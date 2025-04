Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Később induló kukásautók, fizetős kukacsere – Szaniszló Sándor szerint egyelőre csak az árnyoldala látszik annak, hogy a Fővárostól a MOHU-hoz került a budapesti szemétszállítás.","shortLead":"Később induló kukásautók, fizetős kukacsere – Szaniszló Sándor szerint egyelőre csak az árnyoldala látszik annak...","id":"20250423_szaniszlo-sandor-mohu-szemetszallitas-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d.jpg","index":0,"item":"85b5fa44-7131-49b8-8af5-a8658428a48c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_szaniszlo-sandor-mohu-szemetszallitas-budapest","timestamp":"2025. április. 23. 17:48","title":"Pestlőrinc polgármestere szerint amióta a MOHU működik, csak romlott a szemétszállítás színvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d87d33f-0833-4bd4-8b54-af778b8bdee4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Putyin alkut akar kötni, de a tangóhoz ketten kellenek.","shortLead":"Donald Trump szerint Putyin alkut akar kötni, de a tangóhoz ketten kellenek.","id":"20250425_trump-oroszorszag-ukrajna-haboru-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d87d33f-0833-4bd4-8b54-af778b8bdee4.jpg","index":0,"item":"dbbd06fc-cf00-4b66-a59f-917ae1f3182a","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_trump-oroszorszag-ukrajna-haboru-beke","timestamp":"2025. április. 25. 07:04","title":"Trump: Oroszország elég nagy engedményt tett azzal, hogy nem foglalta el egész Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95f3440-7624-4895-8a84-a465d6621a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három balatoni települést érint a felújítás.","shortLead":"Három balatoni települést érint a felújítás.","id":"20250423_Navracsics-Tibor-Epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-vasut-villamos-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b95f3440-7624-4895-8a84-a465d6621a00.jpg","index":0,"item":"19e5af66-adb7-4a2a-8d71-f99a3c0ccf84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Navracsics-Tibor-Epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-vasut-villamos-Balaton","timestamp":"2025. április. 23. 13:30","title":"Navracsics bejelentette, hogy 7,5 milliárd forintból kezdik el megtervezni az észak-balatoni vasútvonal villamosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Migráció, melegek, globális felmelegedés – a legfontosabb témákban megosztott egyház és az újonc bíborosi testület miatt is várható, hogy a konklávé nem hoz olyan gyors döntést, mint Ferenc pápa megválasztásakor. Görföl Tibor teológust Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Migráció, melegek, globális felmelegedés – a legfontosabb témákban megosztott egyház és az újonc bíborosi testület...","id":"20250423_Fulke-podcast-Gorfol-Tibor-Ferenc-papa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a.jpg","index":0,"item":"e944b49c-5110-4517-9989-3ac859e9c0bd","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_Fulke-podcast-Gorfol-Tibor-Ferenc-papa-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 18:35","title":"„Nagyon rövid lett a konklávé, biztos, hogy Bergogliót választották meg” – most nem ilyen pápaválasztás várható a Fülke szakértője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump a kapituláció tervét dolgozta ki Ukrajna számára, stratégiája olyan, mintha Putyin diktálta volna. Ki súg Trumpnak külföldről? A Pentagonban káosz van, Pete Hegseth miniszternek mennie kell. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump a kapituláció tervét dolgozta ki Ukrajna számára, stratégiája olyan, mintha Putyin diktálta volna. Ki súg...","id":"20250424_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"128f1f9a-54ab-4d47-a4e2-8b1a60b3b453","keywords":null,"link":"/360/20250424_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 24. 10:47","title":"Wall Street Journal: Trumpnak úgy kellene dobnia a vámokat, mint anno Mitterrand francia elnöknek a szocializmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia a fővárosnak és a kormánynak a színházak támogatásáról, de Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója panelkorszerűsítési programról is beszélt egy szerdai háttérbeszélgetésen.","shortLead":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia...","id":"20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65.jpg","index":0,"item":"1b157b66-0af2-4d07-a32d-f768b3ca98aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 18:18","title":"Új panelprogrammal készül a főváros, júniusban már ki is írnák a pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Világszerte 350 millióan tesznek fel legalább havi egyszer valamilyen kérdést a Gemini MI-nek, ami nem tűnik kevésnek – ám a Google maga közölt becsült adatokat arról, mennyien használják az OpenAI chatbotját. És úgy tűnik, bőven van mit ledolgoznia a keresőpiacot jelenleg uraló Google-nek.","shortLead":"Világszerte 350 millióan tesznek fel legalább havi egyszer valamilyen kérdést a Gemini MI-nek, ami nem tűnik kevésnek –...","id":"20250424_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalati-adatok-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4.jpg","index":0,"item":"1ffb273f-0f50-4394-b38d-acd86080ae56","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalati-adatok-birosag","timestamp":"2025. április. 24. 09:03","title":"Kitárta lapjait a Google, ennyien használják a Geminit – és ekkora a lemaradásuk a ChatGPT mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9f56d5-47ef-4e9a-875f-c2b2b4e714ac","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos Mercedes CLA L hatótávolsága meghaladja a 850 kilométert, és adott esetben az 1100 kilométert is megközelítheti.","shortLead":"Az elektromos Mercedes CLA L hatótávolsága meghaladja a 850 kilométert, és adott esetben az 1100 kilométert is...","id":"20250424_a-hatalmas-hatotavu-nyujtott-mercedes-cla-hosszabb-lett-a-c-osztalynal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9f56d5-47ef-4e9a-875f-c2b2b4e714ac.jpg","index":0,"item":"b5779569-a83c-49c4-a35c-23b2b73fdebb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_a-hatalmas-hatotavu-nyujtott-mercedes-cla-hosszabb-lett-a-c-osztalynal","timestamp":"2025. április. 24. 09:54","title":"A hatalmas hatótávú nyújtott Mercedes CLA hosszabb lett a C-osztálynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]