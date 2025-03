„Két oka volt, hogy megcsináltam a Puskás Akadémiát. Volt egy mélyebb, szakmai oka, amit a Mezey professzortól (Mezey György korábbi szövetségi kapitány – a szerk.) tanultam, a másik ok viszont a személyes élmény volt” – kezdte önvallomását Orbán Viktor, aki a trollfocisokkal ült le egy órára beszélgetni a magyar futball legnagyobb kérdéseiről.

A miniszterelnök szerint a modern futball nagyon fizikális, a játékosok „gladiátorok lettek”, így a fiataloknak szüksége van rá, hogy megkapják a megfelelő kiképzést ezen a téren, különben hiába van meg a tehetségük a focihoz, nem lesznek világszintű játékosok. „A futballhoz mindenki ért. Van, aki azért, mert azt gondolja, van, aki azért, mert csinálja. Én azokhoz tartozom, akik csinálják” – mondja Orbán, aki Mezey alapelvei alapján arról beszélt, hogy a legfontosabb egy fiatal focista esetében, hogy meglegyen a megfelelő „érintésszáma”, azaz minél több lehetősége legyen a játékra. Mint mondja, nála nem ezzel volt a gond, hanem a tehetségével.

Kőnig doki után a TrollFoci is közösködik Orbán Viktorral Egy a miniszterelnök számára dedikált mezt ajánlottak fel közösen.

Orbán megkapta kritikaként, hogy hiába van Felcsúton akadémia, az NB I-es csapatban „nem hemzsegnek a saját nevelésű tehetségek”. Ő ezt másképp látja. Minden évben kétszer leül Tóth Balázs szakmai igazgatóval és Hornyák Zsolttal, a felnőtt csapat edzőjével, hogy megvitassák, hogyan áll az akadémia. Orbán elvárása, hogy évente beépítsenek két akadémistát a felnőtt csapatba.

Az akadémiának mindig az az elvárása az NB I-es csapathoz, hogy ne essenek ki. Most éppen az első helyen vagyunk, de az engem egyáltalán nem érdekel. Nagyon nagy dolog, de az akadémia szempontjából teljesen érdektelen. Ha a Fradival tudunk éles meccset játszani, az az én szívemet is megdobogtatja, de nem ez a dolgunk, nem ez a hivatásunk

– véli Orbán.

Az előző fordulóban Felcsúton jártunk a Puskás Akadémia–Zalaegerszeg mérkőzésen, és túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a helyiek annak ellenére sem égnek futball-lázban, hogy a csapatuk vezeti a bajnokságot. A felcsúti riportunkat itt olvashatja el.

Elmentem Mészároslandbe átélni a felcsúti futball-lázat, ehelyett a nyakamba rúgták a sörömet A magyar futball fellegvárában, Felcsúton jártam a Puskás Akadémia-Zalaegerszeg mérkőzésen, hogy megnézzem, mennyire érdekli a helyieket, hogy tíz fordulóval a bajnokság vége előtt a csapatuk vezeti az NB I-es tabellát. A mérkőzés előtt bejártam a falu jellegzetes helyszíneit és belebotlottam Orbán Viktor gyerekkori csapattársába is.

Visszatérve Orbán okfejtéséhez, a miniszterelnök úgy látja, azt kell elérni, hogy minden csapatban legalább öt mezőnyjátékos magyar legyen, akkor lehet esetleg arról álmodozni, hogy újra 16 csapatos legyen a bajnokság. Jól láthatóan ez a Puskás Akadémiának sem igazán akar összejönni, a Zalaegerszeg elleni meccsen ugyanis három magyar volt a kezdőben: a kapus Pécsi Ármin, a jobbszélső Kerezsi Márk és a balszélső Nagy Zsolt.

Lassan 40 éve élek boldog házasságban a feleségemmel, egyetlen egyszer éreztem azt, hogy baj lehet, amikor felépítették a stadiont a konyhaablak elé. Akkor a feleségem még olyanokat is mondott, hogy úgy éreztem, komolyabb válságba is kerülhet a házasságunk

– vicceskedett Orbán, aki szerint a felcsúti házuk szép kilátását cserélték el arra, hogy elegendő helye legyen a Pancho Arénának. Mint mondja, az edzőpályákról rendszeresen landolnak labdák a kertjükben, amit minden héten összeszed és visszaadja az akadémiának.

Ezt követően felvázolta, hogyan gondolkozik a magyar futballról. Szerinte amire valaki az életben egyszer képes volt, arra máskor is képesnek kell lennie, ezért a magyar válogatottól azt várja, ez a „személyes álma”, hogy újra világbajnoki döntőt játsszon, ha már összejött 1938-ban és 1954-ben is.

Az idei évet az áttörés évének nevezzük a politikában, de áttörést várok a futballban is. Ahhoz, hogy vb-döntőt játsszunk, először ki kell jutni a vb-re. 2030-ban, az összeállításom szerint, komoly dolgoknak kéne történnie

– vélekedik Orbán, aki egy narancssárga noteszbe már felírta annak a magyar válogatottnak a névsorát, amely 2030-ban világbajnoki döntőt fog játszani, legalábbis szerinte.

Orbán úgy gondolja, a magyar válogatottnak nem külföldi mintákat kell másolnia, hanem meg kell találnia a saját identitását. Mint mondja, szerinte a modern futballhoz időben az 1966-os magyar csapat volt a legközelebb, így „ezt a csapatot keresi” majd vasárnap is, a törökök elleni Nemzetek Ligája-meccsen. Orbán szerint Szoboszlai személyében az Albertünk megvan, ez a legfontosabb, de szükségünk lenne még egy Farkas Jánosra és egy Sipos Ferencre is, ez a két poszt még betöltetlen. Úgy látja, ha ez a belső hármas meglenne, akkor képesek vagyunk bárkit megverni. „Persze nem baj, ha van egy Bene meg egy Rákosi meg egy Mészöly ott az ember mögött” – jegyzi meg.

Néhány nevet megemlít még, akiktől sokat vár a jövőben. Az egyikük a jelenleg Frankfurtban játszó Ifj. Lisztes Krisztián, a másikuk a szintén frankfurti Fenyő Noah, illetve az „égimeszelő” gironai Yaakobishvili Antalt is említette, de sokat vár a frissen magyar válogatottá váló Dárdai Bencétől is, és reméli, hogy lehetőséget kap Törökország ellen. „Hátha vasárnap, függetlenül a meccs eredményétől, bár remélem, hogy földbe döngöljük az ellenfelet, a Dárdaiban meglátjuk azt a valamit, amit keresünk” – tette hozzá. Rossiról való viszonyáról elmondta,

egyeztetni nem szoktunk, mert megbeszéltük, hogy ő nem szól bele a kormányzásba, én pedig nem szólok bele a válogatottba.

Orbánt megkérdezték arról is, miért nem lehet enyhíteni a pirotechnikai eszközök használatára vonatkozó szabályozásokat a stadionokon belül. A miniszterelnök szerint „ez egy MLSZ-ügy”, ezért ebben nem mer állást foglalni, de ő szereti, ha görögtűz van a lelátón, „ha kimentünk, akkor valami legyen már”.

Híve vagyok annak, hogy égjen a lelátó. Nehéz jó döntést hozni, mert az ember alapvetően az óvatosság felé megy, de akkor megöli a játékot

– mondta, megjegyezve, hogy vannak azért súlyos esetek, ezért az arányosságot kéne megtalálni. Emlékezetes, hogy egy tavalyi Újpest–Fradi meccsen az egyik fiatal szurkoló csúnya égési sérüléseket szenvedett, miután a nyakába esett egy pirotechnikai eszköz.

Orbán hiányolta a stadionokból, egy szurkoló súlyos sérülést szerzett miatta, és a mai napig nem sikerült tenni ellene A pirotechnikai eszközök legújabb áldozata egy fiatal Újpest-szurkoló volt, aki csúnya égési sérüléseket szenvedett a hétvégi, Újpest-Ferencváros mérkőzésen. Az, hogy ilyen eszköz sérülést okozhat egy magyar focimeccsen, jelzi: nálunk nem igazán sikerül angol módra megrendszabályozni a szurkolókat.

Orbán szerint „az lett volna nagy királyság”, ha Szoboszlai, Dzsudzsák és Szalai Ádám együtt játszhattak volna, de ha hármójuk közül kellene választania, akkor Szalai lenne a csapatkapitány. Ennek kapcsán kiemelte, hogy szerinte egy csapatba mindig kell egy „centerjátékos”, ezt a Puskás Akadémiánál is fontosnak tartják. Azonos felfogásban játszik az akadémiai és a felnőtt csapat is, de néhány játékelem rögzítve van: az egyik ilyen, hogy mindig van center.

Ha nincs saját – Grubert eligazolta a Fradi, amire nagyon büszkék vagyunk – akkor most egy fekete fiú van ott, a Colley, import árúval oldjuk meg

– magyarázza Orbán, hozzátéve, hogy náluk csak négy védő van, nincs háromvédős felállás, és a védelem előtt kell 1 vagy 2 védekező középpályás.

Orbán arról is beszélt, ritkán kommentel Facebook-posztok alá, mégiscsak ő a miniszterelnök, és a válogatott öltözőjébe is ritkán megy be. Eddig két kivételt tett, egyszer egy 2011-es Hollandia elleni 5–3-as vereség előtt, „és olyanokat mondtam, amit most nem szabad megismételnem, hogy mit kell csinálni az ellenféllel”. A másik alkalom az angolok elleni 4–0-s mérkőzés után volt, amikor Szalai Ádám behívta az öltözőbe. Szerinte nem vezet jóra, ha bemegy az öltőzőbe, éppen ezért a felcsúti csapatnál sem csinálja ezt. „Ha bejön a nagyfejű, az nem jó” – fogalmazott.

A játékvezetőkkel való viszonyáról azt mondta, „én vakegereztem őket, meg kiállításom is volt, de ez elkerülhetetlen”, majd viccesen hozzátette, „a futball nem egy szép, hanem egy szenvedélyes dolog, és a sporinak sosem lehet igaza”. Megjegyezte azt is, hogy amikor már miniszterelnökként visszatért focizni, akkor az ellenfél szurkolói élvezték, hogy végre „elküldhették az anyjába” és sokan közülük arra biztatták a játékosokat, főleg a „balos helyeken”, hogy ne kíméljék. “Én a futballöltözőből ismerem az országot. Azt, hogy hogy néznek ki a szegények, a csórók, a szépek, a buták, azt az öltözőben tanultam meg. Mindenkivel szót kellett értenem. Amit ma csinálok munkát, annak az emberi oldala innen jön. Tudom, hogy mi a baja egy olyan embernek, aki keveset keres, nem néz ki jól, küszködik az életben, otthon sincs rendben. Azokat is látom, akikkel elszállt a ló” – jelentette ki Orbán.

Szerinte azért volt fontos, hogy Csányi Sándor elvállalta az MLSZ elnöki posztját, mert jó üzenete van annak, hogy egy „vitán felül sikeres ember kockára teszi a jó hírét, mert akkor ott egy komoly dolog fog történni”. Mint mondja, történtek nagy dolgok azóta, például megvertük az angolokat idegenben, vagy Szalai besarkalta Lipcsében,

de a legnagyobb dolognak azt tartja, amikor a letérdelő angolokat kifütyülték a magyar gyerekek. „Akkor láttam, hogy itt még lesznek nagy dolgok ebben az országban.”

Kifütyülés és majomhuhogás a Puskásban: a FIFA-hoz fordul az angol szövetség Állítólag még Gareth Southgate angol szövetségi kapitányt is megdobálták a meccs után.

Végezetül arról beszélt, hogy a „kicsúszott jó eredményeket” rendszeressé kell tenni, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a válogatott bennmaradjon a Nemzetek Ligája A ligájában, ugyanis fejlődni csak a legjobbak ellen lehet.