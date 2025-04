Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66efbb63-5d7d-420d-b835-3db058abf64c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az ízléses bőrbelsős francia sportszedán egészen a 80-as évekig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez az ízléses bőrbelsős francia sportszedán egészen a 80-as évekig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250426_amikor-160-loero-maga-volt-az-egesz-vilag-uj-gazdara-var-egy-remek-peugeot-405-mi16","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66efbb63-5d7d-420d-b835-3db058abf64c.jpg","index":0,"item":"1635ebc2-b749-4d10-a4fa-3d3d26a02bee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_amikor-160-loero-maga-volt-az-egesz-vilag-uj-gazdara-var-egy-remek-peugeot-405-mi16","timestamp":"2025. április. 26. 07:21","title":"Amikor 160 lóerő maga volt az egész világ: új gazdára vár egy izgalmas Peugeot 405 Mi16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aceeac-6fb0-4d9e-9a70-2ed9dda6a2d6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az önbizalmat sohasem késő fejleszteni, és ha éppen fontos kihívás előtt áll, érdemes egy kis időt és energiát áldozni ezekre az apró feladatokra.","shortLead":"Az önbizalmat sohasem késő fejleszteni, és ha éppen fontos kihívás előtt áll, érdemes egy kis időt és energiát áldozni...","id":"20250425_onbizalom-fejlesztese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aceeac-6fb0-4d9e-9a70-2ed9dda6a2d6.jpg","index":0,"item":"614ed593-c1be-4640-b44c-0263b88d4424","keywords":null,"link":"/elet/20250425_onbizalom-fejlesztese","timestamp":"2025. április. 25. 06:01","title":"Elege van a kishitűségből? Szívja fel magát néhány egyszerű trükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb3ce34-07b2-4238-b5f1-20c336a7511f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Árpa egy négy évvel ezelőtti megjegyzésre reagált, amikor Cserhalmi egy interjúban azt találta mondani: ha Árpára azt mondják, hogy színész, akkor ő mi?","shortLead":"Árpa egy négy évvel ezelőtti megjegyzésre reagált, amikor Cserhalmi egy interjúban azt találta mondani: ha Árpára azt...","id":"20250425_Cserhalmi-Gyorgy-Arpa-Attila-nem-szinesz-tehetseg-kritika-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb3ce34-07b2-4238-b5f1-20c336a7511f.jpg","index":0,"item":"64b480b5-d1d3-4026-a7cd-6bea8027c3e2","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Cserhalmi-Gyorgy-Arpa-Attila-nem-szinesz-tehetseg-kritika-valasz","timestamp":"2025. április. 25. 09:54","title":"Árpa Attila Cserhalmi Györgyről: Elküldhet engem a jó édesanyámba, akkor is tisztelni fogom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11659ace-d3e4-432b-b9cb-57b6869b8c1d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"További négy magyar szerepelt a viadalon.","shortLead":"További négy magyar szerepelt a viadalon.","id":"20250426_Gulyas-Michelle-aranyermet-nyert-a-budapesti-vilagkupan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11659ace-d3e4-432b-b9cb-57b6869b8c1d.jpg","index":0,"item":"9b4f0487-089b-4c85-8043-3e29b32a4d69","keywords":null,"link":"/sport/20250426_Gulyas-Michelle-aranyermet-nyert-a-budapesti-vilagkupan","timestamp":"2025. április. 26. 15:24","title":"Gulyás Michelle aranyérmet nyert a budapesti világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2e3a55-3147-4524-8f28-d0ea7941d6a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth rádióban indította a napot a miniszterelnök, ahol beszélt Ferenc pápa örökségéről, az orosz-ukrán háborúról és az uniós források hazahozataláról is.","shortLead":"A Kossuth rádióban indította a napot a miniszterelnök, ahol beszélt Ferenc pápa örökségéről, az orosz-ukrán háborúról...","id":"20250425_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c2e3a55-3147-4524-8f28-d0ea7941d6a7.jpg","index":0,"item":"b3f8e4af-6106-434e-9829-74b882213855","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 07:38","title":"Orbán Viktor: Ha most nem állítjuk meg Ukrajna csatlakozását, később már nem fogjuk tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c38d89-f742-4091-b6d4-6d7c13352a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kissé megmosolyogtató a weboldalak általános módszere az életkor ellenőrzésére: a felhasználónak kell nyilatkoznia arról, hogy elmúlt ennyi vagy annyi éves. A Discord viszont egy olyan eljárást tesztel, amit elég nehéz lesz átverni.","shortLead":"Kissé megmosolyogtató a weboldalak általános módszere az életkor ellenőrzésére: a felhasználónak kell nyilatkoznia...","id":"20250426_discord-arcvizsgalat-korhatar-ellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c38d89-f742-4091-b6d4-6d7c13352a7f.jpg","index":0,"item":"5b7f4686-36d9-4c02-b274-2846a6a40d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_discord-arcvizsgalat-korhatar-ellenorzes","timestamp":"2025. április. 26. 16:03","title":"Nehéz lesz becsapni: arcvizsgálatot vet be a Discord az életkor ellenőrzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Égető szükség lenne az egészségügyben strukturált adatokat tartalmazó betegfelvételi űrlapokra és összekötött informatikai rendszerekre. Hiába érhetők el ugyanis digitális formában a kórházi adatok, döntő többségük szöveges, így csak rettentő sok munkával és csak részben feldolgozható. Az ellátást színvonalasabbá, egyben költséghatékonyabbá tenné a Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium fejlesztése, amiről Dóczi Tamás idegsebész professzor beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Égető szükség lenne az egészségügyben strukturált adatokat tartalmazó betegfelvételi űrlapokra és összekötött...","id":"20250425_egeszsegugy-adatok-egysegesites-transzlacios-laboratorium-ideggyogyaszat-kutatas-urlap-fejlesztes-laboratorium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20.jpg","index":0,"item":"0e1edaf8-1d66-485d-9155-c0b5333f9d26","keywords":null,"link":"/360/20250425_egeszsegugy-adatok-egysegesites-transzlacios-laboratorium-ideggyogyaszat-kutatas-urlap-fejlesztes-laboratorium","timestamp":"2025. április. 25. 11:53","title":"Hihetetlen, de jelenleg nem tudjuk, hányan és milyen betegségtől szenvednek az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107b8e9d-26a5-4c25-bfee-f908bd721551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Harry Potter-regények szerzője látványosan örült annak, hogy a brit legfelsőbb bíróság kimondta: esélyegyenlőségi ügyekben nem lehet nőként kezelni a transzneműeket. Pascal testvére korábban transzneműként coming outolt.","shortLead":"A Harry Potter-regények szerzője látványosan örült annak, hogy a brit legfelsőbb bíróság kimondta: esélyegyenlőségi...","id":"20250425_JK-Rowling-transzfob-Pedro-Pascal-luzer-transznemu-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/107b8e9d-26a5-4c25-bfee-f908bd721551.jpg","index":0,"item":"64920f91-4753-4b73-a6f3-bf6576441608","keywords":null,"link":"/elet/20250425_JK-Rowling-transzfob-Pedro-Pascal-luzer-transznemu-torveny","timestamp":"2025. április. 25. 10:36","title":"Pedro Pascal förtelmesnek és lúzernek nevezte J. K. Rowling viselkedését, aki az új brit transzneműtörvényt ünnepelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]