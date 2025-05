Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 03. 11:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett technikának köszönhetően. A teljesítmény meghaladhatja az eddigi elméleti határt.","shortLead":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett...","id":"20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da.jpg","index":0,"item":"fb4f2562-057d-48ed-86fd-4a86d0fcfd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","timestamp":"2025. május. 03. 08:03","title":"133%-os napelem: úgy néz ki, hogy igenis túllépheti az elméleti határt a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef99f28-1e20-4c24-bfb7-aeae9f317abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A képet kirándulás közben készítette a hercegnő édesanyja, Katalin.","shortLead":"A képet kirándulás közben készítette a hercegnő édesanyja, Katalin.","id":"20250503_Tizeves-lett-Sarolta-hercegno-uj-fotot-tett-rola-kozze-a-kiralyi-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ef99f28-1e20-4c24-bfb7-aeae9f317abe.jpg","index":0,"item":"f7f19dc1-631b-4cfc-b62d-b66d63e4f308","keywords":null,"link":"/elet/20250503_Tizeves-lett-Sarolta-hercegno-uj-fotot-tett-rola-kozze-a-kiralyi-csalad","timestamp":"2025. május. 03. 12:13","title":"Tízéves lett Sarolta hercegnő, új fotót tett róla közzé a királyi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz államban járvány van, Kanadában és Mexikóban is magas az esetszám.","shortLead":"Tíz államban járvány van, Kanadában és Mexikóban is magas az esetszám.","id":"20250503_Tobb-mint-900-kanyaros-esetet-regisztraltak-az-Egyesult-Allamokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620.jpg","index":0,"item":"c19a5a19-ac38-4343-84fb-401fb7867429","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_Tobb-mint-900-kanyaros-esetet-regisztraltak-az-Egyesult-Allamokban","timestamp":"2025. május. 03. 14:22","title":"Terjed a kanyaró az Egyesült Államokban, már 900-nál is több esetet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ott se voltunk! – a Tisza elnöke most úgy ment neki Orbánnak, hogy közben Ukrajnának is bevitt egy laza gyomrost.","shortLead":"Ott se voltunk! – a Tisza elnöke most úgy ment neki Orbánnak, hogy közben Ukrajnának is bevitt egy laza gyomrost.","id":"20250502_Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"5c491af0-888f-47a5-b835-2c68d48e713a","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 02. 20:21","title":"Magyar Péter: Kedves fideszes elvtársak, megint hazudtatok, megint lebuktatok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c11484-58fb-4b43-af6b-19ce12c78954","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Színes kijelző, látványos fénygyűrű, okos porszenzor a Bosch Unlimited 10 fedélzetén, mely vezeték nélküli porszívó bevilágít a bútorok alá és gyorsan tölthető a cserélhető akkumulátora. Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban.","shortLead":"Színes kijelző, látványos fénygyűrű, okos porszenzor a Bosch Unlimited 10 fedélzetén, mely vezeték nélküli porszívó...","id":"20250503_bosch-unlimited-10-okosporszivo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7c11484-58fb-4b43-af6b-19ce12c78954.jpg","index":0,"item":"a63a99ab-a5d9-42e8-a59e-308905d76174","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_bosch-unlimited-10-okosporszivo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 03. 18:00","title":"A seprű evolúciójának eddigi csúcsa: teszten a Bosch fénnyel támadó okosporszívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump orosz és magyar kottából játszva támadja a felsőoktatást, s száz nappal a megválasztása után azzal szembesült, hogy csak dühöngeni tud, kormányozni nem. A Washington és Kijev között megköttetett ásványkincsszerződés miatt bajba kerülhet Oroszország, így ugyanis az USA közvetlenül érdekeltté válik a viszályban. a leendő német kancellár jóformán öngyilkos feladatra vállalkozik, amikor meg akarja változtatni országa politikáját, kérdés, mi lesz az AfD sorsa az extremistává nyilvánítása után. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump orosz és magyar kottából játszva támadja a felsőoktatást, s száz nappal a megválasztása után azzal szembesült...","id":"20250503_lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cc8558a5-0d81-4481-baa2-c6691e887846","keywords":null,"link":"/360/20250503_lapszemle","timestamp":"2025. május. 03. 13:37","title":"Nemzetközi lapszemle: Feladta a leckét Moszkvának Washington és Kijev megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta egy minapi beszélgetésen, amin Gelencsér András kémikussal és Ürge-Vorsatz Diána fizikussal beszélte át a klímaválság helyzetét. Szó esett a polikrízisről, a fogyasztás szent tehenéről, a zöld diktátorokról és a nemnövekedésről. Mit tehetnek a politikusok, a társadalom, az egyének és a kutatók? Sokféle kérdésre sokféle válasz jött a keresztény tanításból kiinduló biológustól, a borúlátó levegőkémikustól és az optimista fizikustól.","shortLead":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta...","id":"20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e.jpg","index":0,"item":"8e21dc3b-8462-4692-ae93-227bd51fcaf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","timestamp":"2025. május. 02. 13:30","title":"A klímaváltozás buszán ülünk, féktávolságon belül van a fal, mindenki előtt van gáz- és fékpedál – ön épp melyiket nyomja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]