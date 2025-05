Jelentős mennyiségű eső zúdult a miami versenypályára az F1-esek sprintfutama előtt, amely már a felvezető körben gondot okozott: Charles Leclerc a rajtrácsra tartva falnak csapta a Ferrariját az átmeneti esőgumikon, így el sem indulhatott az eredetileg 18 körösre tervezett miniversenyen.

Charles Leclerc hits the wall!! 😱



With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

A rajt emiatt csúszott, az újabb felvezető körön pedig annyi versenyző panaszkodott a rossz látási viszonyokra, hogy tovább halasztották az indulást. Végül két újabb versenyen kívüli kör után engedték el a mezőnyt, amelynek éléről Andrea Kimi Antonelli startolhatott – a pénteki sprintidőmérőn a Mercedes 18 éves olasz tehetsége lett minden idők legfiatalabb pole pozíciósa –, de nem sikerült megtartania a pozíciót, visszaesett a negyedik helyre Oscar Piastri, Lando Norris (mindkettő McLaren) és Max Verstappen (Red Bull) mögé.

Antonelli ⚔️ Piastri



The Sprint begins with a bold move from championship leader, Oscar Piastri 😮#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/FF8ihcJwr6 — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

A két McLaren magabiztosan haladt az élen, a verseny kétharmadánál viszont rohamos tempóban kezdett száradni a pálya, és beindultak a kerékcserék.

Elsőként Lewis Hamilton (Ferrari) kockáztatott, és állt ki a hatodik helyről. Az élen haladók közül Verstappen egy körrel később hajtott a boxba, a kiengedésénél azonban hibázott a csapata, így a négyszeres holland világbajnok nekiütközött a saját szerelői felé tartó Antonellivel, akinek így el is kellett halasztania a kerékcserét.

LAP 13/18



Contact in the pit lane for Verstappen! Meanwhile, Sainz has a puncture out on track! 😳#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/9ohT25yVkj — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

A pályán közben előbb a friss slick gumikon haladó Carlos Sainz (Williams) csúszott neki a falnak, majd Liam Lawson (Racing Bulls) és Fernando Alonso (Aston Martin) párbaja után az utóbbi húzta a rövidebbet – szintén a falban kötött ki. Emiatt pályára küldték a biztonsági autót, éppen akkor, amikor az előtte a versenyt vezető Norris végzett a kerékcserével. És mivel a safety car érkezése miatt mindenkinek lassítania kellett, sikerült az első helyre visszatérnie.

LAP 15/18



⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Fernando Alonso has crashed and the Safety Car is deployed. Alonso is out of the car#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/Z3IyAeb8Ny — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

A mezőny a biztonsági autó mögött fejezte be a végül 16 körös miniversenyt, amelyet Norris nyert meg Piastri és Hamilton előtt.

Verstappen a negyedik helyen ért célba, de a csapata hibája miatt 10 másodperces időbüntetést kapott, így kicsúszott a pontszerző nyolcasból.