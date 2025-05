Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12277ac7-57cd-4c9a-9489-3b04d794770a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 4000 méter magas Eigeren történt a szerencsétlenség.","shortLead":"A 4000 méter magas Eigeren történt a szerencsétlenség.","id":"20250517_Lavina-temetett-maga-ala-embereket-a-svajci-Alpokban-folyik-a-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12277ac7-57cd-4c9a-9489-3b04d794770a.jpg","index":0,"item":"4527079a-a562-40c0-8c56-49c0bbe034a9","keywords":null,"link":"/elet/20250517_Lavina-temetett-maga-ala-embereket-a-svajci-Alpokban-folyik-a-mentes","timestamp":"2025. május. 17. 20:00","title":"Lavina temetett maga alá embereket a svájci Alpokban, nagyszabású mentőakciót indítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2258fa31-afc1-4fea-b95f-e30e8963eb25","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fesztiválközönség állva tapsolva fogadta a 87 éves Oscar-díjas rendezőt.","shortLead":"A fesztiválközönség állva tapsolva fogadta a 87 éves Oscar-díjas rendezőt.","id":"20250517_szabo-istvan-cannes-eletmudij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2258fa31-afc1-4fea-b95f-e30e8963eb25.jpg","index":0,"item":"fada5f0c-0ebb-4650-af24-a7500dfcc588","keywords":null,"link":"/kultura/20250517_szabo-istvan-cannes-eletmudij","timestamp":"2025. május. 17. 08:06","title":"Életműdíjat kapott Szabó István Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek negyede viszont úgy látja: ideje volt fellépni az érintett szereplők, szervezetek ellen. ","shortLead":"A megkérdezettek negyede viszont úgy látja: ideje volt fellépni az érintett szereplők, szervezetek ellen. ","id":"20250516_atlathatosagi-torvenyjavaslat-europinion-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"cef32a33-579d-4a1e-805f-08a673509ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_atlathatosagi-torvenyjavaslat-europinion-felmeres","timestamp":"2025. május. 16. 14:46","title":"Europinion: A magyarok 47 százaléka szerint teljesen elfogadhatatlan az „átláthatósági” törvényjavaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbbb41f-ee21-419a-b4ba-fde4ba0dd33e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint a hatóságoknak hivatalból vizsgálatot kellene indítaniuk Orbán Viktor ellen, miután a miniszterelnök kedden arra utalgatott, hogy a Tisza Párt összejátszik az ukrán titkosszolgálattal.","shortLead":"Magyar Péter szerint a hatóságoknak hivatalból vizsgálatot kellene indítaniuk Orbán Viktor ellen, miután...","id":"20250517_magyar-peter-orban-viktor-felszolitas-vizsgalat-hivatali-visszaeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dbbb41f-ee21-419a-b4ba-fde4ba0dd33e.jpg","index":0,"item":"f988d5a8-1cdd-478f-a119-f6512e10f8b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_magyar-peter-orban-viktor-felszolitas-vizsgalat-hivatali-visszaeles","timestamp":"2025. május. 17. 16:08","title":"Magyar Péter: Felszólítom a bűnüldöző szerveket, hogy haladéktalanul indítsanak vizsgálatot O. Viktor Mihály ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7b5fd1-6fa9-4fed-b8d2-3f96a0979c18","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"India gazdasági ereje, Pakisztán ingatagsága és kettejük fegyverkezési versenye egyre veszélyesebbé teszi a viszályukat, amelyet ezúttal ismét sikerült lecsendesíteni. Kérdés, így lesz-e a következő alkalommal is.","shortLead":"India gazdasági ereje, Pakisztán ingatagsága és kettejük fegyverkezési versenye egyre veszélyesebbé teszi...","id":"20250517_hvg-india-pakisztan-tuzszunet-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a7b5fd1-6fa9-4fed-b8d2-3f96a0979c18.jpg","index":0,"item":"0b3ebe23-37b9-44db-a2d3-06518e0017ec","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-india-pakisztan-tuzszunet-usa","timestamp":"2025. május. 17. 14:30","title":"Nem lesz béke India és Pakisztán között a kasmíri kérdés rendezéséig, márpedig ez belátható időn belül lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d64821f-b63e-4581-a894-d1272243994f","c_author":"Gergely Zsófia ","category":"gazdasag","description":"Új, akkugyártási hulladék feldolgozásával foglalkozó céget alapítottak nemrég, amely a Békés megyei Vésztőn vágna bele az újrahasznosításba – értesült lapunk. Az információnkat az NT Recycling Vésztő néven induló társaság képviselői, valamint a polgármester is megerősítette, ugyanis az első tárgyalási kör már meg is volt a várossal az új beruházásról. Állítják, hogy teljesen más technológiával dolgoznak majd, mint a népharagot kiváltó, sóskúti Andrada, vagy a botrányos ügyeket produkáló, szigetszentmiklósi SungEel akkufeldolgozó. A megkérdezett független szakértő szerint viszont sok a nyitott kérdés, és jó lenne mielőbb látni egy alapos környezettanulmányt a tervezett akkubontóról, amihez szerinte állami támogatás is kellhet.","shortLead":"Új, akkugyártási hulladék feldolgozásával foglalkozó céget alapítottak nemrég, amely a Békés megyei Vésztőn vágna bele...","id":"20250516_ujabb-akkumulatorbonto-ceg-veszto-nt-recycling","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d64821f-b63e-4581-a894-d1272243994f.jpg","index":0,"item":"f84180dc-f99b-484e-a72b-469df1bb7817","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_ujabb-akkumulatorbonto-ceg-veszto-nt-recycling","timestamp":"2025. május. 16. 06:01","title":"Újabb akkumulátorbontó cég startolhat el, Vésztőn épülhet az üzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca88db-79e9-4318-bf07-b573d8a31cff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Miközben a fia nincs éppen jóban a szervezet elnökével. ","shortLead":"Miközben a fia nincs éppen jóban a szervezet elnökével. ","id":"20250516_Lewis-Hamilton-apja-az-FIA-nak-dolgozik-majd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca88db-79e9-4318-bf07-b573d8a31cff.jpg","index":0,"item":"0d56c620-183d-4cda-ad01-303ec0904d1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_Lewis-Hamilton-apja-az-FIA-nak-dolgozik-majd","timestamp":"2025. május. 16. 08:08","title":"Állást kap Lewis Hamilton apja az FIA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67274264-6990-4faf-bdb1-a31b33d3b3db","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"60 nappal szeretnék meghosszabbítani a 200 millió értékű kötvénycsomag lejáratát.","shortLead":"60 nappal szeretnék meghosszabbítani a 200 millió értékű kötvénycsomag lejáratát.","id":"20250516_Megis-megegyezhet-Bige-Laszlo-mutragyas-cege-a-befektetoivel-elkerulheti-a-csodot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67274264-6990-4faf-bdb1-a31b33d3b3db.jpg","index":0,"item":"0b2b58b5-1cc4-4443-84a6-1fc9143735cc","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_Megis-megegyezhet-Bige-Laszlo-mutragyas-cege-a-befektetoivel-elkerulheti-a-csodot","timestamp":"2025. május. 16. 08:20","title":"Mégis megegyezhet Bige László műtrágyás cége a befektetőivel, elkerülheti a csődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]