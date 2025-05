Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán küldöttség kezdeményezte, Moszkva rábólinthat, ha előzetesen „egyetértés” születik a két ország között.","shortLead":"Az ukrán küldöttség kezdeményezte, Moszkva rábólinthat, ha előzetesen „egyetértés” születik a két ország között.","id":"20250517_putyin-zelenszkij-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"aaab8eb1-3f89-4f5a-b4d9-97c1671342b0","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_putyin-zelenszkij-talalkozo","timestamp":"2025. május. 17. 12:22","title":"Mégis összejöhet egy Putyin-Zelenszkij találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicușor Dan arról biztosította a romániai magyar választókat, hogy „Románia jövője csak akkor épülhet fel, ha minden közösséget tiszteletben tartunk”. ","shortLead":"Nicușor Dan arról biztosította a romániai magyar választókat, hogy „Románia jövője csak akkor épülhet fel, ha minden...","id":"20250517_nicusor-dan-romania-valasztas-erdelyi-magyarok-nyilt-level-george-simion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7.jpg","index":0,"item":"6556b9f4-20da-43fa-a72c-af6033047aee","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_nicusor-dan-romania-valasztas-erdelyi-magyarok-nyilt-level-george-simion","timestamp":"2025. május. 17. 15:01","title":"A kampányhajrában írt nyílt levelet az erdélyi magyaroknak a magyargyűlőlő Simion ellenfele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d574b1f2-d0e3-446f-8e69-e647e6b81c22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester korábban arra célzott, hogy Vitézynek lehet közös képe a Nagymesterként elhíresült F. Zsolttal, amit Vitézy nem tagadott, majd azzal vágott vissza, hogy Karácsony meg azzal a Horváth Csabával és Tóth Csabával fotózkodott, akiknek nem közös képük, hanem közös bűnügyük van F. Zsolttal.","shortLead":"A főpolgármester korábban arra célzott, hogy Vitézynek lehet közös képe a Nagymesterként elhíresült F. Zsolttal, amit...","id":"20250516_karacsony-vitezy-bkv-f-zsolt-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d574b1f2-d0e3-446f-8e69-e647e6b81c22.jpg","index":0,"item":"3e85d22e-293b-4134-b55d-875ddd18e333","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_karacsony-vitezy-bkv-f-zsolt-vita","timestamp":"2025. május. 16. 20:35","title":"Karácsony és Vitézy azon vitáznak, hogy melyikük fotózkodott kínosabb alakokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f6207c-b85f-4dd3-959d-ffc787140014","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A három év utáni első közvetlen orosz–ukrán tárgyalások legnagyobb eredménye az volt, hogy egyik fél sem állt fel, ám az egyértelmű, hogy az álláspontok ugyanolyan távol vannak egymástól, mint a 2022 februárjában kezdődött háború első napjaiban. A kompromisszumok nélküli isztambuli alkudozás Moszkvának kedvez, mert úgy folytathatja az agressziót, hogy közben úgy néz ki, mintha a Kreml valóban békét akarna. Egyelőre nem tudni, mikor folytatódik a párbeszéd.","shortLead":"A három év utáni első közvetlen orosz–ukrán tárgyalások legnagyobb eredménye az volt, hogy egyik fél sem állt fel, ám...","id":"20250516_isztambul-ukran-orosz-targyalas-vege-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01f6207c-b85f-4dd3-959d-ffc787140014.jpg","index":0,"item":"55f9dd5b-2eb5-40cf-b3f1-5f13beb43267","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_isztambul-ukran-orosz-targyalas-vege-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 16:28","title":"Moszkva jött ki jól az isztambuli ukrán–orosz tárgyalások első napjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző Start menü, ami végül nem nyerte el a cég és a tesztelők tetszését.","shortLead":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző...","id":"20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"53233185-d9cb-4683-97e0-c38b8933af39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","timestamp":"2025. május. 17. 20:03","title":"Kitálalt a Microsoft: 5 Start menü, ami végül Stop menü lett a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több lap is a vasárnapi román és a lengyel elnökválasztással foglalkozik, és arra keresik a választ, milyen hatása lehet annak, hogy Orbán Viktor beállt a magyarellenes szélsőjobbos román jelölt mögé.","shortLead":"Több lap is a vasárnapi román és a lengyel elnökválasztással foglalkozik, és arra keresik a választ, milyen hatása...","id":"20250518_roman-lengyel-valasztas-tetje-kulfoldi-lapszemle-simion-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3.jpg","index":0,"item":"26d03c1f-13ca-4f88-ab97-f60fafe1653e","keywords":null,"link":"/360/20250518_roman-lengyel-valasztas-tetje-kulfoldi-lapszemle-simion-orban","timestamp":"2025. május. 18. 11:42","title":"Külföldi lapok: Fájdalmas meglepetés érte az erdélyi magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ea8a9b-d112-4d44-8d03-dd8111ac37b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"James Comey-t még az első ciklusa idején, 2017-ben bocsátotta el a hatóság éléről Trump.","shortLead":"James Comey-t még az első ciklusa idején, 2017-ben bocsátotta el a hatóság éléről Trump.","id":"20250516_trump-kagylok-kod-gyilkossag-fbi-igazgato-comey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72ea8a9b-d112-4d44-8d03-dd8111ac37b9.jpg","index":0,"item":"3f2fd67c-d8ae-47c4-9994-a584f25fe71a","keywords":null,"link":"/elet/20250516_trump-kagylok-kod-gyilkossag-fbi-igazgato-comey","timestamp":"2025. május. 16. 19:45","title":"Trump szerint az FBI korábbi igazgatója egy kagylókból kirakott számsorral szólított fel a meggyilkolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság történetében, határozott cáfolatot kaptak. A XIV. Leó néven a pápai trónra lépett – vasárnap beiktatott – Robert Francis Prevost, ha nem is egy „klónozott Ferenc”, garancia a megkezdett út folytatására.","shortLead":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság...","id":"20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31.jpg","index":0,"item":"84e1863e-d59e-45ca-a728-8e3cd7b4d5a0","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","timestamp":"2025. május. 18. 14:00","title":"A Ferenc által kijelölt úton tartaná az egyházat, de vajon „tizenhárom plusz egyedik” Leónak is lesz-e kisugárzása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]