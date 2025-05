Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff6fa273-1b0b-4c5b-b418-ceb65ca69ac7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szingapúri kutatók bemutatták, hogyan használhatók fel megfelelő alapanyagok és a 3D-s ételnyomtatás technológiája arra, hogy mind ízben, mind állagban leutánozzák a tenger gyümölcseinek egyik fontos képviselőjét, a tintahalkarikát.","shortLead":"Szingapúri kutatók bemutatták, hogyan használhatók fel megfelelő alapanyagok és a 3D-s ételnyomtatás technológiája...","id":"20250518_hvg-3d-etelnyomtatas-tintahalkarika-laborbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff6fa273-1b0b-4c5b-b418-ceb65ca69ac7.jpg","index":0,"item":"6ff000b2-5bdd-4ef5-bae0-dd0632e5934e","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-3d-etelnyomtatas-tintahalkarika-laborbol","timestamp":"2025. május. 18. 15:45","title":"Sikerült a tintahalkarika-nyomtatás, ízre és állagra is tökéletesnek mondják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f39fbe-3410-45bc-b5df-251a80c5899b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt szakszervezetek, délután influenszerek tiltakoznak az „átláthatósági” jogszabálytervezet ellen.","shortLead":"Délelőtt szakszervezetek, délután influenszerek tiltakoznak az „átláthatósági” jogszabálytervezet ellen.","id":"20250518_tuntetes-civil-szakszervezet-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f39fbe-3410-45bc-b5df-251a80c5899b.jpg","index":0,"item":"aac43c0c-684a-4d7c-882f-f16e82fcafc1","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_tuntetes-civil-szakszervezet-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 18. 09:09","title":"Több megmozdulást is tartanak vasárnap az üldözési törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94ec5e1-cefe-4993-bb23-6c152bf35fc9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az esélytelenebbnek tartott Crystal Palace 1-0 legyőzte Pep Guardiola Manchester Cityjét a Wembleyben, ezzel története első FA Kupa-címét szerezte meg.","shortLead":"Az esélytelenebbnek tartott Crystal Palace 1-0 legyőzte Pep Guardiola Manchester Cityjét a Wembleyben, ezzel története...","id":"20250517_manchester-city-crystal-palace-fa-kupa-pep-guardiola-erling-haaland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d94ec5e1-cefe-4993-bb23-6c152bf35fc9.jpg","index":0,"item":"aa8feef0-5b80-4a59-9b98-1fe384f42b99","keywords":null,"link":"/sport/20250517_manchester-city-crystal-palace-fa-kupa-pep-guardiola-erling-haaland","timestamp":"2025. május. 17. 20:44","title":"Hoppon maradtak Haalandék, meglepetés az FA Kupa döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től a milleniumi nemzedéken át a Z-, illetve az alfa-generációig. Az eltérő korosztályoknak sok mindenről határozott – és erősen különböző – véleménye van, nem kivétel ez alól az elektromos autózás sem. De vajon mire vágynak a mostani ötvenes-hatvanasok, negyvenes-ötvenesek és a húszas-harmincasok?","shortLead":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től...","id":"20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a.jpg","index":0,"item":"42c5835c-ba04-4399-8d9c-94dd59c50746","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","timestamp":"2025. május. 17. 15:30","title":"Túlárazott dodzsem vagy az emberiség túlélésének záloga?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megkongatták a vészharangot a biztonsági szakemberek: a támadók titkos mikrokódot tölthetnek be a processzorokba, és ezzel az eddigi szoftveres szint helyett hardverszinten avatkozhatnak be a gép működésébe, például közvetlenül futtathatnak zsarolóvírusokat a CPU-n.","shortLead":"Megkongatták a vészharangot a biztonsági szakemberek: a támadók titkos mikrokódot tölthetnek be a processzorokba, és...","id":"20250518_hardverszinten-tamado-zsarolovirus-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a.jpg","index":0,"item":"5897119a-7b76-440d-9097-1ea44ccf7ec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_hardverszinten-tamado-zsarolovirus-processzor","timestamp":"2025. május. 18. 10:03","title":"Behatolhatnak a zsarolóvírusok a processzorokba, és ez óriási baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Óriási szenzációnak számított műkereskedelmi körökben, hogy Bécsben előkerült Gustav Klimt száz éve lappangó festménye. Ám találtunk arra utaló nyomokat, hogy a kép valójában Magyarországon volt korábban, és a műtárgyvédelmi hatóság tudta nélkül hagyta el az országot.","shortLead":"Óriási szenzációnak számított műkereskedelmi körökben, hogy Bécsben előkerült Gustav Klimt száz éve lappangó festménye...","id":"20250517_hvg-elokerult-klimt-festmeny-szurke-zona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688.jpg","index":0,"item":"b96b5549-1cde-4a25-861f-c3a527ed9256","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-elokerult-klimt-festmeny-szurke-zona","timestamp":"2025. május. 17. 07:00","title":"Krimi a műkincspiacon: Magyarországról csempészhették ki a száz év után előbukkant Klimt-festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. május. 18. 19:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"caf670b6-e24c-4db7-a7f8-4857a5471d4c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már nem csak a meccsek szünetében találkozhatunk a kormánypropagandával.","shortLead":"Már nem csak a meccsek szünetében találkozhatunk a kormánypropagandával.","id":"20250517_voks-2025-m4-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf670b6-e24c-4db7-a7f8-4857a5471d4c.jpg","index":0,"item":"ad461c3d-1929-469f-b954-2ee1f1444176","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_voks-2025-m4-sport","timestamp":"2025. május. 17. 17:54","title":"A kormány annyira pörgeti az ukrán EU-tagságról szóló szavazást, hogy már a meccsközvetítés alatt is az villódzik a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]