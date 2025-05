Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa0d9e9a-17e2-4d0c-8fb3-62fe7958128a","c_author":"Galicza Dorina ","category":"360","description":"Egyre súlyosabb a szakemberhiány a gyermekvédelemben, a kelleténél kétezerrel kevesebb nevelőszülő dolgozik, és intézmények sorában siralmasak az állapotok. A terület helyzetéről sokat elárul az is: mintha már a kormány is kezdene kimozdulni a gondok teljes tagadásának állapotából. A kormányfő magának is ellentmondva beszél az ágazat helyzetéről, a kancelláriaminiszter lát javítanivalót, a szaktárca vezetője pedig már a beismerésnél tart. Közben a lapunknak nyilatkozó gyermekvédelmi dolgozókból csak úgy dől a panasz.","shortLead":"Egyre súlyosabb a szakemberhiány a gyermekvédelemben, a kelleténél kétezerrel kevesebb nevelőszülő dolgozik, és...","id":"20250524_Orban-Viktor-gyermekvedelem-Pinter-Sandor-szakemberek-letszamhiany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa0d9e9a-17e2-4d0c-8fb3-62fe7958128a.jpg","index":0,"item":"26fe9011-adc9-4d1c-892b-1e85ba66580a","keywords":null,"link":"/360/20250524_Orban-Viktor-gyermekvedelem-Pinter-Sandor-szakemberek-letszamhiany-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 07:00","title":" „Ők azok a csecsemők, akik már nem is sírnak, mert nincs, aki felvenné őket” – lassan elrohad a gyermekvédelmi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea7f29b-ca49-4f13-8726-c875623011a5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szűk győzelemmel került a lengyel elnökválasztás döntőjébe a liberális Rafal Trzaskowski. A konzervatív Karol Nawrocki potenciális póttábora nagyobb, s ha nyer, a kormánykoalíció bénult marad, de akár szét is eshet.","shortLead":"Szűk győzelemmel került a lengyel elnökválasztás döntőjébe a liberális Rafal Trzaskowski. A konzervatív Karol Nawrocki...","id":"20250524_lengyel-elnokvalasztas-izgalmas-finis-magas-tet-harombol-ketto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea7f29b-ca49-4f13-8726-c875623011a5.jpg","index":0,"item":"5f474723-eb70-444c-bdf8-9f25c6bca28d","keywords":null,"link":"/360/20250524_lengyel-elnokvalasztas-izgalmas-finis-magas-tet-harombol-ketto","timestamp":"2025. május. 24. 14:00","title":"Polgármester és történész párbaján múlik a lengyel kormány működőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9f5d8ff9-c7f6-4398-8171-59dcaed13a61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke holnap a tervek szerint megérkezik Romániába, Nagyváradra 10 napos gyalogtúrája végén. A HVG tudósítói a helyszínről jelentkeztek be, a Magyar Péter érkezése előtti estén.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke holnap a tervek szerint megérkezik Romániába, Nagyváradra 10 napos gyalogtúrája végén. A HVG...","id":"20250523_Hogyan-varjak-Magyar-Petert-Nagyvaradon-helyszini-bejelentkezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5d8ff9-c7f6-4398-8171-59dcaed13a61.jpg","index":0,"item":"1e27465a-bcea-459f-ae62-248cf54db0be","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Hogyan-varjak-Magyar-Petert-Nagyvaradon-helyszini-bejelentkezes-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 18:00","title":"Hogyan várják Magyar Pétert Nagyváradon? – bejelentkezés a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49da2941-98a5-40ea-b127-bdef6726bc3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokon belül 77 éves Gálvölgyi Jánosra nem kíváncsiak a köztévében.","shortLead":"A napokon belül 77 éves Gálvölgyi Jánosra nem kíváncsiak a köztévében.","id":"20250524_Galvolgyi-Janos-mtva-kozteve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49da2941-98a5-40ea-b127-bdef6726bc3c.jpg","index":0,"item":"cbaa1969-0317-48d3-8733-a20becbc623f","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Galvolgyi-Janos-mtva-kozteve","timestamp":"2025. május. 24. 09:12","title":"Gálvölgyi János még sosem járt az MTVA Kunigunda utcai épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d701e406-a00a-463e-b13b-8a6905f6c751","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök speciális nanorészecskével ellátott lágy kontanktlencsét készítettek, ami úgy teszi láthatóvá az infravörös fényt, hogy külső áramforrás sem kell hozzá.","shortLead":"Kínai mérnökök speciális nanorészecskével ellátott lágy kontanktlencsét készítettek, ami úgy teszi láthatóvá...","id":"20250523_szuperlatas-kontaktlencse-infravoros-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d701e406-a00a-463e-b13b-8a6905f6c751.jpg","index":0,"item":"9fef4830-295d-4410-b711-2f7c7a28834d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_szuperlatas-kontaktlencse-infravoros-feny","timestamp":"2025. május. 23. 20:03","title":"Szuperlátást ad az embernek az új kínai kontaktlencse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55a5f4e-d3fe-43ce-81b7-ed1c2757021c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A kellékfegyver elsült, a balesetben a film operatőre meghalt, a rendező pedig megsérült.","shortLead":"A kellékfegyver elsült, a balesetben a film operatőre meghalt, a rendező pedig megsérült.","id":"20250524_rust-fegyvermester-felteteles-szabadlabra-helyezes-alec-baldwin-halyna-hutchins","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b55a5f4e-d3fe-43ce-81b7-ed1c2757021c.jpg","index":0,"item":"a0148fc3-fdff-49e8-8c7c-880b49be1bb5","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_rust-fegyvermester-felteteles-szabadlabra-helyezes-alec-baldwin-halyna-hutchins","timestamp":"2025. május. 24. 19:19","title":"Feltételes szabadlábra helyezték a fegyvermestert, aki éles pisztolyt adott Alec Baldwin kezébe a Rust forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egymillió lépéses túrája végén Magyar Péter megérkezett Nagyváradra, ahol a HVG stábja is várta az egyre jobban felduzzadó menetet. Az alábbi, közel 40 perces élő közvetítésünkben visszanézheti, milyen volt a hangulat, és kik csatlakoztak a tiszások belvárosi sétájához.","shortLead":"Egymillió lépéses túrája végén Magyar Péter megérkezett Nagyváradra, ahol a HVG stábja is várta az egyre jobban...","id":"20250524_Magyar-Peter-Nagyvaradon-eloben-jelentkezik-a-HVG-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6.jpg","index":0,"item":"61ec440d-3908-43ef-9ecb-ebfdbaf9057d","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Magyar-Peter-Nagyvaradon-eloben-jelentkezik-a-HVG-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 12:35","title":"„Már nem a Fidesz diktálja a tempót” – így vette be Magyar Péter Nagyváradot (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]