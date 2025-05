Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A The New York Times magazinjának újságírójából regényíró lett: a 2019-ben megjelent Fleishman bajban van akkora siker volt, hogy tévésorozat is készült belőle. Taffy Brodesser-Aknerrel magyarul megjelent második regényéről, A Long Island-i kompromisszumról beszélgettünk.","shortLead":"A The New York Times magazinjának újságírójából regényíró lett: a 2019-ben megjelent Fleishman bajban van akkora siker...","id":"20250526_hvg-taffy-brodesserakner-amerikai-iro-a-long-islandi-kompromisszum-fleishman-bajban-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a.jpg","index":0,"item":"ee3a3dc8-e604-4c7b-9e0e-fbab8090fb35","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-taffy-brodesserakner-amerikai-iro-a-long-islandi-kompromisszum-fleishman-bajban-van","timestamp":"2025. május. 26. 19:30","title":"„A szüleimet rémülettel töltötte el mindkét regényem” – interjú Taffy Brodesser-Aknerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezetés kitart amellett, hogy nem történt túlszámlázás a fővárosi cégben.","shortLead":"A városvezetés kitart amellett, hogy nem történt túlszámlázás a fővárosi cégben.","id":"20250526_BKV-Bolla-Tibor-Nagymester-szamlagyar-kozpenzek-lenyulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5.jpg","index":0,"item":"067ba9d6-06ef-4447-bd3e-f5a6dab0a940","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_BKV-Bolla-Tibor-Nagymester-szamlagyar-kozpenzek-lenyulasa","timestamp":"2025. május. 26. 08:14","title":"A BKV-t kirámoló „Nagymester” beosztottjai a nyomozás során is beismerték, hogy elsődleges céljuk a közpénzek lenyúlása volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d1cf8a-d3a0-4d73-8735-f019aa2a84a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínai márkák prémium vonalába tartozik az érkező Xpeng. ","shortLead":"A kínai márkák prémium vonalába tartozik az érkező Xpeng. ","id":"20250526_kinai-automarka-is-megerkezik-Magyarorszagra-Xpeng","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d1cf8a-d3a0-4d73-8735-f019aa2a84a9.jpg","index":0,"item":"c3537c6c-f059-48e4-bb3f-31c228cd98e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_kinai-automarka-is-megerkezik-Magyarorszagra-Xpeng","timestamp":"2025. május. 26. 12:08","title":"Újabb feltörekvő kínai autómárka jelenik meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a146892a-de6f-484b-9d73-961f2673ba2e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"10 billió, azaz 10 ezer milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a 150 gyár program támogatásával Fónagy János szerint, de nem tudni, mennyi idő alatt, és úgy tűnik, ebbe minden beruházásösztönző program beletartozik.","shortLead":"10 billió, azaz 10 ezer milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a 150 gyár program támogatásával Fónagy...","id":"20250527_Az-allamtitkar-bemondott-egy-szamot-a-kormany-gyarprogramjara-10-billio-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a146892a-de6f-484b-9d73-961f2673ba2e.jpg","index":0,"item":"f6b3b317-b543-466d-b0c1-784b483de43b","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Az-allamtitkar-bemondott-egy-szamot-a-kormany-gyarprogramjara-10-billio-forint","timestamp":"2025. május. 27. 11:02","title":"10 billió forint – mondott egy nagyot az államtitkár a kormány gyárprogramjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc34c54b-bae6-42d5-a4a9-7cf4d9c5e36b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészségi indítványnak abban is helyt adott a nyomozási bíró, hogy a végrehajtás helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.","shortLead":"Az ügyészségi indítványnak abban is helyt adott a nyomozási bíró, hogy a végrehajtás helyéül az Igazságügyi Megfigyelő...","id":"20250525_Renner-Erika-zaklatoja-letartoztattak-lugos-orvos-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc34c54b-bae6-42d5-a4a9-7cf4d9c5e36b.jpg","index":0,"item":"d09b6c85-4472-42a7-aba6-93464d12c183","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Renner-Erika-zaklatoja-letartoztattak-lugos-orvos-per","timestamp":"2025. május. 25. 17:19","title":"Letartóztatták Renner Erika zaklatóját, aki legutóbb a bíróságon rontott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b253d832-9254-4f55-ab9e-fa9530e5e936","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Kisebbségi is, nő is, mégis már harmincévesen egy félmilliárd dollár értékű céget vezethetett a csíkszeredai panelban felnőtt közgazdász. Vezetőként volt, hogy egyedül ült nőként egy teremben, és hamar megfogadta azt a tanácsot, hogy a beosztottaknak nem szeretniük, hanem tisztelniük kell a főnöküket. Hogyan alakult a viszonya a román emberekkel, és mivel magyarázza, hogy Románia az utóbbi időben lehagyta Magyarországot?","shortLead":"Kisebbségi is, nő is, mégis már harmincévesen egy félmilliárd dollár értékű céget vezethetett a csíkszeredai panelban...","id":"20250526_Portre-Daradics-Kinga-eMAG-vezer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b253d832-9254-4f55-ab9e-fa9530e5e936.jpg","index":0,"item":"3265343c-a826-4bec-bf3c-785761bca9b1","keywords":null,"link":"/360/20250526_Portre-Daradics-Kinga-eMAG-vezer","timestamp":"2025. május. 26. 17:30","title":"Daradics Kinga eMAG-vezér: A románok sokkal intenzívebben fogyasztanak, mint a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében az EUrologus újságírója, Kuglics Sarolta Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Tábor Áron kül- és biztonságpolitikai szakértővel beszélgetett. Oroszországról, Ukrajnáról, a Trump-elnökségről és a világpolitika változásainak a magyar politikára és kormányzati kommunikációra gyakorolt hatásáról. Olvasson itt egy ízelítőt az interjúból.","shortLead":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében...","id":"20250525_NEUrologus-interju-Mit-latunk-itthon-Ukrajnabol-Kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a.jpg","index":0,"item":"a1ab44fa-f519-4648-9624-34a00ae0fcd1","keywords":null,"link":"/eurologus/20250525_NEUrologus-interju-Mit-latunk-itthon-Ukrajnabol-Kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","timestamp":"2025. május. 25. 15:45","title":"Mit látunk itthon Ukrajnából? A kormánypropaganda és a külpolitikai valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és embereket öl” egyáltalán nem tetszik neki.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és...","id":"20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b.jpg","index":0,"item":"173cba7a-39bc-487f-b084-23ca7461aebf","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","timestamp":"2025. május. 26. 05:45","title":"Trump nem érti, mi a fene történt Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]