[{"available":true,"c_guid":"12367d4c-8717-4735-aa3f-259b379795df","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Legalább 67 gyermek született a donorspermája segítségével annak a férfinak, aki egy ritka genetikai mutációt hordoz – és 23 gyermeknél már ki is mutatták ezt.","shortLead":"Legalább 67 gyermek született a donorspermája segítségével annak a férfinak, aki egy ritka genetikai mutációt hordoz –...","id":"20250527_spermadonor-ritka-rakkelto-gen-betegseg-gyermekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12367d4c-8717-4735-aa3f-259b379795df.jpg","index":0,"item":"601ecde7-17a2-4963-9fb1-98e92fc56c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_spermadonor-ritka-rakkelto-gen-betegseg-gyermekek","timestamp":"2025. május. 27. 09:07","title":"Ritka rákkeltő gént hordozott egy spermadonor – 10 gyermeknek már tovább is adta a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df4e89d-5d4a-4c37-bc32-d7c92ac068d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„A technofasiszta törvény és az eltakarítási törvény visszavonásáért.”","shortLead":"„A technofasiszta törvény és az eltakarítási törvény visszavonásáért.”","id":"20250527_Hadhazy-Ferenciek-tere-tuntetes-baranyi-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4df4e89d-5d4a-4c37-bc32-d7c92ac068d6.jpg","index":0,"item":"2c78bfd6-3106-4b73-9709-0ce1fafaf50d","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Hadhazy-Ferenciek-tere-tuntetes-baranyi-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 17:41","title":"„ÁVH! ÁVH!” – skandáltak a Szuverenitásvédelmi Hivatal előtt Hadházyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A NER egyik első nagy fociprojektje az volt, hogy a Videotont nemzetközi szinten elismert csapattá fejlesszék fel, ehhez képest a csapat a hétvégén az NB I.-ből is kiesett. A fehérvári foci nem politikai ellentét miatt zuhant össze: amikor 2020 körül kiderült, hogy nem a BL a következő lépcsőfok, hanem az, hogy a Ferencvárost visszaelőzzék, a tulajdonosnak, a szponzoroknak és a stábnak is eltűnt a motivációja.","shortLead":"A NER egyik első nagy fociprojektje az volt, hogy a Videotont nemzetközi szinten elismert csapattá fejlesszék fel...","id":"20250527_Fehervar-videoton-kieses-foci-ner-sport-labdarugas-garancsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"cfb3b14f-5c7e-483b-ae31-1296ca0cb4af","keywords":null,"link":"/360/20250527_Fehervar-videoton-kieses-foci-ner-sport-labdarugas-garancsi","timestamp":"2025. május. 27. 15:01","title":"Csúfos szétesés lett a NER sikerprojektjéből – hogyan bukott a Fehérvár egy rakás pénzzel a másodosztályig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan gyógyszerek jöhetnek a jövőben, amelyek segíthetnek idős korban is helyreállítani a kognitív funkciókat – köszönhetően egy friss felfedezésnek.","shortLead":"Olyan gyógyszerek jöhetnek a jövőben, amelyek segíthetnek idős korban is helyreállítani a kognitív funkciókat –...","id":"20250527_hevin-molekula-agy-oregedesenek-visszaforditasa-felfedezes-kognitiv-hanyatlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"f169a1b5-8156-446d-8df2-cec46efbab70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_hevin-molekula-agy-oregedesenek-visszaforditasa-felfedezes-kognitiv-hanyatlas","timestamp":"2025. május. 27. 20:03","title":"Megtalálták a molekulát, amivel visszafordítható lehet az agy öregedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f03026a-3d38-4bc8-9aaa-9e6c7fa5338d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyar Péter, a magyar ellenzék vezetője gyalog vonult át Magyarországon Romániába. Odafigyel a falvakban élő emberekre és meg akarja nyerni a külföldön élő magyarok szívét. Ez utóbbi elengedhetetlen a választási győzelemhez, írja Keno Verseck.","shortLead":"Magyar Péter, a magyar ellenzék vezetője gyalog vonult át Magyarországon Romániába. Odafigyel a falvakban élő emberekre...","id":"20250527_Deutsche-Welle-kommentar-Magyar-Peter-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f03026a-3d38-4bc8-9aaa-9e6c7fa5338d.jpg","index":0,"item":"5f90137f-adb5-40f0-9514-b6fe632eb62d","keywords":null,"link":"/360/20250527_Deutsche-Welle-kommentar-Magyar-Peter-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 27. 15:45","title":"Magyar Péter a határon túli magyarok után a hatalom felé menetel – Deutsche Welle-kommentár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2211d9ae-d23d-4654-a649-78a899594faf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A dolgozókat a SungEel évente szűri, de az előírt kontrollvizsgálatokat már nem végzik el, néhányan saját zsebből fizették a független vizsgálatot. A kormányhivatal szerint minden rendben van.","shortLead":"A dolgozókat a SungEel évente szűri, de az előírt kontrollvizsgálatokat már nem végzik el, néhányan saját zsebből...","id":"20250528_Tele-van-nikkellel-az-egyik-akkufeldolgozo-dolgozoinak-szervezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2211d9ae-d23d-4654-a649-78a899594faf.jpg","index":0,"item":"80a4b45a-e515-4a8a-9b87-7b9f190abb0f","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Tele-van-nikkellel-az-egyik-akkufeldolgozo-dolgozoinak-szervezete","timestamp":"2025. május. 28. 15:13","title":"Tele van nikkellel a legnagyobb magyar akkufeldolgozó munkásainak szervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a146892a-de6f-484b-9d73-961f2673ba2e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"10 billió, azaz 10 ezer milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a 150 gyár program támogatásával Fónagy János szerint, de nem tudni, mennyi idő alatt, és úgy tűnik, ebbe minden beruházásösztönző program beletartozik.","shortLead":"10 billió, azaz 10 ezer milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a 150 gyár program támogatásával Fónagy...","id":"20250527_Az-allamtitkar-bemondott-egy-szamot-a-kormany-gyarprogramjara-10-billio-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a146892a-de6f-484b-9d73-961f2673ba2e.jpg","index":0,"item":"f6b3b317-b543-466d-b0c1-784b483de43b","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Az-allamtitkar-bemondott-egy-szamot-a-kormany-gyarprogramjara-10-billio-forint","timestamp":"2025. május. 27. 11:02","title":"10 billió forint – mondott egy nagyot az államtitkár a kormány gyárprogramjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb82c-2d7c-42ea-84ee-8cae96227daa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Costner tagadja a vádakat, ügyvédje elmondása szerint a színész-rendező mindig odafigyel arra, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát a forgatásain.","shortLead":"Costner tagadja a vádakat, ügyvédje elmondása szerint a színész-rendező mindig odafigyel arra, hogy mindenki...","id":"20250528_Kevin-Costnert-beperelte-egy-kaszkador-egy-nem-tervezett-nemieroszak-jelenet-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e20bb82c-2d7c-42ea-84ee-8cae96227daa.jpg","index":0,"item":"f484e0d8-7962-402c-9bbc-cfe015815233","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Kevin-Costnert-beperelte-egy-kaszkador-egy-nem-tervezett-nemieroszak-jelenet-miatt","timestamp":"2025. május. 28. 10:17","title":"Kevin Costnert beperelte egy kaszkadőr egy nem tervezett nemierőszak-jelenet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]