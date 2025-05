Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","shortLead":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","id":"20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5.jpg","index":0,"item":"aa3d9ddc-2bb6-4acc-80fd-1c175e8b758e","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","timestamp":"2025. május. 28. 09:06","title":"Bukást bukásra halmozott Hosszú Katinka cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","shortLead":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","id":"20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120.jpg","index":0,"item":"c4b0d3fb-f1d2-4f6b-9a5a-03a8a9db6912","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","timestamp":"2025. május. 29. 07:53","title":"Euróban kapja fizetését egy állami cégvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet.","shortLead":"A fővárosi vagyonkezelő és a gyógyfürdőkért felelős cég élén is változás lehet.","id":"20250527_budapest-ceg-vezeto-valtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"3a400d4c-00db-41c6-869c-c70c1a7904e2","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_budapest-ceg-vezeto-valtas","timestamp":"2025. május. 27. 17:13","title":"Két fővárosi cégnél is új vezető jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. 