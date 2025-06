Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen úgy, hogy azt mutatja meg, mi van, ha nem jut belőle egy érintésnyi sem. Kritika.","shortLead":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen...","id":"20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620.jpg","index":0,"item":"5700c90a-6cfd-4ebe-b012-43d3aa12dc78","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 20:00","title":"Tenki Réka és Nagy Zsolt kegyetlen, de túl ismerős világba engednek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9da0b5-ab72-4722-83c2-3a8013874302","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bárki megveheti annak az 1984-es Macintoshnak a replikáját, aminek mindössze 2,4 hüvelykes a kijelzője – és fut rajta az eredeti operációs rendszer is.","shortLead":"Bárki megveheti annak az 1984-es Macintoshnak a replikáját, aminek mindössze 2,4 hüvelykes a kijelzője – és fut rajta...","id":"20250607_apple-macintosh-miniatur-valtozat-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9da0b5-ab72-4722-83c2-3a8013874302.jpg","index":0,"item":"dd0f5629-ba1f-472d-a0fd-95b1cc15dd71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_apple-macintosh-miniatur-valtozat-replika","timestamp":"2025. június. 07. 16:03","title":"Megcsinálták a legendás Macintosh miniatűr változatát: alig nagyobb, mint egy Apple Watch, és működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa","c_author":"Alsó-Ausztria","category":"brandcontent","description":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig – méltán tartozik Európa legnépszerűbb biciklis útvonalai közé. A legtöbben a Passau és Bécs közötti szakaszt választják, ha azonban egyedibb, természetközelibb élményeket keresünk, érdemes egy ponton letérni erről a fő vonalról, és bebarangolni Alsó-Ausztria egyik legizgalmasabb régióját: a Mostviertelt.","shortLead":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig –...","id":"20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa.jpg","index":0,"item":"908ee919-89ff-4a1f-83da-fb4ec640817f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","timestamp":"2025. június. 07. 15:30","title":"Látványos kitérő: kerékpáron a Duna és az Alpok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3438c0-5352-4305-9680-b8f3acf83595","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szintet léphet az Apple és az Európai Unió jogi csatározása, emiatt pedig akár el is tűnhet egy fontos, régi funkció a cég eszközeiről – így az iPhone-okról is. ","shortLead":"Szintet léphet az Apple és az Európai Unió jogi csatározása, emiatt pedig akár el is tűnhet egy fontos, régi funkció...","id":"20250608_apple-airdrop-megszunes-eu-dma-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d3438c0-5352-4305-9680-b8f3acf83595.jpg","index":0,"item":"fc5f0c01-a9e2-448e-82f3-1bb316401566","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_apple-airdrop-megszunes-eu-dma-iphone","timestamp":"2025. június. 08. 08:03","title":"El fog tűnni egy alapfunkció a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA elnöke és a világ leggazdagabb embere napok óta veszekednek, Elon Musk emelte a tétet azzal, hogy Trumpot okolta az Epstein-akták titkosítása miatt. Epstein ügyvédje reagált, Trump megosztotta. ","shortLead":"Az USA elnöke és a világ leggazdagabb embere napok óta veszekednek, Elon Musk emelte a tétet azzal, hogy Trumpot okolta...","id":"20250607_Epstein-ugyvedje-bevedte-Trumpot-miutan-Musk-azt-allitotta-az-amerikai-elnok-neve-is-szerepel-titkositott-aktakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325.jpg","index":0,"item":"9fa757b5-513c-4ca6-a56a-d418fd7b80ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250607_Epstein-ugyvedje-bevedte-Trumpot-miutan-Musk-azt-allitotta-az-amerikai-elnok-neve-is-szerepel-titkositott-aktakban","timestamp":"2025. június. 07. 09:13","title":"Epstein ügyvédje bevédte Trumpot, miután Musk azt állította az amerikai elnök neve is szerepel titkosított aktákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5b03a1-ebd7-48f7-a512-65ded18c933d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnöktől megkérdezték, hogy mi lenne, ha Putyin Magyarországra akarna jönni, de az is felmerült, mennyire hasonlít az orosz elnökre.","shortLead":"A miniszterelnöktől megkérdezték, hogy mi lenne, ha Putyin Magyarországra akarna jönni, de az is felmerült, mennyire...","id":"20250608_orban-viktor-oroszok-ukrajna-nato-putyin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5b03a1-ebd7-48f7-a512-65ded18c933d.jpg","index":0,"item":"8729e813-247b-4357-9f8e-3ee3c2b508e3","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_orban-viktor-oroszok-ukrajna-nato-putyin-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 21:53","title":"Orbán: Az oroszok Ukrajnát sem tudják legyőzni, így a NATO-t sem tudnák igazán megtámadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6a8bdf-cef3-4af4-846e-4e9ce5d93ee1","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"Az európai átlaghoz képest nem dohányzunk és alkoholizálunk sokat, ám az aktív életmódban és a szűrővizsgálatoknál jelentős az elmaradás. ","shortLead":"Az európai átlaghoz képest nem dohányzunk és alkoholizálunk sokat, ám az aktív életmódban és a szűrővizsgálatoknál...","id":"20250608_hvg-munkaerot-egeszseget-betegseg-foglalkoztatottsag-mentalis-egeszseg-karos-szokasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b6a8bdf-cef3-4af4-846e-4e9ce5d93ee1.jpg","index":0,"item":"f572b2cd-089a-46f0-ae6e-f6cb88507e90","keywords":null,"link":"/360/20250608_hvg-munkaerot-egeszseget-betegseg-foglalkoztatottsag-mentalis-egeszseg-karos-szokasok","timestamp":"2025. június. 08. 08:30","title":"A munkahelyen is hátrányba kerülnek, akik mentális betegséggel fordulnak orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nőgyűlölő influenszer majdnem 150 ezer forintnak megfelelő bírsággal megúszta, de a jogosítványát is bevonták négy hónapra.","shortLead":"A nőgyűlölő influenszer majdnem 150 ezer forintnak megfelelő bírsággal megúszta, de a jogosítványát is bevonták négy...","id":"20250607_Andrew-Tate-ketszazzal-hajtott-el-az-otvenes-tabla-mellett-egy-roman-faluban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"1d247b0c-c337-40c1-a37c-2e190cf0f613","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Andrew-Tate-ketszazzal-hajtott-el-az-otvenes-tabla-mellett-egy-roman-faluban","timestamp":"2025. június. 07. 20:56","title":"Andrew Tate kétszázzal hajtott el az ötvenes tábla mellett egy román faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]