[{"available":true,"c_guid":"89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Brent olaj ára több mint 9 százalékot ugrott, nagyobbat, mint az elmúlt 5 évben bármikor.","shortLead":"A Brent olaj ára több mint 9 százalékot ugrott, nagyobbat, mint az elmúlt 5 évben bármikor.","id":"20250613_olaj-brent-izrael-iran-tamadas-legicsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56.jpg","index":0,"item":"4245f715-23ed-40b8-badf-67f8e956128a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_olaj-brent-izrael-iran-tamadas-legicsapas","timestamp":"2025. június. 13. 06:11","title":"Kilőttek az olajárak Izrael Irán elleni támadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b23c6e-712c-4269-a3e1-783527b9e625","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Aki nem teljesen hülye, az nem próbálja délután 3-kor kivésni a Sixtus-kápolnát, hogy hazavigye. Vélemény.","shortLead":"Aki nem teljesen hülye, az nem próbálja délután 3-kor kivésni a Sixtus-kápolnát, hogy hazavigye. Vélemény.","id":"20250612_Para-Kovacs-Imre-rutin-revizio-hvg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2b23c6e-712c-4269-a3e1-783527b9e625.jpg","index":0,"item":"7613d6ff-b3c9-4793-9f25-a171d434e90e","keywords":null,"link":"/360/20250612_Para-Kovacs-Imre-rutin-revizio-hvg","timestamp":"2025. június. 12. 08:44","title":"Para-Kovács Imre: Van a tolvajlásnak egy íratlan szabálya, de Magyarországon másképp van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6055a8-305d-451c-b2a3-68634c59ffb1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Hyundai Ioniq 6 N a Tesla Model 3 Perforance legújabb kihívójának ígérkezik.","shortLead":"A Hyundai Ioniq 6 N a Tesla Model 3 Perforance legújabb kihívójának ígérkezik.","id":"20250613_650-loero-ime-a-hyundai-ioniq-6-n-legujabb-elektromos-sportszedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a6055a8-305d-451c-b2a3-68634c59ffb1.jpg","index":0,"item":"df1a5cba-9343-47ca-9372-e09cb3d84907","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_650-loero-ime-a-hyundai-ioniq-6-n-legujabb-elektromos-sportszedan","timestamp":"2025. június. 13. 07:59","title":"Íme a Hyundai 650 lóerős legújabb elektromos sportszedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8723383f-0526-420e-a5cc-3e69eafa9c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az évek után hirtelen megtörtént gyanúsítás és az én Tisza pártos tevékenységem között ok-okozati összefüggés van” – mondja Zelcsényi Miklós.","shortLead":"„Az évek után hirtelen megtörtént gyanúsítás és az én Tisza pártos tevékenységem között ok-okozati összefüggés van” –...","id":"20250612_Rabositottak-es-gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-Tisza-Part-programfeleloset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8723383f-0526-420e-a5cc-3e69eafa9c95.jpg","index":0,"item":"5a934005-f715-4fe4-b3dd-7a795ffdd6f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Rabositottak-es-gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-Tisza-Part-programfeleloset","timestamp":"2025. június. 12. 10:36","title":"Rabosították és gyanúsítottként hallgatták ki a Tisza Párt programfelelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA számításai szerint a 2024 YR4 valamikor 2032 végén csapódhat a Hold azon részébe, amit a Földről is látni lehet. Mindez egyrészt igen látványos lesz, másrészt törmeléket is elindíthat a Föld felé.","shortLead":"A NASA számításai szerint a 2024 YR4 valamikor 2032 végén csapódhat a Hold azon részébe, amit a Földről is látni lehet...","id":"20250612_fold-hod-aszteroida-becsapodas-2024-yr4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0.jpg","index":0,"item":"4a1ca56e-af04-4473-8090-bbc882e20692","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_fold-hod-aszteroida-becsapodas-2024-yr4","timestamp":"2025. június. 12. 08:03","title":"500 atombomba erejével csapódhat a Holdba egy aszteroida, és a Földről is látni lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"25 százalékkal nőtt az új lakásokra kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma az első negyedévben a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Az elemzők szerint ez annak ellenére is biztató, hogy nagyon alacsony volt a bázis. Magyarország régóta sereghajtó az új lakások építésében a régióban, de fokozatosan fordulhat a trend.","shortLead":"25 százalékkal nőtt az új lakásokra kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma az első negyedévben...","id":"20250612_ingatlan-uj-lakasok-epitese-mbh-lakaspiaci-elemzes-epitoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44.jpg","index":0,"item":"e8e4b812-13b3-453a-ba04-2da591619cd2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-uj-lakasok-epitese-mbh-lakaspiaci-elemzes-epitoipar","timestamp":"2025. június. 12. 10:44","title":"Évek óta egyre kevesebb új lakás épül, de most mintha fordulna a trend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba50c6b-4930-435c-ae9c-ed4f1f93a003","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Francia kutatók vették górcső alá, mikor jelentkezik a nemi szakadék a fiúk és a lányok matematikai teljesítménye között – és mi állhat ennek hátterében. A megállapítások segíthetnek, hogy ezeket a különbségeket a jövőben le lehessen küzdeni az oktatásban.","shortLead":"Francia kutatók vették górcső alá, mikor jelentkezik a nemi szakadék a fiúk és a lányok matematikai teljesítménye...","id":"20250612_gyerekek-matematikai-kepessegek-nemek-kozti-kulonbsegek-okok-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eba50c6b-4930-435c-ae9c-ed4f1f93a003.jpg","index":0,"item":"c8146a79-ca61-4706-b281-cfd39011a24e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_gyerekek-matematikai-kepessegek-nemek-kozti-kulonbsegek-okok-vizsgalat","timestamp":"2025. június. 12. 11:05","title":"Miért maradnak le a lányok matematikából? Megvizsgáltak 2,7 millió gyereket, és megdöbbentő válasz született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fb9d8c-6a10-43e0-93c7-4703526bdd57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda szerint „a könnyűzenészek körében a mai napig nehéz elültetni az időskori öngondoskodásra való felkészülés gondolatát”, pedig bárki egy pillanat alatt elveszítheti a népszerűségét és a bevételeit.","shortLead":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda szerint „a könnyűzenészek körében a mai napig nehéz elültetni az időskori...","id":"20250612_Tobb-mint-500-eloadomuvesz-el-letminimum-alatt-oket-tamogattak-a-jogvedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57fb9d8c-6a10-43e0-93c7-4703526bdd57.jpg","index":0,"item":"71e9781c-0d6e-44f8-9413-01d9eb57b158","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Tobb-mint-500-eloadomuvesz-el-letminimum-alatt-oket-tamogattak-a-jogvedok","timestamp":"2025. június. 12. 15:20","title":"Létminimum alatt élő zenészek kaptak támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]