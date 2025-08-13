Doppingvétség miatt nem versenyezhet a 100 méteres síkfutás világbajnoka

Megvonták Fred Kerley-től, a 100 méteres síkfutás 2022-es világbajnokától a versenyzési jogot doppingvétség miatt. A nemzetközi sportági szövetség doppingellenes szervezete (AIU) a holléti nyilvántartásban elkövetett hibák miatt függesztette fel az amerikai sportolót.

Ügyvédei szerint a 30 éves sprintertől több alkalommal nem tudtak mintát venni az ellenőrök, ő azonban állítja, hogy ez nem miatta alakult így; szerinte nem tették meg a körülményekhez képest ésszerű lépéseket annak érdekében, hogy a kijelölt helyen megtalálják.

A szabályok szerint akkor jár eltiltás a sportolónak, ha egy éven belül három alkalommal nem találják meg az ellenőrök az általa vezetett nyilvántartásban rögzített helyen. Fred Kerley a 2021-es tokiói olimpián ezüst-, a tavalyi párizsi olimpián pedig bronzérmes lett a 100 méteres távon, amelyet a eugene-i világbajnokságon megnyert. A 2023-as budapesti világbajnokságon az elődöntőben kiesett, viszont az amerikai 4× méteres váltóval aranyérmet nyert.

