Fucsovics Márton nyerte a winston-salemi tenisztornát

Fucsovics Márton két szettben legyőzte a holland Botic van de Zandschulpot az egyesült államokbeli Winston-Salemben rendezett, 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztorna szombati döntőjében, ezzel megszerezte harmadik trófeáját.

A világranglista 94. helyén álló magyar játékos Észak-Karolinában sorrendben a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutot, majd a negyeddöntőben utóbbi honfitársát, a 12. kiemelt Jaume Munart búcsúztatta. Utóbbi volt a 33 éves magyar századik győzelme kemény borításon. Az elődöntőben nem kellett játszania, mivel a 11. kiemelt amerikai Sebastian Korda betegség miatt visszalépett, és a nyíregyházi sportoló a verseny 2011 óta íródó történelmének második legidősebb finalistája lett.

Fucsovics pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhetett, eddigi mérlege két győzelem és két vereség volt: 2018-ban a genfi, tavaly pedig a bukaresti salakon diadalmaskodott, két keménypályás döntőjét viszont elveszítette 2019-ben Szófiában és 2021-ben Rotterdamban. A 29 éves Van de Zandschulpnak két elbukott finálé volt a háta mögött, 2022-ben és 2023-ban is a dán Holger Runétól kapott ki a müncheni salakon. Emellett ő verte meg a legendás Rafael Nadalt tavaly a Davis Kupa negyeddöntőjében a spanyol sztár utolsó profi mérkőzésén, majd a döntőig menetelt a holland válogatottal Málagában.

Ami az egymás elleni mérleget illeti, negyedik alkalommal találkoztak, 2021 novemberében Stockholmban és 2023 áprilisában Monte-Carlóban a holland, 2022 januárjában Adelaide-ben pedig a magyar győzött.

Az amerikai csata stabil adogatásokkal indult, a 92. helyen álló rivális hatalmas tenyeresével irányított, Fucsovics viszont rendre hibára tudta késztetni őt, és 3:1-nél brékelőnybe került. Van de Zandschulp nem tudta kihasználni egyetlen bréklabdáját, így 35 perc elteltével a frissebbnek tűnő magyar hozta a szettet. A játékosként párosban világelső és hatszoros Grand Slam-bajnok Paul Haarhuis tanítványa a folytatásban is kedvetlenül ütött, rengeteget rontott, szórta a kettős hibákat, s a magyar DK-válogatott alapembere nemsokára dupla brékelőnyben volt (3:0). Az ellenfél ekkor minden mindegy alapon elengedte a kezét, látványos nyerőket ütött, és a meccs során először elvette Fucsovics szerváját. Az öröme azonban nem tartott sokáig, mert nagy küzdelemben ismét elbukta az adogatását (4:1), majd Fucsovics 5:2-nél, meccslabdánál kettős hibát ütött.

A holland másodszor is brékelt, aztán 5:4-nél a magyar újra a mérkőzésért adogatott, de ezúttal is elizgulta a lehetőséget, és riválisa 5:5-nél utolérte őt. Így jutottak el a rövidítésig, amelyben már egyértelműen a magyar volt jobb, és 1 óra 52 perc után boldogan terült el a pályán.

„Ez a harmadik tornagyőzelmem, 33 és fél évesen már az öregebbek közé tartozom, de még itt vagyok” – nyilatkozta Fucsovics. – „Tovább harcolok, és addig játszom, amíg csak tudok, mert még mindig élvezem a teniszt. A mai meccs jó példa volt arra, hogyan kell kezelni a hullámvölgyeket, mert végig igazi hullámvasút volt, próbáltam mindig csak a következő pontra koncentrálni. Amikor lement a nap, lelassultak a labdák, ellenfelem pedig nagyon stabil volt hátulról, és várta a rövid labdákat. Amikor Botic visszajött a mérkőzésbe, próbáltam emelni a szintemet, és sikerült is. Nagyjából a világranglista hatvanadik helye köré jövök előre, most élvezem ezt a pillanatot, a jövő héten viszont már a US Openre koncentrálok” – tette hozzá.

Fucsovics a trófea mellé 109 640 dollárt (37,4 millió forint) kapott. A folytatásban nem sok ideje lesz a pihenésre, mivel vasárnap már rajtol az amerikai nyílt bajnokság New Yorkban, ahol a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalov vár rá az első fordulóban.

Eredmény, döntő:

Fucsovics Márton-Botic van de Zandshulp (holland) 6:3, 7:6 (7-3)