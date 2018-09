Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átalakítás vesztesei viszont a rosszabb helyzetben lévő járások voltak. ","shortLead":"Az átalakítás vesztesei viszont a rosszabb helyzetben lévő járások voltak. ","id":"20180920_Megtakaritani_se_sikerult_sokat_a_szocialis_rendszer_atalakitasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6ce273-0fe2-4d57-b3bf-f3a70cb191ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Megtakaritani_se_sikerult_sokat_a_szocialis_rendszer_atalakitasaval","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:57","title":"Megtakarítani se sikerült sokat a szociális rendszer átalakításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ok egyszerűbb és bosszantóbb, mint gondolná.","shortLead":"Az ok egyszerűbb és bosszantóbb, mint gondolná.","id":"20180920_Ver_szivargott_az_utasok_orrabol_es_fulebol__kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_indiai_gepnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06576d30-50d9-45aa-bf3b-681326b31f39","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ver_szivargott_az_utasok_orrabol_es_fulebol__kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_indiai_gepnek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:11","title":"Vér szivárgott az utasok orrából és füléből – le kellett szállnia egy indiai gépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült: csak a lényeg nem igaz belőle. A leleplezést egyúttal figyelmeztetésnek szánták: baj lehet a tudományos közlemények minőség-ellenőrzésével.","shortLead":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült...","id":"20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe992bea-425f-4acd-9167-46b53996fc27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:03","title":"Egy vibrátoros könyv bizonyítja: a tudományba is beférkőzhet a kamuzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisbusz ütközött nyerges vontatónak az M4-esen.","shortLead":"Egy kisbusz ütközött nyerges vontatónak az M4-esen.","id":"20180919_sulyos_baleset_ceglednel_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c11f1c9-d1e7-4669-85dd-98e754e0bfb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_sulyos_baleset_ceglednel_tobben_megserultek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:45","title":"Súlyos baleset Ceglédnél, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b732971d-b8aa-46df-96f1-5b755d3a7a8b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az informális csúcson szóba került a migráció, a határőrizet és a Brexit is, a Sargentini-jelentés egyelőre nem. ","shortLead":"Az informális csúcson szóba került a migráció, a határőrizet és a Brexit is, a Sargentini-jelentés egyelőre nem. ","id":"20180920_eu_csucs_salzburg_brexit_frontex_migracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b732971d-b8aa-46df-96f1-5b755d3a7a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eef9b2-5617-4477-9deb-2ec0a4a8c4ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_eu_csucs_salzburg_brexit_frontex_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:51","title":"Egy kedélyes nap Salzburgban: ma sem oldottak meg semmit az EU vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d09f555-272e-477e-8f8b-002741a8c20e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A minisztérium nyelvtanulást ösztönző programjának egyik pontját sokan félreérthették, ezért most igyekeznek megnyugtatni mindenkit.","shortLead":"A minisztérium nyelvtanulást ösztönző programjának egyik pontját sokan félreérthették, ezért most igyekeznek...","id":"20180920_Nem_szunnek_meg_a_szinkronizalt_filmek_csak_tobb_lesz_az_eredeti_nyelven_felirattal_nezheto_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d09f555-272e-477e-8f8b-002741a8c20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61893be-dbb5-4c4b-8276-2cca8e7fdfdb","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Nem_szunnek_meg_a_szinkronizalt_filmek_csak_tobb_lesz_az_eredeti_nyelven_felirattal_nezheto_film","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:10","title":"Nem szűnnek meg a szinkronizált filmek, csak több lesz az eredeti nyelven, felirattal nézhető film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26db3ff4-4a65-4f8f-960a-f821c8c66ad4","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Az ellenfelek, ahogy lenni szokott, egyre inkább hasonlítanak egymásra. Vélemény.","shortLead":"Az ellenfelek, ahogy lenni szokott, egyre inkább hasonlítanak egymásra. Vélemény.","id":"20180920_tgm_pufoljuk_orbandobot_gyurcsany_ellenallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26db3ff4-4a65-4f8f-960a-f821c8c66ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c7f815-0de5-464c-9b14-9c68e909f9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_tgm_pufoljuk_orbandobot_gyurcsany_ellenallas","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:10","title":"TGM: Püföljük az Orbán-dobot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új masina pontról pontra úgy néz ki, mint a több mint húsz évvel ezelőtti konzol, és természetesen játékok is vannak hozzá. ","shortLead":"A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új...","id":"20180919_sony_playstation_classic_konzol_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e47fa4-1d60-427b-995f-11f692c8a32a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_sony_playstation_classic_konzol_videojatek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:03","title":"Visszahozza a nagy klasszikust a Sony, 20 játékkal jön a régi-új PlayStation","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]