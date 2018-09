Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5af9b0a2-073e-42cb-88fb-932ed14fa0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A salzburgi EU-csúcson került szóba a zöld politikus által készített jelentés, Orbán kamerák kereszttüzében mondta el véleményét. ","shortLead":"A salzburgi EU-csúcson került szóba a zöld politikus által készített jelentés, Orbán kamerák kereszttüzében mondta el...","id":"20180920_orban_viktor_sargentini_jelentes_salzburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5af9b0a2-073e-42cb-88fb-932ed14fa0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c3204-8e0e-4845-a962-14099bb766ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_orban_viktor_sargentini_jelentes_salzburg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:23","title":"Orbán: Sargentini-jelentés? Azon mindenki csak nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, előző héten kezdeményezett jogállamisági eljárás lezárultáig semmiképp sem zárja ki soraiból a Fideszt az Európai Néppárt (EPP) – jelentette ki Joseph Daul pártelnök szerda este az informális salzburgi EU-csúcs margóján.","shortLead":" Az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, előző héten kezdeményezett jogállamisági eljárás lezárultáig semmiképp...","id":"20180920_joseph_daul_europai_neppart_fidesz_kizaras_7_cikkely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de2f46-b888-4029-90a2-4564eb07b5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_joseph_daul_europai_neppart_fidesz_kizaras_7_cikkely","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:27","title":"Néppárti elnök: A Fidesz egyelőre maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is tőlük függnek az újságírók.","shortLead":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is...","id":"20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370a83a-a249-4269-b7bd-85d0d2b4caa9","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:40","title":"Kiszolgáltatott helyzetbe hozta a szerkesztőséget az Index körüli cégek tulajdonosváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett tájékoztató akcióra készül a magyar kormány, hogy a jogi beadvány mellett más módon és fronton is reagáljanak a múlt héten elfogadott Sargentini-jelentésre. ","shortLead":"Úgynevezett tájékoztató akcióra készül a magyar kormány, hogy a jogi beadvány mellett más módon és fronton is...","id":"20180918_Uj_fronton_tamadja_a_Sargentinijelentest_a_kormany_jonnek_a_radios_es_teves_tajekoztatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b804c7f6-d156-47d7-bf9b-e52ef59801fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Uj_fronton_tamadja_a_Sargentinijelentest_a_kormany_jonnek_a_radios_es_teves_tajekoztatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:09","title":"Új fronton támadja a Sargentini-jelentést a kormány, jönnek a rádiós és tévés \"tájékoztatók\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 200 millió térfigyelő kamera előtt zajlik a kínai állampolgárok élete. A cyberpunk művekből ismerhető jövő a szemü(n)k előtt épül ki: a technológiai fejlesztéseket hosszú ideje prioritásként kezelő kínai állam megértette, hogy elérkeztünk ahhoz a rendszerfejlettséghez, amelynél már mindenhol mindenkit meg lehet figyelni, nyilván lehet tartani és automatikusan ki is lehet értékelni.","shortLead":"Több mint 200 millió térfigyelő kamera előtt zajlik a kínai állampolgárok élete. A cyberpunk művekből ismerhető jövő...","id":"20180919_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_hogyan_mukodik_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acdadb6-10b9-43d1-898a-7ef3575a1590","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_hogyan_mukodik_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:03","title":"Egy durva bemutató: így működik Kínában a mindenkit figyelő, mindenről tudó rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy diákja talált rá, a professzor ellen eljárás indult engedély nélküli fegyverviselés miatt.","shortLead":"Egy diákja talált rá, a professzor ellen eljárás indult engedély nélküli fegyverviselés miatt.","id":"20180918_Az_egyetem_mosdojaban_lotte_meg_magat_egy_amerikai_professzor_hogy_Trump_ellen_tiltakozzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04895542-4926-4c39-a7c8-429b519a5448","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Az_egyetem_mosdojaban_lotte_meg_magat_egy_amerikai_professzor_hogy_Trump_ellen_tiltakozzon","timestamp":"2018. szeptember. 18. 21:39","title":"Az egyetem mosdójában lőtte meg magát egy amerikai professzor, hogy Trump ellen tiltakozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2eaca17-5c72-4e9f-b3aa-08f7bb38a3de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Noha egyformán hasznosak, a darazsakat utálja, a méheket szereti az emberek többsége egy brit tanulmány szerint.","shortLead":"Noha egyformán hasznosak, a darazsakat utálja, a méheket szereti az emberek többsége egy brit tanulmány szerint.","id":"20180919_mehek_darazsak_kozvelemenykutatas_hasznos_rovarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2eaca17-5c72-4e9f-b3aa-08f7bb38a3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c63889-0882-4a69-bbb3-589a8301e5f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_mehek_darazsak_kozvelemenykutatas_hasznos_rovarok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:03","title":"Miért van az, hogy a méheket csípjük, a darazsakat meg nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a6b6c3-bd08-4429-8f28-bc6a84686671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Project Blue Book címmel készülő munka az amerikai Wright-Patterson Légibázis környékén történt rejtélyes eseményeket járja végig. ","shortLead":"A Project Blue Book címmel készülő munka az amerikai Wright-Patterson Légibázis környékén történt rejtélyes eseményeket...","id":"20180918_Izgalmas_UFOsorozattal_ter_vissza_a_Forrest_Gump_rendezoje_itt_az_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a6b6c3-bd08-4429-8f28-bc6a84686671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe74549-83eb-4784-a7a9-30c5c26430af","keywords":null,"link":"/kultura/20180918_Izgalmas_UFOsorozattal_ter_vissza_a_Forrest_Gump_rendezoje_itt_az_elozetes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:47","title":"Izgalmas ufósorozattal tér vissza a Forrest Gump rendezője, itt az előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]