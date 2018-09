A gondos eladók a felhasználás módját és azt is elmondják a vevőnek, pontosan milyen adatokhoz jut hozzá, ha megvásárolja a feltört szájthoz tartozó jogosultságot. Több ezer weboldal jelszava és mindenféle más adata sorakozik az árusításhoz használt orosz fórum piacterén.

Piaci áruhoz hasonlóan értékesítik a feltört webodalakhoz tartozó hozzáférési jogosultságokat egy orosz fórumon – szúrta ki az IT és információ biztonsággal foglalkozó Kiberblog, amely magyar oldalakat is talált a meghackelt kínálatban.

Beszámolójuk szerint az értékesítéséhez használt oldalon több mint 3000 feltört weboldalhoz lehet hozzáférést vásárolni. Igen széles a választék, ugyanis teljes adatbázishoz tartozó jogosultság (tehát a benne tárolt adatok, felhasználónevek és jelszavak), valamint a szájt által használt tartalomkezelő rendszerhez (CMS) szükséges hozzáférés is kapható. Az eladók azt is elmagyarázzák, mi mindenre alkalmas a megvásárolt adat, amelyet akár malware vagy más kártevők telepítésére is használhatnak az érdeklődők, ha fizettek a portékáért.

© Kiberblog

Az oldalakat több szempont szerint rangsorolva, például napi látogatók, a domainen megjelent bejegyzések dátuma alapján állították ki, de az érdeklődők is szűrhetnek a találatok között, ha valamilyen speciális igényük lenne. Magyar oldalakhoz egyébként kifejezetten olcsón lehet hozzájutni: egy 2008 óta működő borpince weboldalának adminisztratív hozzáférése 1,4 dollárt, átszámítva mintegy 400 forintot kóstál.

Ennél drágább tételek is vannak persze az étlapon, főleg, ha több (értsd: sok száz) hozzáférésrű kulcsra pályázik valaki. Utóbbi esetben nem ritkán 3-400 dollárt, azaz nagyjából 80-108 ezer forintot is elkérhetnek az orosz hackerek.

