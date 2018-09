A nemrégiben bemutatott 2018-as iPhone-okba már az Apple egyik büszkesége, az új A12 Bionic chip került, s a cég is az eddigi legjobb processzorukként hirdeti. Talán ezért is meglepő kicsit, hogy egy Geekbench összehasonlító többmagos tesztben a régebbi A11-gyel futó iPhone 8 Plus felülmúlta az újdonságot.

Hogy pontosan melyik modellt, azt nem tudni, a tesztben ugyanis iPhone 11,6 megnevezés szerepel, de csakis valamelyik idei telefonról lehet szó. Az egymagos tesztben persze remekelt az új iPhone, 4813 pontot ért el az iPhone 8 Plus 4307 pontjával szemben. Viszont a többmagos megmérettetésnél az újdonság 10 255 pontot szerzett, a tavalyi modell pedig 10 800-at. Ez az eredmény is megerősíti azt, hogy az Apple-nek továbbra is az egymagos teljesítmény fontos az iPhone-oknál.

© Geekbench

A benchmarkból az is kiderül, hogy az A12 chip 2,49 GHz-en fut (tavaly az A11 órajele 2,39 GHz volt), a RAM 4 GB-ra nőtt, és a négyszeresére bővült az az L1 cache.

