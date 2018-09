Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karambol kis extrával.","shortLead":"Karambol kis extrával.","id":"20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565a4ea-21e9-4568-bf80-72a2b6801e4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:25","title":"Nyílegyenesen ment le az autó a metrólépcsőn, miután karambolozott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5057d503-7070-4d0c-a906-2faf352c4309","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180920_A_ciganytelepen_szuletett_de_nem_ott_akart_meghalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5057d503-7070-4d0c-a906-2faf352c4309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8602d793-308f-4ade-bbe0-212825496cbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_A_ciganytelepen_szuletett_de_nem_ott_akart_meghalni","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:06","title":"A cigánytelepen született, de nem ott akart meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gépeket a HM szerint tapasztalatlan pilóták vezetik, ezért a korlátozás, de most Orbán Viktor repked velük. ","shortLead":"A gépeket a HM szerint tapasztalatlan pilóták vezetik, ezért a korlátozás, de most Orbán Viktor repked velük. ","id":"20180921_HM_Egyszerre_csak_40_embert_vihetnek_az_elvileg_a_honvedsegnek_vett_szallitogepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd8fcf7-e342-4085-b73d-5984e0695eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_HM_Egyszerre_csak_40_embert_vihetnek_az_elvileg_a_honvedsegnek_vett_szallitogepek","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:04","title":"HM: Egyszerre csak 40 embert vihetnek az elvileg a honvédségnek vett \"szállítógépek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1f8276-5f9d-45c3-bdb4-7345ebbbf9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat kitörte az ablakot, szemlélődött, majd távozott.","shortLead":"Az állat kitörte az ablakot, szemlélődött, majd távozott.","id":"20180919_Kozeledett_az_autojahoz_a_sofor_amikor_radudalt_belole_a_medve__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1f8276-5f9d-45c3-bdb4-7345ebbbf9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02c8ff-d9b2-4a88-bde4-c2ff108c1347","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Kozeledett_az_autojahoz_a_sofor_amikor_radudalt_belole_a_medve__video","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:20","title":"Közeledett az autójához a sofőr, amikor rádudált a medve – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","shortLead":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","id":"20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07291d-32d5-4642-a9e5-fec1fdec9c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:12","title":"Két nap maradt a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A \"főpap\" arra kérte a csatlakozókat, hogy fizessenek be pénzt, amit ha másokat is beszerveznek, segélyként visszakaphatnak. ","shortLead":"A \"főpap\" arra kérte a csatlakozókat, hogy fizessenek be pénzt, amit ha másokat is beszerveznek, segélyként...","id":"20180920_Allitolagos_egyhaz_neveben_szervezett_piramisjatekot_egy_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7825c14a-3868-4e77-af9e-a57bb3b6076d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Allitolagos_egyhaz_neveben_szervezett_piramisjatekot_egy_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:54","title":"Állítólagos egyház nevében szervezett piramisjátékot egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c722ae2-240e-47e5-a5bc-98e2c2a69fd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt javasolta a spanyol külügyminiszternek, hogy az ibériai ország – átvéve az USA és Mexikó közötti határra tervezett fal ötletét – a Szaharában építsen kerítést, amely alkalmas lenne az Európa felé tartó migránsok megállítására.



","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt javasolta a spanyol külügyminiszternek, hogy az ibériai ország – átvéve az USA és...","id":"20180920_Trump_a_Szaharaba_epittetne_falat_a_menekultek_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c722ae2-240e-47e5-a5bc-98e2c2a69fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94192716-0718-4082-b909-740e16b36222","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Trump_a_Szaharaba_epittetne_falat_a_menekultek_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:11","title":"Trump a Szaharába építtetne falat a menekültek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689ca600-67a8-40e5-95b5-68bba6761e2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkor a pénzügyi káosz a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt.-nél, hogy a lassan négy hónapja csúszik az állami cég mérlegbeszámolójának leadása. ","shortLead":"Akkor a pénzügyi káosz a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt.-nél, hogy a lassan négy hónapja csúszik az állami cég...","id":"20180921_Nyelik_az_allami_milliardokat_a_kukasautok_mint_a_szemetet_megis_bajban_vannak_a_hulladekgazdalkodok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689ca600-67a8-40e5-95b5-68bba6761e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d7bb7a-37b0-4937-9f5e-3905f5c3234c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Nyelik_az_allami_milliardokat_a_kukasautok_mint_a_szemetet_megis_bajban_vannak_a_hulladekgazdalkodok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:19","title":"Nyelik az állami milliárdokat a kukásautók, mint a szemetet, mégis bajban vannak a hulladékgazdálkodók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]