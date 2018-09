Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férj tájékoztatása szerint a klinikára érkezést követően 30 perc elteltével megszületett gyermeke.","shortLead":"A férj tájékoztatása szerint a klinikára érkezést követően 30 perc elteltével megszületett gyermeke.","id":"20180922_Ismet_rendori_felvezetessel_jutott_korhazba_egy_kismama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5885602-20f6-4246-826c-0133d49633c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Ismet_rendori_felvezetessel_jutott_korhazba_egy_kismama","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:43","title":"Ismét rendőri felvezetéssel jutott kórházba egy kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cb332c-8431-4c34-a037-6778d90b429c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az őrök csaknem száz olyan tárgyat foglaltak le, amelyek nem lehettek volna a raboknál.","shortLead":"Az őrök csaknem száz olyan tárgyat foglaltak le, amelyek nem lehettek volna a raboknál.","id":"20180921_Gigaellenorzest_tartott_a_BvOP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79cb332c-8431-4c34-a037-6778d90b429c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276c59db-4bc7-477b-8781-ca310aca2b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Gigaellenorzest_tartott_a_BvOP","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:24","title":"Gigaellenőrzést tartott a BvOP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b568b613-2b41-46e8-a955-796ba4327a8a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miskolci csapat szerint a péntek esti meccsen a szlovák szurkolói csoportok titokban hoztak huligánokat a mérkőzésre, akik rátámadtak a miskolci biztonsági őrökre.","shortLead":"A miskolci csapat szerint a péntek esti meccsen a szlovák szurkolói csoportok titokban hoztak huligánokat a mérkőzésre...","id":"20180922_Szlovak_ultrak_balheztak_a_DVTK_Jegesmedvek_hokimeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b568b613-2b41-46e8-a955-796ba4327a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce85664-abf1-4350-8ee9-47a44eb23a05","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Szlovak_ultrak_balheztak_a_DVTK_Jegesmedvek_hokimeccsen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:03","title":"Szlovák ultrák balhéztak a DVTK Jegesmedvék hokimeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadb22d0-ab9e-4920-b2a7-0d1d5343187e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nekünk, magyaroknak talán kevésbé érthető, hogy a britek miért nem tudják helyesen kiejteni a szlovéniai Ptuj nevű város nevét (92 százalékuk mondta rosszul). Azt viszont már értjük, hogy miért gyűlt meg a bajuk az izlandi Eyjafjallajökull vulkánnal (százból csak ketten találták el a helyes kiejtést).","shortLead":"Nekünk, magyaroknak talán kevésbé érthető, hogy a britek miért nem tudják helyesen kiejteni a szlovéniai Ptuj nevű...","id":"20180921_Ezekbe_a_foldrajzi_nevekbe_torik_bele_a_brit_turistak_nyelve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aadb22d0-ab9e-4920-b2a7-0d1d5343187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87b848b-f3e0-49d6-bca6-bc7c4595e6db","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Ezekbe_a_foldrajzi_nevekbe_torik_bele_a_brit_turistak_nyelve","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:27","title":"Ezekbe a földrajzi nevekbe törik bele a brit turisták nyelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tilos lesz csak úgy leülni, ha átmegy a polgármester javaslata.","shortLead":"Tilos lesz csak úgy leülni, ha átmegy a polgármester javaslata.","id":"20180922_500_eurora_buntethetik_a_turistakat_ha_leulnek_Velenceben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3215f3bb-e6ba-4ece-818d-2c73e704ab8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_500_eurora_buntethetik_a_turistakat_ha_leulnek_Velenceben","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:03","title":"500 euróra büntethetik a turistákat, ha leülnek Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot hozzá. Megéri szakmát váltani, két-három havi fizetés ugyanis elég a képzésekre.","shortLead":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot...","id":"20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12365b2-7ef7-4c6c-9b10-559bbd62e57b","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:38","title":"Alig kerül pénzbe a képzés, mégis megkeresi vele a nettó 300 ezret, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d928bb4-7412-4edc-ba69-4fd21001085b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ausztráliai Queenslandben most egy 12 éves kislányt, szerdán egy 46 éves nőt támadott meg cápa, mindketten súlyosan megsérültek.","shortLead":"Az ausztráliai Queenslandben most egy 12 éves kislányt, szerdán egy 46 éves nőt támadott meg cápa, mindketten súlyosan...","id":"20180920_Egy_nap_alatt_ez_a_masodik_sulyos_capatamadas_az_ausztral_paradicsomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d928bb4-7412-4edc-ba69-4fd21001085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38404737-7a22-4510-a7c3-bf7ab907c647","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Egy_nap_alatt_ez_a_masodik_sulyos_capatamadas_az_ausztral_paradicsomban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 21:36","title":"Egy nap alatt ez a második súlyos cápatámadás az ausztrál paradicsomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fc7528-0c5a-4fb1-bf9c-f2d023535746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem verte nagy dobra az állam az óriási lehetőséget, pedig minden szuveníres tudja, mekkora biznisz azt a sétány bérelni, melyet minden Budapestre látogató turista koptat.","shortLead":"Nem verte nagy dobra az állam az óriási lehetőséget, pedig minden szuveníres tudja, mekkora biznisz azt a sétány...","id":"20180921_Jol_eldugtak_a_palyazatot_de_5_evre_berelheto_a_Citadella","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09fc7528-0c5a-4fb1-bf9c-f2d023535746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21af4e3e-e2ed-4a4f-ada9-7fc6344c31cc","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Jol_eldugtak_a_palyazatot_de_5_evre_berelheto_a_Citadella","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:33","title":"Jól eldugták a pályázatot, de 5 évre bérelhető a Citadella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]