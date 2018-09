Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc53bf1b-7649-4e92-ac7e-5aeffbd225a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kormányellenes arab csoport, az Avhaz Nemzeti Ellenállás és az Iszlám Állam egyaránt bejelentette, hogy tagjai követték el a merényletet. Az iráni hatóságok dzsihadista elkövetőkről beszélnek, akiknek kemény választ ígért Hasszán Rohani elnök.","shortLead":"Egy kormányellenes arab csoport, az Avhaz Nemzeti Ellenállás és az Iszlám Állam egyaránt bejelentette, hogy tagjai...","id":"20180922_Legalabb_25_halottja_van_az_irani_terrortamadasnak__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc53bf1b-7649-4e92-ac7e-5aeffbd225a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fa0f56-3e36-48e9-9da4-f6b3223b8831","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Legalabb_25_halottja_van_az_irani_terrortamadasnak__video","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:02","title":"Legalább 25 halottja van az iráni terrortámadásnak - 18+ videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz kormány nyomására Panama visszavonta a zászlaja alatt hajózó Aquarius működési engedélyét – állítja a hajót üzemeltető két segélyszervezet. Ez volt az utolsó civil hajó, amely életeket mentett a Földközi-tengeren.","shortLead":"Az olasz kormány nyomására Panama visszavonta a zászlaja alatt hajózó Aquarius működési engedélyét – állítja a hajót...","id":"20180923_Visszavontak_a_menekulteket_mento_Aquarius_hajozasi_engedelyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1c2b61-e2d5-4a15-a718-e7cfb7d44832","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Visszavontak_a_menekulteket_mento_Aquarius_hajozasi_engedelyet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:09","title":"Visszavonták a menekülteket mentő Aquarius hajózási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a szeptember 22-ei ötös lottó nyerőszámok, volt egy telitalálatos szelvény.","shortLead":"Kijöttek a szeptember 22-ei ötös lottó nyerőszámok, volt egy telitalálatos szelvény.","id":"20180922_38_es_69_koze_ikszelte_az_osszes_szamot_a_lotton_Akkor_jo_hirunk_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281481b0-930e-4767-883a-18780ffd0780","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_38_es_69_koze_ikszelte_az_osszes_szamot_a_lotton_Akkor_jo_hirunk_van","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:01","title":"38 és 69 közé ikszelte az összes számot a lottón? Lehet, hogy Ön vitte el az ötöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válaszadók több, mint háromnegyede szerint dolgozniuk kell majd nyugdíjasként is, különben alig tudnak majd kijönni a pénzükből.","shortLead":"A válaszadók több, mint háromnegyede szerint dolgozniuk kell majd nyugdíjasként is, különben alig tudnak majd kijönni...","id":"20180924_Soteten_latjak_a_jovot_kesobb_lehet_nyugdijba_menni_de_meg_utana_is_dolgozni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56663670-c365-4e7d-b073-5d7156f27d34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Soteten_latjak_a_jovot_kesobb_lehet_nyugdijba_menni_de_meg_utana_is_dolgozni_kell","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:07","title":"Sötéten látják a jövőt: később lehet nyugdíjba menni, de még utána is dolgozni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, akinek nehezebben indul a hétfő, mint Önnek: Vlagyimir Putyin legnagyobb politikai ellenfele alig jött ki a börtönből, már mehet is vissza.\r

