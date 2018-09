Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","shortLead":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","id":"20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b8e2a-b2e3-487d-8f05-7e10645d8af8","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:25","title":"Késsel támadt amerikai turistákra, most börtönbe mehet a budapesti férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71993ee-98ea-4b6e-90a9-b852559432dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem elérhető a bezúzott Századvég-lapszám.","shortLead":"Már nem elérhető a bezúzott Századvég-lapszám.","id":"20180926_Lementette_a_bezuzott_Szazadveget_Jol_tette_mert_azota_levettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71993ee-98ea-4b6e-90a9-b852559432dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b8ea77-0e43-4be5-be30-77d3a79b637f","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Lementette_a_bezuzott_Szazadveget_Jol_tette_mert_azota_levettek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:41","title":"Lementette a bezúzott Századvéget? Jól tette, mert azóta levették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már 415 forintba fog kerülni egy liter gázolaj, a benzin ára viszont marad 400 forint alatt.","shortLead":"Már 415 forintba fog kerülni egy liter gázolaj, a benzin ára viszont marad 400 forint alatt.","id":"20180926_Orult_annak_hogy_ma_olcsobb_lett_az_uzemanyag_Penteken_ujra_dragul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3b4b4a-401d-411c-bcd3-0f83dbd917fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Orult_annak_hogy_ma_olcsobb_lett_az_uzemanyag_Penteken_ujra_dragul","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:14","title":"Örült annak, hogy ma olcsóbb lett az üzemanyag? Pénteken újra drágul!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fbbf5f-5bc5-43b9-9ac0-ece4292388cf","c_author":"Bausch + Lomb","category":"brandcontent","description":"Fáradt szem, égő érzés és homályos látás... A szárazszem-szindróma nem csak kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távon komoly problémákat is okozhat látószervünknek. Ez már csak azért is aggasztó, mivel lassan népbetegségről beszélhetünk, melyben egyre inkább érintettek a fiatalok. De mit kell tudni minderről és mit tehetünk ellene? Utánajártunk.","shortLead":"Fáradt szem, égő érzés és homályos látás... A szárazszem-szindróma nem csak kellemetlen tünetekkel jár, de hosszú távon...","id":"20180912_Szaraz_szemek_szakado_filmreteg__A_szindroma_amirol_erdemes_tudni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59fbbf5f-5bc5-43b9-9ac0-ece4292388cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a542942e-2bcc-4c1f-96ea-c42eaa60441b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180912_Szaraz_szemek_szakado_filmreteg__A_szindroma_amirol_erdemes_tudni","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:30","title":"Száraz szemek, szakadó filmréteg – A szindróma, amiről érdemes tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A fegyelmi bizottság azt állapította meg, hogy ütés, rúgás vagy más a fegyelmi szabályzat alapján büntetendő erőszakos cselekmény nem történt.","shortLead":"A fegyelmi bizottság azt állapította meg, hogy ütés, rúgás vagy más a fegyelmi szabályzat alapján büntetendő erőszakos...","id":"20180926_balhe_a_puskas_vidi_utan_az_mlsz_nem_osztott_buntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13016e5e-aaad-48c6-a030-850e549e36ea","keywords":null,"link":"/sport/20180926_balhe_a_puskas_vidi_utan_az_mlsz_nem_osztott_buntetest","timestamp":"2018. szeptember. 26. 07:21","title":"Balhé a Puskás–Vidi után: az MLSZ nem osztott büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2d9c1c-b428-44c4-bc2d-9689b9d07675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az autó azoknak készült, akik az 585 lóerős AMG G63-at egyszerűen túl gyengének találják.","shortLead":"Ez az autó azoknak készült, akik az 585 lóerős AMG G63-at egyszerűen túl gyengének találják.","id":"20180926_700_loeros_lett_a_mercedes_kocka_terepjaroja_az_uj_gosztaly_amg_g63_brabus_700_tuning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa2d9c1c-b428-44c4-bc2d-9689b9d07675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a07753a-6b19-4e80-87ed-e6faa133afb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_700_loeros_lett_a_mercedes_kocka_terepjaroja_az_uj_gosztaly_amg_g63_brabus_700_tuning","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:21","title":"700 lóerős lett a Mercedes kocka terepjárója, az új G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1f8947-3481-41c5-95cc-35ddc468e701","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a svéd márka középkategóriás kombijának emelt hasmagasságú, összkerékhajtású változata. ","shortLead":"Megérkezett a svéd márka középkategóriás kombijának emelt hasmagasságú, összkerékhajtású változata. ","id":"20180926_terepre_vele_itt_a_szemrevalo_volvo_v60_cross_country_offroad_osszkerekhajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f1f8947-3481-41c5-95cc-35ddc468e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740ef45f-3d56-4fca-b948-b5554daa296b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_terepre_vele_itt_a_szemrevalo_volvo_v60_cross_country_offroad_osszkerekhajtas","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:21","title":"Terepre vele: itt a szemrevaló Volvo V60 Cross Country","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1240702c-4f1f-45e3-a400-2ca602e976ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német püspöki konferencia elnöke elismerte, hogy az egyház éveken keresztül szemet hunyt a történtek felett, és bocsánatot kért.","shortLead":"A német püspöki konferencia elnöke elismerte, hogy az egyház éveken keresztül szemet hunyt a történtek felett, és...","id":"20180925_Nemetorszagban_is_rengeteg_gyereket_bantalmaztak_szexualisan_papok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1240702c-4f1f-45e3-a400-2ca602e976ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bf1197-d640-4e31-a08c-fb8b0cc4cc67","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Nemetorszagban_is_rengeteg_gyereket_bantalmaztak_szexualisan_papok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:39","title":"Németországban is rengeteg gyereket bántalmaztak szexuálisan papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]