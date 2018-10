Szerkesztéségünkben többen is meglepődve szembesültünk azzal, hogy a Facebook Messenger alkalmazásban hirtelen minden ismerősünk aktív, elérhető, látható lett – még azok is, akikkel beállításaink szerint nem is kellene látnunk egymást. Kiderült, több olvasónknál is hasonló helyzet állt elő. Kis hiba, de nagyon kellemetlen pillanatokat okozhat.