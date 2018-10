Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos ceremónián több százan vettek részt, a városban több megemlékezést és virrasztást is tartottak.","shortLead":"A hivatalos ceremónián több százan vettek részt, a városban több megemlékezést és virrasztást is tartottak.","id":"20181002_58_fejfa_megemlekeztek_az_egy_evvel_ezelotti_Las_Vegasi_tomegmeszarlas_aldozatairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9d958e-7436-45e5-a7d8-0e615293b1a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_58_fejfa_megemlekeztek_az_egy_evvel_ezelotti_Las_Vegasi_tomegmeszarlas_aldozatairol","timestamp":"2018. október. 02. 06:19","title":"58 fejfa: megemlékeztek az egy évvel ezelőtti Las Vegas-i tömegmészárlás áldozatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaságnak nem tett jót, hogy sorra kezdtek sztrájkba az alkalmazottai, a befektetők most vakarhatják a fejüket.","shortLead":"A légitársaságnak nem tett jót, hogy sorra kezdtek sztrájkba az alkalmazottai, a befektetők most vakarhatják a fejüket.","id":"20181001_Elegedetlen_dolgozok_csokkeno_profit_nem_lennenk_most_a_Ryanair_vezetoinek_helyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58a87fb-1f58-4c59-b6f7-26ae0597d9fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Elegedetlen_dolgozok_csokkeno_profit_nem_lennenk_most_a_Ryanair_vezetoinek_helyeben","timestamp":"2018. október. 01. 11:05","title":"Elégedetlen dolgozók, csökkenő profit: nem lennénk most a Ryanair vezetőinek helyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a759e869-5029-445c-816f-bdefe07fd06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy-britanniai bankfelügyelete azért szabta ki az óriásbüntetést a Tescóra, mert az sorozatosan olyan hibákat követett el, melyek lehetővé tették, hogy a kiberbűnözők megdézsmálják a befektetéseket.","shortLead":"A nagy-britanniai bankfelügyelete azért szabta ki az óriásbüntetést a Tescóra, mert az sorozatosan olyan hibákat...","id":"20181001_6_milliard_forintra_buntettek_a_Tesco_bankjat_mert_nem_vigyazott_elegge_a_penzre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a759e869-5029-445c-816f-bdefe07fd06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52304daa-2223-4a26-8167-d3ed6db2a2cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_6_milliard_forintra_buntettek_a_Tesco_bankjat_mert_nem_vigyazott_elegge_a_penzre","timestamp":"2018. október. 01. 13:26","title":"6 milliárd forintra büntették a Tesco bankját, mert nem vigyázott eléggé a pénzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan indul a legújabb nemzeti konzultáció, Orbán lapinformációk szerint már döntött a kérdésekről. 