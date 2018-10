Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A legnagyobb európai ingatlankiállítás és -vásár egyik magyar résztvevője a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi Roland, aki mint „developer”, vagyis fejlesztő regisztrált a müncheni ágazati csúcseseményre. A kenőpénzek miatt is megvádolt fideszes exképviselő ellen javában folyik a büntetőeljárás, ha bűnösnek találják, akár 15 évet is kaphat. Viszont szabadlábon védekezhet, és ezek szerint már ingatlanfejlesztői álmokat dédelget.","shortLead":"A legnagyobb európai ingatlankiállítás és -vásár egyik magyar résztvevője a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi...","id":"20181002_mengyi_roland_voldemort_muncheni_ingatlan_expo_real","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607e5908-9194-4e82-8f4d-a7f4aed082b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_mengyi_roland_voldemort_muncheni_ingatlan_expo_real","timestamp":"2018. október. 02. 06:00","title":"Hová tűnt a fideszes Voldemort? Hiányzik neki a színpad, egyelőre azonban szó sem lehet visszatérésről: a mozgástól és a beszédtől is hamar kifullad. Hiányzik Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat is számol az utasoknak. A Taxify világszerte több mint 15 országban, köztük Magyarországon is, egyidőben startol a Google Térképen. 