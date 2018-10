Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7325d0cf-16c8-44be-aa4a-f96de8caaeea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök két nap alatt két személyautót foglaltak le Csongrád megyében.","shortLead":"A magyar rendőrök két nap alatt két személyautót foglaltak le Csongrád megyében.","id":"20181001_bmw_volkswagen_lopott_auto_autolopas_roszke_csanadpalota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7325d0cf-16c8-44be-aa4a-f96de8caaeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a5461a-d950-4402-b518-667722f57c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_bmw_volkswagen_lopott_auto_autolopas_roszke_csanadpalota","timestamp":"2018. október. 01. 08:51","title":"BMW, Volkswagen, egyre megy: mindkettőt ellopták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f8ded8-8a43-4619-a0b2-8b32a496c951","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megváltoztatta facebookos profilképét a budapesti amerikai nagykövetség, egy nagy fotón a kijevi Majdan téren lévő függetlenségi emlékművet díszítő nőalak látható, a szöveg pedig ez: Fókuszban Ukrajna. Az is figyelemre méltó, hogy az USA diplomáciai képviseletei más országokban nem léptek hasonlóan, így az üzenet egyértelműen Magyarországnak szól.","shortLead":"Megváltoztatta facebookos profilképét a budapesti amerikai nagykövetség, egy nagy fotón a kijevi Majdan téren lévő...","id":"20181002_Szokatlan_modjat_valasztotta_az_USA_a_magyar_kormany_figyelmeztetesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f8ded8-8a43-4619-a0b2-8b32a496c951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8c8f49-a699-4ef7-bd3a-75237a6cca50","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Szokatlan_modjat_valasztotta_az_USA_a_magyar_kormany_figyelmeztetesenek","timestamp":"2018. október. 02. 09:52","title":"Szokatlan módját választotta az USA a magyar kormány figyelmeztetésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f93536-1bba-48cb-b2c7-d5795615418d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ukrán sajtóértesülések szerint Anatolij Csepiga orosz hírszerző ezredes szervezte meg 2014-ben Viktor Janukovics ukrán exelnök Oroszországba menekülését is.","shortLead":"Ukrán sajtóértesülések szerint Anatolij Csepiga orosz hírszerző ezredes szervezte meg 2014-ben Viktor Janukovics ukrán...","id":"20181002_Nem_csak_a_Szkripalugyhoz_lehet_koze_az_egyik_orosz_gyanusitottnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f93536-1bba-48cb-b2c7-d5795615418d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0a5a4-3857-47f2-9a7f-96f1bcacd9e2","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Nem_csak_a_Szkripalugyhoz_lehet_koze_az_egyik_orosz_gyanusitottnak","timestamp":"2018. október. 02. 06:53","title":"Nem csak a Szkripal-ügyhöz lehet köze az egyik orosz gyanúsítottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef556e15-54ed-4532-ae7c-f29727b69bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határőröknek már az sem lehetett kis feladat, hogy kipakolják a hatalmas mennyiségű árut az autóból.","shortLead":"A határőröknek már az sem lehetett kis feladat, hogy kipakolják a hatalmas mennyiségű árut az autóból.","id":"20181001_Tudja_hany_doboz_csempeszcigi_fer_egy_kisbuszba_Ebbe_a_Mercedesbe_peldaul_156_ezer__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef556e15-54ed-4532-ae7c-f29727b69bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bfc330-3a0a-4268-b495-e78c4fb41f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tudja_hany_doboz_csempeszcigi_fer_egy_kisbuszba_Ebbe_a_Mercedesbe_peldaul_156_ezer__fotok","timestamp":"2018. október. 01. 14:16","title":"Tudja, hány doboz csempészcigi fér egy kisbuszba? Ebbe a Mercedesbe például 156 ezer – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hátra lehet dőlni, és figyelni, ahogy az Apple vs. Qualcomm saga folytatódik: a hosszas jogviták újabb fejezeteként most épp a Qualcomm döntött úgy, hogy bepereli az Apple-t.","shortLead":"Hátra lehet dőlni, és figyelni, ahogy az Apple vs. Qualcomm saga folytatódik: a hosszas jogviták újabb fejezeteként...","id":"20181001_qualcomm_apple_iphone_szabadalomsertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70846d3e-03ed-4351-8cd6-b1dfd9b14de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_qualcomm_apple_iphone_szabadalomsertes","timestamp":"2018. október. 01. 17:03","title":"Lopott az Apple a Qualcommtól, hogy jobbak legyenek az iPhone-ok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felnőttként is sejtjeikben hordozzák a trauma nyomait a bántalmazott gyerekek – állapították meg kanadai kutatók, akiknek munkája a jövőben segítheti a múltban elkövetett bűnök felderítését.","shortLead":"Felnőttként is sejtjeikben hordozzák a trauma nyomait a bántalmazott gyerekek – állapították meg kanadai kutatók...","id":"20181002_atirja_a_gyerekek_genjeit_a_lelki_es_testi_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e5d05-9ba4-4070-b7c0-8992cbaa0cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_atirja_a_gyerekek_genjeit_a_lelki_es_testi_bantalmazas","timestamp":"2018. október. 02. 18:20","title":"Átírja a gyerekek génjeit a lelki és testi bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6cef4f-fbfd-42f6-9dc1-6f8339250dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Domenico Lucano érdekházasságokban működött közre, hogy így leheljen életet elnéptelenedő falujába. ","shortLead":"Domenico Lucano érdekházasságokban működött közre, hogy így leheljen életet elnéptelenedő falujába. ","id":"20181002_Orizetbe_vettek_egy_illegalis_bevandorloknak_segito_olasz_polgarmestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6cef4f-fbfd-42f6-9dc1-6f8339250dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a783e5-7ea4-40b0-b20c-472c75cdb056","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Orizetbe_vettek_egy_illegalis_bevandorloknak_segito_olasz_polgarmestert","timestamp":"2018. október. 02. 11:12","title":"Őrizetbe vettek egy illegális bevándorlóknak segítő olasz polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A népszavazás érvénytelen lett, de máris mindenki úgy használja az eredményt, ahogy neki tetszik. ","shortLead":"A népszavazás érvénytelen lett, de máris mindenki úgy használja az eredményt, ahogy neki tetszik. ","id":"20181001_Semmit_sem_sikerult_eldontenie_a_Macedonia_neverol_szolo_nepszavazasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38090dc-4835-4169-9c04-379e6a6e7824","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Semmit_sem_sikerult_eldontenie_a_Macedonia_neverol_szolo_nepszavazasnak","timestamp":"2018. október. 01. 06:15","title":"Semmit sem sikerült eldöntenie a Macedónia nevéről szóló népszavazásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]