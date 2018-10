Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaf90b6f-4db7-471b-b2d8-08ae00652d45","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Újraindul a legendás Három kívánság, igaz nem televízióban, hanem a Retro Rádióban, de kéréseket továbbra is Dévényi Tibor fogja teljesíteni. Ennek apropóján kérdeztük a DJ-műsorvezetőt arról, hogyan tudta becserkészni a világsztárokat Maradonától Bush elnökig, hogyan tudta lezáratni egy kissrác kedvéért a fél Budapestet, és mit mondott neki Kádár, miután parodizálta a pártfőtitkárt.","shortLead":"Újraindul a legendás Három kívánság, igaz nem televízióban, hanem a Retro Rádióban, de kéréseket továbbra is Dévényi...","id":"20181004_O_semmi_aludj_tovabb_csak_a_Feher_Haz__interju_Devenyi_Tiborral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf90b6f-4db7-471b-b2d8-08ae00652d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aca4d0-a732-446d-a423-a633c682a30d","keywords":null,"link":"/elet/20181004_O_semmi_aludj_tovabb_csak_a_Feher_Haz__interju_Devenyi_Tiborral","timestamp":"2018. október. 04. 20:00","title":"„Ó, semmi, aludj tovább, csak a Fehér Ház” – interjú Dévényi Tiborral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy napja kiléptek az LMP-ből, de most törvénymódosító javaslatot nyújtottak be a párt nevében. ","shortLead":"Négy napja kiléptek az LMP-ből, de most törvénymódosító javaslatot nyújtottak be a párt nevében. ","id":"20181004_Szel_es_Szabo_kicsit_elfelejtette_hogy_kilepett_az_LMPbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700357de-5aaa-45e2-b4d6-602533881428","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Szel_es_Szabo_kicsit_elfelejtette_hogy_kilepett_az_LMPbol","timestamp":"2018. október. 04. 16:43","title":"Szél és Szabó kicsit elfelejtette, hogy kilépett az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberéletet követelt az egészégügyi rendszer fejetlensége – állítja a DK.","shortLead":"Emberéletet követelt az egészégügyi rendszer fejetlensége – állítja a DK.","id":"20181004_szivsebesz_halal_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fda985-9636-46c2-9ed4-4609d4fca246","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_szivsebesz_halal_feljelentes","timestamp":"2018. október. 04. 17:56","title":"A DK és az MSZP is feljelentést tesz a kirúgott szívsebész betegének halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d6a287-f1a6-4052-bb2d-1766de111a41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömeges bevándorlás kezelésére minden eddiginél több pénzt, 155,1 milliárd forintot költött a kormány tavaly, csak épp tömeg nem volt.","shortLead":"A tömeges bevándorlás kezelésére minden eddiginél több pénzt, 155,1 milliárd forintot költött a kormány tavaly, csak...","id":"20181005_155_milliardot_koltottek_tomeges_bevandorlasra_a_tomeg_ezer_ember_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d6a287-f1a6-4052-bb2d-1766de111a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777c504e-4207-48fb-b70d-4cf15902f0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_155_milliardot_koltottek_tomeges_bevandorlasra_a_tomeg_ezer_ember_volt","timestamp":"2018. október. 05. 10:23","title":"155 milliárdot költöttek tömeges bevándorlásra, a tömeg ezer ember volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész döntött így, öt éve nem is készült róluk közös fotó.","shortLead":"A színész döntött így, öt éve nem is készült róluk közös fotó.","id":"20181004_Nem_szcientologus_Tom_Cruise_evek_ota_nem_talalkozik_a_kislanyaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ac6393-b460-4c4f-993a-89a51a66a485","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Nem_szcientologus_Tom_Cruise_evek_ota_nem_talalkozik_a_kislanyaval","timestamp":"2018. október. 04. 15:54","title":"Nem szcientológus: Tom Cruise évek óta nem találkozik a kislányával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b5d99-baa1-46fd-9267-dc2d542299c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árukapcsolás parádés, a kocsi sem lett rossz.","shortLead":"Az árukapcsolás parádés, a kocsi sem lett rossz.","id":"20181004_kia_e_niro_robert_de_niro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b5d99-baa1-46fd-9267-dc2d542299c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf76952-27af-42ab-8493-db5033cdccd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_kia_e_niro_robert_de_niro","timestamp":"2018. október. 04. 13:34","title":"Robert Kia de Niro – elektromos autót reklámoz a Keresztapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5627b727-798f-440d-8790-35d78ac0c01c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter a CNN-en védte meg a \"keresztény Magyarországot.\"","shortLead":"A külügyminiszter a CNN-en védte meg a \"keresztény Magyarországot.\"","id":"20181004_Szijjarto_vs_Amanpour_Soha_nem_iteltunk_meg_mas_orszagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5627b727-798f-440d-8790-35d78ac0c01c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de75032-ccbc-43c9-9721-dfa6c915c883","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Szijjarto_vs_Amanpour_Soha_nem_iteltunk_meg_mas_orszagokat","timestamp":"2018. október. 04. 12:05","title":"Szijjártó vs. Amanpour: \"Soha nem ítéltünk meg más országokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a Miniszterelnöki Sajtóiroda, Orbán pénteken nem találkozik Káslerrel.","shortLead":"Közleményt adott ki a Miniszterelnöki Sajtóiroda, Orbán pénteken nem találkozik Káslerrel.","id":"20181005_Orban_cafol_nem_rendelte_be_Kaslert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea5f6ed-0342-4bc6-9229-e74377e53a29","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Orban_cafol_nem_rendelte_be_Kaslert","timestamp":"2018. október. 05. 11:08","title":"Orbán cáfol, nem rendelte be Káslert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]