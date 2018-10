Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas lesz a váltás, de így legalább Vilmosék közvetlen szomszédai lehetnek.","shortLead":"Hatalmas lesz a váltás, de így legalább Vilmosék közvetlen szomszédai lehetnek.","id":"20181005_Vegre_megoldodtak_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_lakhatasi_problemai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1fb8f3-3b60-4393-aab8-899bd6cf6b80","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Vegre_megoldodtak_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_lakhatasi_problemai","timestamp":"2018. október. 05. 12:52","title":"Végre megoldódtak Harry herceg és Meghan hercegné lakhatási problémái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4dbbbf-0061-4141-8760-3a8602ddf70f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok még egy héttel a természeti katasztrófa után is túlélőket keresnek a romok alatt, az áldozatok száma már az 1600-hoz közelít.","shortLead":"A hatóságok még egy héttel a természeti katasztrófa után is túlélőket keresnek a romok alatt, az áldozatok száma már...","id":"20181005_Indonez_foldrenges_gyermeket_olelte_a_halott_anya_amikor_megtalaltak_a_romok_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a4dbbbf-0061-4141-8760-3a8602ddf70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c748c91-6fa2-4a97-8466-38e401a023c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Indonez_foldrenges_gyermeket_olelte_a_halott_anya_amikor_megtalaltak_a_romok_alatt","timestamp":"2018. október. 05. 15:37","title":"Indonéz földrengés: gyermekét ölelte a halott anya, amikor megtalálták a romok alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos munkaerőhiánnyal küzd a logisztika, de a program ezt nem oldja meg. 