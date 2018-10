Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy felmérésből az derült ki, hogy a kkv-k közel harmada vagy nem hallott a GDPR-ról, vagy nem tudja, hogy az rá is vonatkozik.","shortLead":"Egy felmérésből az derült ki, hogy a kkv-k közel harmada vagy nem hallott a GDPR-ról, vagy nem tudja, hogy az rá is...","id":"20181008_A_magyar_kkvk_egy_resze_meg_csak_nem_is_hallott_a_GDPRrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87027315-7e96-4982-b8d2-dd3769639762","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_A_magyar_kkvk_egy_resze_meg_csak_nem_is_hallott_a_GDPRrol","timestamp":"2018. október. 08. 13:08","title":"A magyar kkv-k egy része még csak nem is hallott a GDPR-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2839861-f075-4971-9483-5172a2d74421","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A virágállatokat súlyosan veszélyeztetik a fényvédőkrémek, amikkel a turisták bekenik magukat. ","shortLead":"A virágállatokat súlyosan veszélyeztetik a fényvédőkrémek, amikkel a turisták bekenik magukat. ","id":"20181008_A_turistak_naptejetol_pusztulnak_a_korallok_egy_thaifoldi_strandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2839861-f075-4971-9483-5172a2d74421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4243d7a6-3e03-4739-9ef2-9130a16a9aa1","keywords":null,"link":"/elet/20181008_A_turistak_naptejetol_pusztulnak_a_korallok_egy_thaifoldi_strandon","timestamp":"2018. október. 08. 12:23","title":"A turisták naptejétől pusztulnak a korallok egy thaiföldi strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f707cab-6754-4fb7-ac5a-b3871b4cf4ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki bankszámlára kapja a nyugdíját, hamarabb hozzájut a legfeljebb 18 ezer forinthoz.","shortLead":"Aki bankszámlára kapja a nyugdíját, hamarabb hozzájut a legfeljebb 18 ezer forinthoz.","id":"20181008_nyugdijpremium_bankszamla_utalas_postazas_18_ezer_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f707cab-6754-4fb7-ac5a-b3871b4cf4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4899c58e-edbf-486a-bde2-8ad527b47f57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_nyugdijpremium_bankszamla_utalas_postazas_18_ezer_forint","timestamp":"2018. október. 08. 20:05","title":"Kiderült, mikor érkezik a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annál az irodánál jelezett, ahol a lopással kapcsolatos ügyeket vizsgálják, ez is azt bizonyíthatja, hogy valóban R. Szilveszter az elkövető.","shortLead":"Annál az irodánál jelezett, ahol a lopással kapcsolatos ügyeket vizsgálják, ez is azt bizonyíthatja, hogy valóban R...","id":"20181008_Soroksari_gyilkossag_a_rendorpalotaba_vezette_a_nyomozokat_a_nyomkereso_kutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655d728c-175f-4b92-9522-cf62a4fd48e8","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Soroksari_gyilkossag_a_rendorpalotaba_vezette_a_nyomozokat_a_nyomkereso_kutya","timestamp":"2018. október. 08. 10:59","title":"Soroksári gyilkosság: a rendőrpalotába vezette a nyomozókat a nyomkereső kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt már be is nyújtotta az erről szóló javaslatát.","shortLead":"A párt már be is nyújtotta az erről szóló javaslatát.","id":"20181007_Allami_korhazban_tizparancsolattal_gyogyitana_az_allami_vezetoket_a_Parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fdf419-d1ca-4b17-8511-4efdb7e18a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181007_Allami_korhazban_tizparancsolattal_gyogyitana_az_allami_vezetoket_a_Parbeszed","timestamp":"2018. október. 07. 11:40","title":"Állami kórházban, tízparancsolattal gyógyítaná az állami vezetőket a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalatok többségének komoly nehézséget jelent a digitális ismeretekkel rendelkező pénzügyi szakemberek megszerzése, akiknek a jövőben érteniük kell a mesterséges intelligencia alkalmazásához is – derül ki az EY globális kutatásából.","shortLead":"A vállalatok többségének komoly nehézséget jelent a digitális ismeretekkel rendelkező pénzügyi szakemberek megszerzése...","id":"20181007_vallalati_penzugy_digitalis_ismeretek_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e45918-5c7d-41f1-9bab-4bc92162d764","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_vallalati_penzugy_digitalis_ismeretek_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 07. 13:33","title":"Az ma már édeskevés, ha a pénzhez ért valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","shortLead":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","id":"20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b63f65-e3ed-4240-a813-e698b59463c0","keywords":null,"link":"/sport/20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","timestamp":"2018. október. 07. 10:29","title":"Hamilton rajt-cél győzelemmel nyert - karnyújtásnyira van a vb-címtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egyik biztonsági főnöke levelet küldött az amerikai kongresszusnak, melyben tagadta, hogy a kínaiak beépített mikrochipekkel szerezték volna meg az Apple vállalati titkait. A Bloomberg viszont állítja, minden szó igaz a történetből.","shortLead":"Az Apple egyik biztonsági főnöke levelet küldött az amerikai kongresszusnak, melyben tagadta, hogy a kínaiak beépített...","id":"20181008_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a1f36e-6c1b-48ca-848b-973876fb0062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","timestamp":"2018. október. 08. 13:36","title":"Apple: Nem igaz a kínaiak ipari kémkedése – Bloomberg: 17 Apple-alkalmazott mondta el az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]