Az egyszeri felhasználók mellett gyakorta a multinacionális vállalatok is úgy döntenek, hogy valamilyen felhőszolgáltatást választva osztják meg a céges dokumentumokat, hiszen azokhoz így minden munkavállaló hozzáférhet. Igen ám, de különösen nekik okoz gondot a tömérdek dokumentum és fotó átbogarászása.

A Dropboxnál is érzékelik ezt, főleg, hogy a vállalat saját bevallása szerint több mint 20 milliárd ilyen állományt őriz szerverein. Ezért is döntöttek egy új megoldás bevezetése mellett, amely a szolgáltatásban tárolt állományok, de főleg a képek kereséséhez nyújt majd – remélhetőleg – hatásos segítséget. Míg ugyanis a rendes, tehát szöveges állományokat viszonylag könnyű megtalálni, a képeket már nem annyira. A bevezetni kívánt technológia viszont az ezekre írt szövegeket is képes kiolvasni, így pedig jó eséllyel hamarabb is találja meg őket a rendszer. A fejlesztés a PNG és JPG formátumú képekkel is elboldogul, de a PDF-eket is szkennelni tudja.

© Dropbox

Másik kiváltsága, hogy teljesen mindegy, hogy szkennelt vagy telefonnal lefotózott képállományról vagy szó, az optikai karakterfelismerés (optical character recognition, OCR) mindkettőt felismeri és vizsgálja.

A dolog egyedüli hátránya, hogy csak havidíjas, például Business fiókkal rendelkezők tudják használni, és kizárólag angol nyelvű szövegeknél működik. Legalábbis egyelőre.

