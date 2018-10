Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ebe7436-b49e-4e72-b8a2-c1115e0bb496","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre kevesebb ellenőr marad meg a BKK-nál, már bevételbiztosítási segédmunkatársakat kell felvenni.","shortLead":"Egyre kevesebb ellenőr marad meg a BKK-nál, már bevételbiztosítási segédmunkatársakat kell felvenni.","id":"20181012_Elbujhat_a_BKK_rekordblicceloje_a_MAVon_utazo_tarsa_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ebe7436-b49e-4e72-b8a2-c1115e0bb496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e12d171-1cce-440d-85f0-2736ba1f782b","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Elbujhat_a_BKK_rekordblicceloje_a_MAVon_utazo_tarsa_mogott","timestamp":"2018. október. 12. 13:20","title":"Elbújhat a BKK rekordbliccelője a MÁV-on utazó társa mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cf8d72-0075-4db8-8da3-1f3fb9e0a75b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól bárki készíthet különleges, 3D-s fotókat a Facebookra, és még csak speciális eszköz sem kell hozzá. A posztok elkészítésében egy speciális algoritmus segít, de a Facebook is adott néhány tippet a fotózáshoz.","shortLead":"Mostantól bárki készíthet különleges, 3D-s fotókat a Facebookra, és még csak speciális eszköz sem kell hozzá. A posztok...","id":"20181012_3d_foto_melyseg_elesseg_facebook_hirfolyam_virtualis_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2cf8d72-0075-4db8-8da3-1f3fb9e0a75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9afa00-a59a-4098-b49b-1959f029034e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_3d_foto_melyseg_elesseg_facebook_hirfolyam_virtualis_valosag","timestamp":"2018. október. 12. 12:03","title":"3D-s fotók lepik el a Facebookot, és imádni fogja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846f3b2a-fc43-4eb4-8319-2d24f97b9b0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy szerencséjük volt a Szojuz orosz űrhajó utasainak, hiszen valószínűleg pontosan tudták, milyen kockázatokkal jár az űrutazás. Volt miből okulni, hiszen több száz elődjük áldozta életét azért, hogy az emberiség aránylag nyugodtan taxizhasson egy 300 kilométerrel a Föld körül keringő, focipálya méretű űrállomásra és vissza. Emlékezzünk meg róluk is.","shortLead":"Nagy szerencséjük volt a Szojuz orosz űrhajó utasainak, hiszen valószínűleg pontosan tudták, milyen kockázatokkal jár...","id":"20181011_urkatasztrofak_kronologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=846f3b2a-fc43-4eb4-8319-2d24f97b9b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3110fc02-2521-46e1-92b6-f543fa12e5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_urkatasztrofak_kronologia","timestamp":"2018. október. 11. 13:30","title":"Nagy mázlija volt a Szojuz űrhajósainak, sokkal rosszabbul is végződhetett volna a baleset - kronológia, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi-miniszter a Fidesz által visszafoglalt csatorna riporterének sem volt hajlandó részleteket mondani a szétválasztani tervezett állami és magánegészségügyről.","shortLead":"Az Emmi-miniszter a Fidesz által visszafoglalt csatorna riporterének sem volt hajlandó részleteket mondani...","id":"20181012_Meg_a_kormanybarat_Hir_TV_sem_tudta_szora_birni_Kaslert_az_atalakulo_egeszsegugyrol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5acaa-0175-452a-a716-1475853c8223","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Meg_a_kormanybarat_Hir_TV_sem_tudta_szora_birni_Kaslert_az_atalakulo_egeszsegugyrol__video","timestamp":"2018. október. 12. 15:48","title":"Még a kormánybarát Hír Tv sem tudta szóra bírni Káslert az átalakuló egészségügyről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5730855e-0cc7-4484-866b-64115638df35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"307 km/h, elég korrekt, de hogyan lehet, hogy a sima M5 gyorsabb?","shortLead":"307 km/h, elég korrekt, de hogyan lehet, hogy a sima M5 gyorsabb?","id":"20181011_bmw_m5_competition_top_speed_vegsebesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5730855e-0cc7-4484-866b-64115638df35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1350595c-4035-49e9-b6f5-5cac234a00c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_bmw_m5_competition_top_speed_vegsebesseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:21","title":"Kihajtották a végsebességet a BMW M5 Competition változatából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc4a806-be6d-4a36-b9c2-880d01914890","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már az 500 milliárd forintot közelíti a magyarországi magánegészségügyi szolgáltatók éves árbevétele, és az orvosokat, ápolókat is sorra csábítják át az állami intézményektől.","shortLead":"Már az 500 milliárd forintot közelíti a magyarországi magánegészségügyi szolgáltatók éves árbevétele, és az orvosokat...","id":"20181011_Egyre_tobb_penzt_fizet_a_maganegeszsegugyre_aki_teheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffc4a806-be6d-4a36-b9c2-880d01914890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e61b8df-de62-46fa-9f14-6f86cf477744","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Egyre_tobb_penzt_fizet_a_maganegeszsegugyre_aki_teheti","timestamp":"2018. október. 11. 18:12","title":"Egyre több pénzt fizet a magánegészségügyre, aki teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8a42a4-1286-40cb-abd9-d6b17824b42e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyolországi Mallorca szigetén átvonult halálos árvíz legalább 10 embert megölt, a hírek szerint hárman közülük külföldiek.","shortLead":"A spanyolországi Mallorca szigetén átvonult halálos árvíz legalább 10 embert megölt, a hírek szerint hárman közülük...","id":"20181011_Sarfolyamban_usztak_az_autok_Mallorcan__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a8a42a4-1286-40cb-abd9-d6b17824b42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d80476-b116-466d-be16-1e46e25d61c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Sarfolyamban_usztak_az_autok_Mallorcan__video","timestamp":"2018. október. 11. 10:56","title":"Sárfolyamban úsztak az autók Mallorcán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciától remélt komoly segítséget az Amazon, hogy gyorsabban szűrje ki a meghirdetett pozíciókra jelentkező álláskeresőket. A rendszer azonban olyannyira szexistává vált, hogy a cég jobbnak látta, ha inkább kukába dobja az egész projektet. ","shortLead":"A mesterséges intelligenciától remélt komoly segítséget az Amazon, hogy gyorsabban szűrje ki a meghirdetett pozíciókra...","id":"20181011_amazon_hr_mesterseges_intelligencia_munkaero_toborzas_allasajanlat_allaskereso_szexizmus_szexista_diszkriminacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeaca9f5-f5cc-455b-a737-e701ef3f085f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_amazon_hr_mesterseges_intelligencia_munkaero_toborzas_allasajanlat_allaskereso_szexizmus_szexista_diszkriminacio","timestamp":"2018. október. 11. 07:02","title":"Elszabadult az Amazon házi HR-robotja, sorra utasítja el a női munkavállalókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]