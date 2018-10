Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervezettnél hónapokkal később, október helyett csak a jövő évben, január vége felé landol a Ryugu aszteroidán a Hajabusza-2 japán űrszonda, mert a kisbolygó felszíne a vártnál göröngyösebb, és ezért nehéz megfelelő leszállóhelyet találni a számára.","shortLead":"A tervezettnél hónapokkal később, október helyett csak a jövő évben, január vége felé landol a Ryugu aszteroidán...","id":"20181014_hajabusza_2_urszonda_landolasa_ryugu_aszteroida_kisbolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ba345-6aeb-4e41-b630-ec2548154796","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_hajabusza_2_urszonda_landolasa_ryugu_aszteroida_kisbolygo","timestamp":"2018. október. 14. 07:03","title":"\"Némi fejtörést okoz\" a kutatóknak az, amit az űrben száguldó aszteroidán találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","shortLead":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","id":"20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee63d19-c91a-457b-902c-1559561cac9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","timestamp":"2018. október. 13. 11:47","title":"Egy Tiborcz Istvánhoz köthető épületben lelt új otthonra Andy Vajna egyik kaszinója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Huszonkilenc új gyógyszer tb-támogatásba történő befogadásáról döntött az egészségügyi kormányzat. ","shortLead":"Huszonkilenc új gyógyszer tb-támogatásba történő befogadásáról döntött az egészségügyi kormányzat. ","id":"20181013_29_uj_gyogyszerkeszitmeny_valik_elerhetove_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d2034-d7da-4c1e-8586-999ae46d0642","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_29_uj_gyogyszerkeszitmeny_valik_elerhetove_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 13. 14:38","title":"29 új gyógyszerkészítmény válik elérhetővé Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","shortLead":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","id":"20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2f4d3-1a60-403b-93f2-c73c64856dab","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","timestamp":"2018. október. 12. 20:17","title":"Határérték felett van a szálló por koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f181adc9-6676-4be1-ade0-5dcf24757968","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozatlan időre leáll a hungarocell gyűjtése az FKF Nonprofit Zrt. hulladékudvarain.","shortLead":"Határozatlan időre leáll a hungarocell gyűjtése az FKF Nonprofit Zrt. hulladékudvarain.","id":"20181014_Nem_eleg_a_szelektiv_szemet_koruli_mizeria_leeall_egy_fontos_hulladektipus_gyujtese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f181adc9-6676-4be1-ade0-5dcf24757968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268a5af2-534c-4346-84d5-0782b04c24c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Nem_eleg_a_szelektiv_szemet_koruli_mizeria_leeall_egy_fontos_hulladektipus_gyujtese","timestamp":"2018. október. 14. 11:02","title":"Nem elég a szelektív szemét körüli mizéria, leáll egy fontos hulladéktípus gyűjtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a8f4b1-8e7e-429b-8d64-63817e1368bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó nyilvánosságra hozta gigantikus divatterepjárójának első olyan fotóját, melyen már álcázás nélkül látható a teljesen új modell.","shortLead":"A bajor gyártó nyilvánosságra hozta gigantikus divatterepjárójának első olyan fotóját, melyen már álcázás nélkül...","id":"20181013_szuros_tekintettel_hatalmas_vesekkel_leselkedik_a_sotetben_a_bmw_x7_suv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a8f4b1-8e7e-429b-8d64-63817e1368bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0416c12a-88c4-4b0f-a47e-ded9d4d3d0ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_szuros_tekintettel_hatalmas_vesekkel_leselkedik_a_sotetben_a_bmw_x7_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. október. 13. 08:21","title":"Hatalmas és tekintélyt parancsoló lett a BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbb1b9a-6f36-4713-82df-25dc7834695f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyikük két éves. ","shortLead":"Egyikük két éves. ","id":"20181014_eltunes_kiskoru_gyermekothon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fbb1b9a-6f36-4713-82df-25dc7834695f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5751a5-0a98-4c9a-ad7f-c4b3a3eea082","keywords":null,"link":"/elet/20181014_eltunes_kiskoru_gyermekothon","timestamp":"2018. október. 14. 08:52","title":"Eltűnt ez a három kiskorú egy pesti gyermekotthonból - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f526158b-a494-468d-b9c9-fab372e34ace","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az első ember alighanem az egyik legszebb űrhajósfilm, amelyet valaha készítettek. Pedig nem is kifejezetten az űrutazásra koncentrál – sokkal inkább az emberre, aki a szkafanderben összpontosít, és saját magánéleti drámája legalább annyira motiválja, mint az a bizonyos hatalmas ugrás az emberiségnek. Kritika. ","shortLead":"Az első ember alighanem az egyik legszebb űrhajósfilm, amelyet valaha készítettek. Pedig nem is kifejezetten...","id":"20181012_Ryan_Gosling_Holdra_szall_es_mintha_a_nezo_hagyna_ott_a_labnyomat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f526158b-a494-468d-b9c9-fab372e34ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969d933-4e56-4ef3-bd70-ce1e63fe16c2","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Ryan_Gosling_Holdra_szall_es_mintha_a_nezo_hagyna_ott_a_labnyomat","timestamp":"2018. október. 12. 20:00","title":"Ryan Gosling holdra száll, és mintha a néző hagyná ott a lábnyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]