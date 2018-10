Az már régóta ismert, hogy a Facebooknak van egy Building 8 nevű részlege, azt viszont már kevésbé tudni, hogy min is dolgoznak ott pontosan a szakemberek. Regina Dugan, a csapat egykori vezetője azonban tavaly egy fejlesztői konferencián bejelentette: olyan eszközt akarnak készíteni, amivel a bőrükön keresztül "hallhatnak" a felhasználók.

Az ötlet kellőképpen sci-fisen hangzott ahhoz, hogy sokan csak legyintsenek rá, úgy tűnik azonban, hogy a Building 8 csapata valóban komolyan gondolja a fejlesztést. A Business Insider beszámolója szerint egy júliusban közzétett tanulmány, valamint az ahhoz tartozó képek elárulták: a Facebooknál már elkészült annak a karszalagnak a porototípusa, amely a szavakat vibrációvá alakítja át.

Mindez azt jelenti, hogy mindent, amit az eszköz hall – legyen az egy beszélgetés vagy egy híradó, – egy finom vibrálásra konvertálja át. A technológiát számos módon lehet felhasználni: a siketek- és halláskárosultak számára is lehetővé teszi, hogy a jelelésen kívül is megértsék az elhangzottakat, de arra is lehetőséget ad, hogy a felhasználó vezetés vagy valamilyen tevékenység közben használhassa a mobilt vagy a laptopot.

Az IEEE Transactions on Haptics című szaklapban megjelent tanulmányban egy fotót és egy ábrát is közzétettek, amelyen a rezgő karszalag látható. A szakemberek már egy tesztet is lefuttattak az önkéntes alanyokon, akiknek az volt a feladatuk, hogy a különböző rezgésekből kitaláják, mely szavakat akarta "tolmácsolni" a készülék.

© IEEE Transactions on Haptics

A technológia alapjána a fonémák jelentik. Az általunk kimondott szavak ilyen fonémákra (a beszélt nyelven a hangok elemi egységére) bomlanak. A karszalag gyakorlatilag ezeket a fonémákat fordítja át rezdésre, mivel minden szónak megvan a saját, egyedi rezgése.

A tesztek során a karszalag 100 szót fordított rezdésre 39 fonéma segítségével. Az eredmény azt mutatta: a résztvevők 100 perc alatt a 39 angol fonémát 92 százalékos pontossággal értették meg.

Jelenleg több cég is azon dolgozik, hogy megvalósítsa az emberi elme és a számítógép összekapcsolását. Akinek elsőként sikerül a fejlesztés, valószínűleg az fogja majd megalapozni az újfajta kommunikációt. Ilyen projekten dolgozik a Building 8 mellett Elon Musk is, náluk Neuralink néven fut a projekt.

Ha máskor is tudni szeretne a Facebook fejlesztéseiről, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.