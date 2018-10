Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"098b6c95-ba74-49f6-82a5-670fe4b12b41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levezető elnökként az ő feladata volt bejelenteni a zárószavazást a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával kötött együttműködésről. Sikerült neki. Tapsot kapott.","shortLead":"Levezető elnökként az ő feladata volt bejelenteni a zárószavazást a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között...","id":"20181016_Latorcai_Janos_kimondta_Mahachulalongkornrajavidyalaya__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=098b6c95-ba74-49f6-82a5-670fe4b12b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2722ad80-b0c6-4915-ba97-0fda3930762e","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Latorcai_Janos_kimondta_Mahachulalongkornrajavidyalaya__video","timestamp":"2018. október. 16. 13:32","title":"Latorcai János kimondta: Mahachulalongkornrajavidyalaya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a8ab5-d01b-472a-b40f-392a268d7539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudhatjuk meg, kik és hová utaztak októberig azzal a két Airbus 319-essel, amelyet decemberben hangsúlyozottan nem kormánygépnek vett a honvédség, mégis legtöbbször Orbán Viktor látták külföldön kilépni belőle.","shortLead":"Nem tudhatjuk meg, kik és hová utaztak októberig azzal a két Airbus 319-essel, amelyet decemberben hangsúlyozottan nem...","id":"20181015_Titkolja_a_HM_hogy_ki_hasznalja_Orbanon_kivul_a_nem_kormanygepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147a8ab5-d01b-472a-b40f-392a268d7539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9552a360-f57d-4dda-ad0f-4b5c8efb6077","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Titkolja_a_HM_hogy_ki_hasznalja_Orbanon_kivul_a_nem_kormanygepet","timestamp":"2018. október. 15. 06:09","title":"Titkolja a HM, hogy ki használja Orbánon kívül a \"nem kormánygépet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás jöhet a sörpiacon. ","shortLead":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás...","id":"20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a3ec3-2149-4f2c-8e0a-2fe7a5d2eb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","timestamp":"2018. október. 15. 21:50","title":"Drasztikusan emelkedhet a sör ára, és ennek is a klímaváltozáshoz van köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András Momentum-elnök Amerikában töltött három hetet, a tapasztalatai után az Osztrák–Magyar Monarchia sikerei ugrottak be.","shortLead":"Fekete-Győr András Momentum-elnök Amerikában töltött három hetet, a tapasztalatai után az Osztrák–Magyar Monarchia...","id":"20181015_A_Momentum_mar_a_Monarchia_sikertortenetet_probalja_felidezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b99a0-0c5a-4777-aff4-d4b846366d31","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_Momentum_mar_a_Monarchia_sikertortenetet_probalja_felidezni","timestamp":"2018. október. 15. 14:49","title":"A Momentum már a Monarchia sikertörténetét próbálja felidézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mohammad bin Szalman herceg bejelentkezett a világ egyik leghíresebb futballcsapatának megvásárlására – tudatja a Sun című londoni bulvárlap. ","shortLead":"Mohammad bin Szalman herceg bejelentkezett a világ egyik leghíresebb futballcsapatának megvásárlására – tudatja a Sun...","id":"20181016_A_vereskezu_szaudi_tronorokos_megveszi_a_Manchester_Unitedet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d62658f-4f89-4ea5-be36-5bdd3e3976d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_A_vereskezu_szaudi_tronorokos_megveszi_a_Manchester_Unitedet","timestamp":"2018. október. 16. 13:09","title":"A „véreskezű” szaúdi trónörökös megveszi a Manchester Unitedet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04063d45-4a30-4dba-a469-0e7a1c6c9a1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veszély ellenére sem hajlandó elhagyni otthonát egy törzsfőnök Indiában.","shortLead":"A veszély ellenére sem hajlandó elhagyni otthonát egy törzsfőnök Indiában.","id":"20181015_Ram_dolhetnek_a_hegyek_akkor_sem_megyek_el_innen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04063d45-4a30-4dba-a469-0e7a1c6c9a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccbe291-da6c-4d1c-b1cc-4184cab92119","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Ram_dolhetnek_a_hegyek_akkor_sem_megyek_el_innen","timestamp":"2018. október. 15. 10:01","title":"\"Rám dőlhetnek a hegyek, akkor sem megyek el innen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0229e26b-931e-4f59-9db5-aa62b34d33d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kisebb mértékben emelik az idős mint a fiatal betegeket ápolók ellátási díját, egy szakmai szervezet és egy érintett szerint ez több okból is igazságtalan.","shortLead":"Jóval kisebb mértékben emelik az idős mint a fiatal betegeket ápolók ellátási díját, egy szakmai szervezet és...","id":"20181015_Sokan_igazsagtalannak_tartjak_hogy_az_idosek_kevesebb_apolasi_dij_emelest_kapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0229e26b-931e-4f59-9db5-aa62b34d33d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec11ec5-9179-4b0c-85fb-e3bfb089cf26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Sokan_igazsagtalannak_tartjak_hogy_az_idosek_kevesebb_apolasi_dij_emelest_kapnak","timestamp":"2018. október. 15. 21:29","title":"Sokan igazságtalannak tartják, hogy az idősek kevesebb ápolási díj emelést kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2a00dc-2c36-4c13-aec3-2fe31f455239","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ne azért csináljatok realista költségvetést, mert Jean-Claude Juncker azt akarja, vagy a nemzetközi pénzügyi körök ezt várják el Olaszországtól, hanem mert ez a vállalkozók és a bérből és fizetésből élők érdeke Itáliában- írja vezércikkében a Corriere della Sera abból az alkalomból, hogy október 15-én jár le a határidő, ameddig be kell mutatni a jövő évi költségvetést az Európai Uniónak.","shortLead":"Ne azért csináljatok realista költségvetést, mert Jean-Claude Juncker azt akarja, vagy a nemzetközi pénzügyi körök ezt...","id":"20181015_Nyakig_ulnek_az_adossagban_megis_a_Dolce_Vita_kell_az_olasz_populistaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e2a00dc-2c36-4c13-aec3-2fe31f455239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd39491c-77a5-49cc-9beb-db47cf96acac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Nyakig_ulnek_az_adossagban_megis_a_Dolce_Vita_kell_az_olasz_populistaknak","timestamp":"2018. október. 15. 11:03","title":"Nyakig ülnek az adósságban, mégis a Dolce Vita kell az olasz populistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]