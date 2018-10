Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fideszes Bánki Erik nyújtotta be azt a javaslatot, amely megszüntetné a lakástakarékpénztári megtakarításokra járó állami támogatást új, illetve a változás hatályba lépését követően meghosszabbítani kívánt szerződéseknél. 10 éves futamidejű szerződésnél a támogatás teljes összege 720 ezer forint.","shortLead":"A fideszes Bánki Erik nyújtotta be azt a javaslatot, amely megszüntetné a lakástakarékpénztári megtakarításokra járó...","id":"20181015_Ha_nem_akarja_elbukni_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ma_meg_ilyen_feltetelekkel_szerzodhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc147c3-c031-427e-ad31-09c6d2aa2fe2","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ha_nem_akarja_elbukni_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ma_meg_ilyen_feltetelekkel_szerzodhet","timestamp":"2018. október. 15. 13:52","title":"Ha nem akarja elbukni a lakástakarék állami támogatását, ma még ilyen feltételekkel szerződhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elköszönt a hangmérnök és több zenész.\r

\r

","shortLead":"Elköszönt a hangmérnök és több zenész.\r

\r

","id":"20181016_Valami_tortent_a_Wellhellokorul_tobben_tavoztak_a_zenekarbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c55e8e-5172-4267-b9cf-24466aae79d7","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Valami_tortent_a_Wellhellokorul_tobben_tavoztak_a_zenekarbol","timestamp":"2018. október. 16. 14:55","title":"Valami történt a Wellhello-körül: többen távoztak a zenekarból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157850a-f7cc-456e-ab50-3287611d9477","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyenesen egy téglafalnak repült az Air India egyik Boeing 737-es utasszállítója pénteken. Bár ilyen felütéssel jellemzően a landolásról szóló vagy kényszerleszállással folytatódó hírek kezdődnek, az indcidens még csak az út elejét jelentette.","shortLead":"Egyenesen egy téglafalnak repült az Air India egyik Boeing 737-es utasszállítója pénteken. Bár ilyen felütéssel...","id":"20181015_air_india_boeing_737_teglafal_kerites_baleset_tiruccsirapalli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3157850a-f7cc-456e-ab50-3287611d9477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d84634-fcd0-4fd2-aade-3d01db399b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_air_india_boeing_737_teglafal_kerites_baleset_tiruccsirapalli","timestamp":"2018. október. 15. 08:03","title":"Kész csoda, hogy megúszták: nekirepült egy téglafalnak egy Boeing 737-es – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57d1b6c-3e0f-4dc6-9f57-f63c4fee95d6","c_author":"Bod Péter Ákos","category":"gazdasag","description":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk, közepesen fejlett és államhívő vidékünkön a globális rendszer zavarai? Ezúttal a gazdaság jövőjéről nyitunk vitát (a nemrég a kormánypárti Századvég folyóiratból kicenzúrázott) Bod Péter Ákos alábbi írásával. Kövesse a Beszélgetések a jövőről vitasorozatot!","shortLead":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk, közepesen fejlett és államhívő vidékünkön...","id":"201841_beszelgetesek__a_jovorol_valsag_utan_valsagok_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57d1b6c-3e0f-4dc6-9f57-f63c4fee95d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbca11a-e957-49f3-960f-676da3a7eef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201841_beszelgetesek__a_jovorol_valsag_utan_valsagok_elott","timestamp":"2018. október. 15. 11:00","title":"Bod Péter Ákos: Válság után, válságok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6654fca0-159a-4165-97d0-5c7793f9bae5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kötelező, de a legtöbb gyógyfürdő fogadja a tb-kártyával érkező betegeket is. Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségében most másképp döntöttek.","shortLead":"Nem kötelező, de a legtöbb gyógyfürdő fogadja a tb-kártyával érkező betegeket is. Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségében...","id":"20181016_Nem_engedik_be_a_tbkartyas_betegeket_Meszaros_Lorinc_gyogyfurdojebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6654fca0-159a-4165-97d0-5c7793f9bae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dfbe2c-9e32-45b2-b68a-90cff9cd05e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Nem_engedik_be_a_tbkartyas_betegeket_Meszaros_Lorinc_gyogyfurdojebe","timestamp":"2018. október. 16. 07:23","title":"Nem engedik be a tb-kártyás betegeket Mészáros Lőrinc gyógyfürdőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642d8d45-ff74-430e-9127-62bf012f51b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolja Demeter Márta, hogy Orbán lányát hozták haza, meg is kérdezte erről Pintér Sándor belügyminisztert és Benkő Tibor honvédelmi minisztert. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint egy másik Orbán Flóra nevű lány használta a repülőt.","shortLead":"Azt gondolja Demeter Márta, hogy Orbán lányát hozták haza, meg is kérdezte erről Pintér Sándor belügyminisztert és...","id":"20181016_Honvedsegi_repulovel_utazhatott_haza_Orban_Rahel_Ciprusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642d8d45-ff74-430e-9127-62bf012f51b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ace3c8-c28e-43e6-a530-dfd5c9a91e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Honvedsegi_repulovel_utazhatott_haza_Orban_Rahel_Ciprusrol","timestamp":"2018. október. 16. 13:00","title":"A kormányfő vagy egy százados Flóra nevű lányát hozta haza a HM gépe Ciprusról? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap még sokan az aluljáróban húzták meg magukat, hétfőre viszont mind eltűntek. Életbe lépett a törvény, amely megtiltja az utcai hajléktalanságot. ","shortLead":"Vasárnap még sokan az aluljáróban húzták meg magukat, hétfőre viszont mind eltűntek. Életbe lépett a törvény, amely...","id":"20181015_Maris_eltuntek_a_hajlektalanok_a_Deak_terrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d38ac3b-c00c-47ed-8f2d-f1efe389f1db","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Maris_eltuntek_a_hajlektalanok_a_Deak_terrol","timestamp":"2018. október. 15. 19:30","title":"Máris eltűntek a hajléktalanok a Deák térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Illúzió, hogy a modern technológia a közlekedést kevésbé szennyezővé teszi” – nagyjából ez a fő üzenete annak a könyvnek, amely a napokban jelent meg Franciaországban.","shortLead":"„Illúzió, hogy a modern technológia a közlekedést kevésbé szennyezővé teszi” – nagyjából ez a fő üzenete annak...","id":"20181016_Az_elektromos_auto_nem_kornyezetvedelmi_csodafegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4011bb-5c0e-40f6-978e-8e1bb46980c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f7c500-2720-42d6-9eda-c4ad351449b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Az_elektromos_auto_nem_kornyezetvedelmi_csodafegyver","timestamp":"2018. október. 16. 06:56","title":"Az elektromos autó nem környezetvédelmi csodafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]