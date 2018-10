Londonban mutatták be Stephen Hawking utolsó, Rövid válaszok a nagy kérdésekre című könyvét. A márciusban elhunyt elméleti fizikus számos előrejelzést adott a következő 100 évre vonatkozóan, és kifejtette álláspontját a világ tíz, talán legnehezebb kérdéséről is.

Szomorú napként vonult be a történelembe 2018. március 14-e, ekkor hunyt el ugyanis a világ (egyik) legokosabb embere, Stephen Hawking. A brit elméleti fizikus rengeteg tudományos publikációt és könyvet hagyott hátra az utókor számára, utolsó könyvét azonban csak most mutatták be Londonban.

Az Express beszámolója szerint a Brief Answers To The Big Questions, az Rövid válaszok a nagy kérdésekre című könyvében Hawking számos erős kijelentést tett. Ezek közül az egyik legerősebb megállapítása, hogy Isten nem létezik, és nincs sem túlvilági élet, sem pedig valamilyen felsőbb hatalom. Mint írta: "mindenki szabad akaratából hihet abban, amiben szeretne, véleményem szerint azonban a legegyszerűbb magyarázat, hog Isten nem létezik."

Hawking szerint senki sem teremtette a világot, és nincs senki, aki a sorsunkat irányítaná, véleménye szerint pedig ebből az következik, hogy valószínűleg sem a túlvilági élet, sem pedig a mennyország nem létezik.

"A túlvilágba vetett hit csupán vágyálom, nincs rá bizonyíték és mindennel szembemegy, amit ma a tudományban ismerünk. Úgy vélem, ha meghalunk, csupán porrá leszünk"

– írta utolsó könyvében Stephen Hawking. Az élet értelme az elméleti fizikus megfogalmazásában éppen ezért az, hogy átadhatjuk a génjeinket a gyermekeinknek.

Stephen Hawking utolsó könyve tele van előrejelzésekkel. A tudós szerint a Földet egy napon a szuperemberek generációja lakja majd, akik szerinte a jómódú emberek közül kerülnek ki, akik képesek lesznek a saját és a gyermekeik DNS-ét is szerkeszteni, hogy ellenállóbbak legyenek a betegségekkel szemben, és erősebb legyen a fizikumuk.

"Úgy hiszem, még ebben az évszázadban meglesz a válasz arra, hogyan lehet az intelligenciát és az ösztönöket – mint például az agressziót – módosítani"

A DailyMail összefoglalója szerint az alábbi 10 kérdésre adta meg a választ Stephen Hawking

Létezi-e Isten? Nem. Senki sem irányítja a világmindenséget. Hogyan kezdődött mindez? Egy forró ősrobbanással. Vannak más intelligens lények az univerzumban? Egész biztosan vannak. A számukra küldött válaszokkal viszont óvatosnak kell lennünk addig, amíg egy kicsit fejlettebbek nem leszünk. Megjósolhatjuk a jövőt? Nem és igen. Az alapvetések lehetővé teszik, hogy megtegyük, de túlságosan bonyolult ahhoz, hogy megtegyük. Mi van a fekete lyuk belsejében? Fekete lyukba esni nem tanácsos. Ha annak csillagtömegnyi mérete van, még azelőtt spagettit csinál belőled, hogy elérnéd az eseményhorizontot. Lehetséges az időutazás? Jelenlegi ismereteink szerint nem zárható ki, hogy képesek lennénk visszafelé utazni az időben. Életben maradunk a Földön? Van jövője a jelenlegi világrendnek, de teljesen más lesz. Benépesíthetjük a világűrt? Úgy gondolom, a következő 100 évben a Naprendszer bármely pontjára képesek leszünk elutazni. Leigáz bennünket a mesterséges intelligencia? A szuperintelligens AI-k tökéletesek lesznek a célok elérésében, de ha az nem egyezik a miénkkel, komoly bajban leszünk. Hogyan alakíthatjuk a jövőnket? Mindig a csillagok felé nézz, és ne a lábad elé.

