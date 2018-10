Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5000421d-5b7b-48a5-9d79-fb659a2c5d05","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Közben egyre többen keresik a polcokon a terméket, így olasz importra szorulunk. Tavaly óta 66 százalékkal lett drágább a szelídgesztenye.","shortLead":"Közben egyre többen keresik a polcokon a terméket, így olasz importra szorulunk. Tavaly óta 66 százalékkal lett drágább...","id":"20181017_Kipusztultak_a_szelidgesztenyeultetenyek_meg_dragabb_lesz_a_teli_csemege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5000421d-5b7b-48a5-9d79-fb659a2c5d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a86d2fa-ead8-405f-a0b8-853c467178f4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Kipusztultak_a_szelidgesztenyeultetenyek_meg_dragabb_lesz_a_teli_csemege","timestamp":"2018. október. 17. 11:42","title":"Kipusztultak a szelídgesztenye-ültetvények, még drágább lesz a téli csemege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb6be07-30ad-4e01-8c09-7eb89bdabcef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank nemesfém-állománya a korábbi 3,1 tonnáról 31,5 tonnára emelkedett.","shortLead":"A jegybank nemesfém-állománya a korábbi 3,1 tonnáról 31,5 tonnára emelkedett.","id":"20181016_Orban_tanacsara_az_MNB_megtizszerezi_az_aranytartalekot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bb6be07-30ad-4e01-8c09-7eb89bdabcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad4d170-ba04-4984-88c0-e4a6c98a7510","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Orban_tanacsara_az_MNB_megtizszerezi_az_aranytartalekot","timestamp":"2018. október. 16. 10:59","title":"Orbán tanácsára az MNB megtízszerezi az aranytartalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A módosítás kedd este jelent meg a Magyar Közlönyben.\r

","shortLead":"A módosítás kedd este jelent meg a Magyar Közlönyben.\r

","id":"20181016_Ader_Janos_alairta_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak_megszunteteserol_szolo_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc750a52-2032-46cb-918f-8c53d8b1c096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Ader_Janos_alairta_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak_megszunteteserol_szolo_torvenyt","timestamp":"2018. október. 16. 20:10","title":"Áder János aláírta a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetéséről szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elköszönt a hangmérnök és több zenész.\r

\r

","shortLead":"Elköszönt a hangmérnök és több zenész.\r

\r

","id":"20181016_Valami_tortent_a_Wellhellokorul_tobben_tavoztak_a_zenekarbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c55e8e-5172-4267-b9cf-24466aae79d7","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Valami_tortent_a_Wellhellokorul_tobben_tavoztak_a_zenekarbol","timestamp":"2018. október. 16. 14:55","title":"Valami történt a Wellhello-körül: többen távoztak a zenekarból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3494c385-a15f-42e0-b775-5a389e11fabc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hab, locsolás, folyamatos levegőmérés – részletesen beszámolt a bontó cég a volt KISZ-székház bontásának azbeszttel kapcsolatos teendőiről.","shortLead":"Hab, locsolás, folyamatos levegőmérés – részletesen beszámolt a bontó cég a volt KISZ-székház bontásának azbeszttel...","id":"20181017_Habbal_es_locsolassal_az_azbeszttartalmu_tormelek_ellen_az_ujlipotvarosi_volt_KISZszekhaz_bontasanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3494c385-a15f-42e0-b775-5a389e11fabc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8be5c4f-ddd0-4476-94cb-60000aa7de81","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Habbal_es_locsolassal_az_azbeszttartalmu_tormelek_ellen_az_ujlipotvarosi_volt_KISZszekhaz_bontasanal","timestamp":"2018. október. 17. 15:24","title":"Habbal és locsolással az azbeszttartalmú törmelék ellen az újlipótvárosi volt KISZ-székház bontásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Különös per indult hétfőn Békésben a bélmegyeri vadászterületért, a felperes és az alperes is a Mészáros érdekkört képviseli. A perben „ellenérdekelt” felek pedig egymást támogatják a bíróság előtt. Ráadásul most annak a vadászati jogról is döntő közgyűlésnek az érvénytelenségéért harcolnak, amit ők bonyolítottak le. Hogy van ez?","shortLead":"Különös per indult hétfőn Békésben a bélmegyeri vadászterületért, a felperes és az alperes is a Mészáros érdekkört...","id":"20181018_Foggalkorommel_vedi_vadaszteruletet_a_Meszaros_csalad_ujabb_per_indult_Bekesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b360b9cf-e71d-49ca-ad80-adf97ac5f03e","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Foggalkorommel_vedi_vadaszteruletet_a_Meszaros_csalad_ujabb_per_indult_Bekesben","timestamp":"2018. október. 18. 06:30","title":"Foggal-körömmel védi vadászterületét a Mészáros família a pernyertes vadászokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dde508e-3ce5-4bbd-812a-3a6f7ba375b1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181016_Marabu_FekNyuz_Itt_elned_halnod_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dde508e-3ce5-4bbd-812a-3a6f7ba375b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda1fad0-00ef-4d03-9eed-0e6dad529714","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Marabu_FekNyuz_Itt_elned_halnod_kell","timestamp":"2018. október. 16. 14:22","title":"Marabu FékNyúz: Itt élned, halnod kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098b6c95-ba74-49f6-82a5-670fe4b12b41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levezető elnökként az ő feladata volt bejelenteni a zárószavazást a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával kötött együttműködésről. Sikerült neki. Tapsot kapott.","shortLead":"Levezető elnökként az ő feladata volt bejelenteni a zárószavazást a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között...","id":"20181016_Latorcai_Janos_kimondta_Mahachulalongkornrajavidyalaya__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=098b6c95-ba74-49f6-82a5-670fe4b12b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2722ad80-b0c6-4915-ba97-0fda3930762e","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Latorcai_Janos_kimondta_Mahachulalongkornrajavidyalaya__video","timestamp":"2018. október. 16. 13:32","title":"Latorcai János kimondta: Mahachulalongkornrajavidyalaya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]