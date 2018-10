November elején debütálhat a RED tavaly óta várt okostelefonja, amelyről eddig csak annyit lehetett tudni, hogy holografikus kijelzőt kap. Most a cég több infóról is lerántotta a leplet.

Már csak néhány hét választ el bennünket attól, hogy a RED végre bemutassa régóta várt – és pletykált – mobilját, a Hydrogen One-t. A felsőkategóriás kamerákat gyártó cég még 2017 közepén jelentette be, hogy egy mobillal is piacra kíván lépni, ráadásul nem is akármilyennel: holografikus kijelzővel ellátott készülékkel.

A Hydrogen One-ról augusztusban először egy, majd több fotó is előkerült, most pedig maga a gyártó tett közzé egy infografikát arról, mik lesznek a mobil legmenőbb tulajdonságai. A készülék elején és hátulján is két-két kamera kapott helyet – előbbiek 8,3, utóbbiak 12,3 megapixelesek lesznek, de a többi gyártótól elétrően a RED más megközelítést alkalmaz a fotózás és mást a videózás terén.

A készülék képes a H4V formátumú holografikus képek és videók készítésére, amit a H4V-képes 5,7 colos LCD kijelzőn fog megjeleníteni. A kijelző egyéként QHD, vagyis 1440 x 2560 pixeles felbontást kapott.

© RED

További jó hír, hogy a készülékben lesz 3,5 mm-es jack aljzat, az akkumulátora pedig 4500 mAh-s lesz, vagyis elvileg bírni fogja szusszal a használatot. A bekapcsoló gombja egyúttal ujjlenyomat-olvasó is lesz, a készülék pedig képes 2 SIM kártyát is kezelni, valamint elfér benne a microSD-kártya is.

Az amerikai ára (a szolgáltatóknál) 1295 dollár (kb. 363 ezer forint) lesz, ami ha Magyarországon is bejön, bőven 400 ezer forint feletti árcédulát kap majd.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.