[{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kaptak hivatalos e-mailt, de épp úton voltak, mikor elküldték nekik.","shortLead":"Kaptak hivatalos e-mailt, de épp úton voltak, mikor elküldték nekik.","id":"20181018_Az_On_the_Spot_alkotoi_eloszor_a_sajtobol_tudtak_meg_hogy_nincs_folytatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e15d40-737b-4e40-b50b-0258e54818ea","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Az_On_the_Spot_alkotoi_eloszor_a_sajtobol_tudtak_meg_hogy_nincs_folytatas","timestamp":"2018. október. 18. 09:17","title":"Az On the Spot alkotói először a sajtóból tudták meg, hogy nincs folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01594582-cf7d-4b4b-a247-541d87c0dbe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sotheby’s rendez egy olyan aukciót, amelyen minden, amit eladnak arany, vagy aranyozott.","shortLead":"A Sotheby’s rendez egy olyan aukciót, amelyen minden, amit eladnak arany, vagy aranyozott.","id":"20181018_ferrari_512_berlinetta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01594582-cf7d-4b4b-a247-541d87c0dbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f1b777-1818-4606-90ba-5362fe474dfd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_ferrari_512_berlinetta","timestamp":"2018. október. 18. 14:16","title":"Arany Ferrarit valaki? Mielőtt Austin Powers elviszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bűncselekmény hiányában még áprilisban elutasítottak egy feljelentést.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában még áprilisban elutasítottak egy feljelentést.","id":"20181017_Nem_nyomoz_az_ugyeszseg_a_magyarorszagi_Microsoft_korrupciogyanus_ugyei_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7155898-d098-424d-b603-8333d91a250b","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Nem_nyomoz_az_ugyeszseg_a_magyarorszagi_Microsoft_korrupciogyanus_ugyei_miatt","timestamp":"2018. október. 17. 11:53","title":"Nem nyomoz az ügyészség a magyarországi Microsoft korrupciógyanús ügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel kellett függeszteni a részvényeinek tőzsdei kereskedését.","shortLead":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel...","id":"20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f71de0-97e9-4acd-aa80-53c5fadd858f","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","timestamp":"2018. október. 18. 09:23","title":"Valamire készülnek Mészárosék, felfüggesztették az Opus és a Konzum kereskedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ba5228-d542-4921-9fb4-b20d10fdb699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt miniszterelnök azt járja körül, hogy vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti gazdasági válságból.","shortLead":"A volt miniszterelnök azt járja körül, hogy vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti gazdasági válságból.","id":"20181017_Bajnai_7_tezise_a_gazdasagrol_a_HVGben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65ba5228-d542-4921-9fb4-b20d10fdb699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57877a1c-a434-4793-b44c-c2e1fb7d92dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Bajnai_7_tezise_a_gazdasagrol_a_HVGben","timestamp":"2018. október. 17. 12:20","title":"Bajnai 7 tézise a gazdaságról a HVG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárthoz tartozó pártok vezetői Orbán Viktor kivételével előre támogatásáról biztosították Manfred Webert, aki az Európai Bizottság következő elnöke lenne. Később Rogán Antal azt mondta, ha csak az eddig ismert két jelölt közül lehet választani, akkor mégis Webert támogatná Orbán.","shortLead":"Az Európai Néppárthoz tartozó pártok vezetői Orbán Viktor kivételével előre támogatásáról biztosították Manfred Webert...","id":"20181018_Egyedul_Orban_nem_allt_ki_a_Neppart_csucsjeloltje_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c3e3f4-95e4-4bde-95ad-4f1405f17444","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Egyedul_Orban_nem_allt_ki_a_Neppart_csucsjeloltje_mellett","timestamp":"2018. október. 18. 05:30","title":"Egyedül Orbán nem állt ki a Néppárt csúcsjelöltje mellett, aztán mégis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android atyjaként is emlegetett Andy Rubin cégénél egy olyan telefont készítenek, amelyet alig kell a kézbe venni, és esetenként akár a felhasználó helyébe is léphet.","shortLead":"Az Android atyjaként is emlegetett Andy Rubin cégénél egy olyan telefont készítenek, amelyet alig kell a kézbe venni...","id":"20181017_essential_hangvezerleses_mesterseges_intelligencia_telefon_andy_rubin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c10394-8c80-42d1-9cd8-1416451a5425","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_essential_hangvezerleses_mesterseges_intelligencia_telefon_andy_rubin","timestamp":"2018. október. 17. 10:03","title":"Nagy dobásra készül az Android atyja: készül a telefon, amely az ön virtuális mása lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A mű több díjat is elnyert a gdyniai Lengyel Játékfilmfesztiválon.","shortLead":"A mű több díjat is elnyert a gdyniai Lengyel Játékfilmfesztiválon.","id":"20181017_Hatalmas_sikere_volt_a_korrupt_es_pedofil_papokrol_szolo_filmnek_a_lengyel_mozikban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d341a6aa-0eda-4b13-bd09-f085b34689ed","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Hatalmas_sikere_volt_a_korrupt_es_pedofil_papokrol_szolo_filmnek_a_lengyel_mozikban","timestamp":"2018. október. 17. 12:27","title":"Hatalmas sikere volt a korrupt és pedofil papokról szóló filmnek a lengyel mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]