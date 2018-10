Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9913d0e8-a6ee-4359-833d-20592cd7392d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tech vállalatok, és nem is csak azok, nem véletlen szeretik ugyanazokat a színeket használni logóikban.","shortLead":"A tech vállalatok, és nem is csak azok, nem véletlen szeretik ugyanazokat a színeket használni logóikban.","id":"20181020_google_microsoft_ebay_logok_szinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9913d0e8-a6ee-4359-833d-20592cd7392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7eb1351-ec49-4423-8857-db7ca937b263","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_google_microsoft_ebay_logok_szinek","timestamp":"2018. október. 20. 13:03","title":"Tudja, hogy mi a közös a Google és a Microsoft logójában? És ha mellétesszük az eBayét is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dc1ba0-aeb3-493c-bd16-dfe144b3ba88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az információs zaj lényege, hogy fontos eseményekkel egyidőben minél több lényegtelen történéssel töltsék meg a médiumokat.","shortLead":"Az információs zaj lényege, hogy fontos eseményekkel egyidőben minél több lényegtelen történéssel töltsék meg...","id":"20181020_Uj_mufajt_talalt_az_orosz_propaganda_a_hirmanipulalasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23dc1ba0-aeb3-493c-bd16-dfe144b3ba88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fd50b9-7bb6-462f-8f7f-6a0ff0f6977b","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Uj_mufajt_talalt_az_orosz_propaganda_a_hirmanipulalasra","timestamp":"2018. október. 20. 11:31","title":"Új műfajt talált az orosz propaganda a hírmanipulálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen azt mesélik, gyerekeik rendszeresen látnak patkányokat a játszótéren. Nyár óta új cég végzi a patkányirtást, az állatok azóta szaporodtak el.","shortLead":"Többen azt mesélik, gyerekeik rendszeresen látnak patkányokat a játszótéren. Nyár óta új cég végzi a patkányirtást...","id":"20181020_Jatszoteren_szaladgalo_patkanyokra_panaszkodnak_a_IX_keruleti_lakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6adad0-dda2-42ba-8344-29c20a75a4ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Jatszoteren_szaladgalo_patkanyokra_panaszkodnak_a_IX_keruleti_lakok","timestamp":"2018. október. 20. 16:10","title":"Játszótéren szaladgáló patkányokra panaszkodnak a IX. kerületi lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Babonások most nincsenek előnyben.","shortLead":"Babonások most nincsenek előnyben.","id":"20181020_Es_befutott_a_het_legahitottabb_ot_szama_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c87cfa1-912e-496d-89c3-86a5abc90608","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Es_befutott_a_het_legahitottabb_ot_szama_is","timestamp":"2018. október. 20. 19:39","title":"És befutott a hét legáhítottabb öt száma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0368f3dc-54e4-4ad6-b084-4b415dd39297","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"\"A pizza több mint egy étel, a pizza kulturális jelenség” - ezzel a szlogennel nyílt pop up tárlat Brooklynban, ahol potom 35 dolláros belépőért még egy szelet is jár az amcsik egyik legkedveltebb harapnivalójából a látogatóknak. ","shortLead":"\"A pizza több mint egy étel, a pizza kulturális jelenség” - ezzel a szlogennel nyílt pop up tárlat Brooklynban, ahol...","id":"20181019_Pizzagitar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0368f3dc-54e4-4ad6-b084-4b415dd39297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13783148-633f-4d71-bb02-972872cfea6f","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Pizzagitar","timestamp":"2018. október. 20. 09:10","title":"Pizzagitár pepperonival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ee1da-03db-41a9-b312-86f8a00d4fa1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A technológiai vállalatok minimálisra szeretnék szorítani azoknak az alkalmaknak a számát, amikor szoftverfrissítési figyelmeztetéssel zargatják a felhasználóikat. A felhasználók viszont alighanem tudni szeretnék, mikor mehet tönkre a rendszerük.","shortLead":"A technológiai vállalatok minimálisra szeretnék szorítani azoknak az alkalmaknak a számát, amikor szoftverfrissítési...","id":"201842__szoftverfrissitesi_anomaliak__eszrevetlen_valtozasok__ahonlap_hatara_ki_ker_frissitot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ee1da-03db-41a9-b312-86f8a00d4fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6229429d-affe-4bfd-b01e-5b6a3833c94e","keywords":null,"link":"/tudomany/201842__szoftverfrissitesi_anomaliak__eszrevetlen_valtozasok__ahonlap_hatara_ki_ker_frissitot","timestamp":"2018. október. 21. 14:00","title":"15 millió tesztelője van a Microsoftnak, mégis tönkrevághatja a gépet egy Windows-frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormány olyan elszántan akar kisvasutakat építeni, hogy az ország egyik legérintetlenebb erdőjén keresztül is átvezetne egyet. A környezetvédők tiltakoznak.\r

\r

","shortLead":"A kormány olyan elszántan akar kisvasutakat építeni, hogy az ország egyik legérintetlenebb erdőjén keresztül is...","id":"20181021_Kisvasutmania_a_Borzsony_erintetlen_reszet_is_atszelne_egy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579d1344-8253-4a54-be75-de10ce42ffd5","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Kisvasutmania_a_Borzsony_erintetlen_reszet_is_atszelne_egy","timestamp":"2018. október. 21. 16:58","title":"Kisvasútmánia: a Börzsöny érintetlen részét is átszelné egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támogatott, tűrt, tiltott – az államszocializmus ismert kategóriája ezek régről. Hajléktalanság, lakástakarék, dohányzás – ezek pedig a hét tiltásai. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja.","shortLead":"Támogatott, tűrt, tiltott – az államszocializmus ismert kategóriája ezek régről. Hajléktalanság, lakástakarék...","id":"20181020_Fulke_Ez_a_tiltas_kormanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae32cd23-dcb4-42d8-831f-4bb8cbda73cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Fulke_Ez_a_tiltas_kormanya","timestamp":"2018. október. 20. 15:15","title":"Fülke: Az Orbán-kormány mindent betilt, csak épp Lázár Jánost nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]