[{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"","category":"itthon","description":"A balliberális kulturális diktatúra újabb üvöltő bizonyítéka: sajtószabadság díjat kapott Szakács Árpád.","shortLead":"A balliberális kulturális diktatúra újabb üvöltő bizonyítéka: sajtószabadság díjat kapott Szakács Árpád.","id":"20181020_Sajtoszabadsag_dijat_kapott_a_kulturharcos_Szakacs_56os_elismerest_Gajdics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b7b144-9004-4061-af73-d31376b47032","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Sajtoszabadsag_dijat_kapott_a_kulturharcos_Szakacs_56os_elismerest_Gajdics","timestamp":"2018. október. 20. 08:23","title":"Sajtószabadság díjat kapott a kultúrharcos Szakács, 56-os elismerést Gajdics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc9789c-f020-4580-ad4a-50403f58f42c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar fejlesztésnek köszönhetően hódítják meg Budapestet és a világ több nagyvárosát az okostelefonjainkkal kommunikáló citylight plakátok. A fejlesztők szerint a megoldással a reklámzaj növelése nélkül juthatnak értékes információkhoz és kedvezményekhez az okosplakátok mellett elhaladó felhasználók.","shortLead":"Magyar fejlesztésnek köszönhetően hódítják meg Budapestet és a világ több nagyvárosát az okostelefonjainkkal...","id":"20181020_jcdecaux_citylight_hirdetes_okostelefon_bluetooth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9789c-f020-4580-ad4a-50403f58f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7473be1-1706-4564-a93b-7ef76b7eaa88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_jcdecaux_citylight_hirdetes_okostelefon_bluetooth","timestamp":"2018. október. 20. 18:03","title":"Ne lepődjön meg, ha Budapesten elmegy egy utcai hirdetés mellett, és bejelez a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan oldalt mutatunk, ahol sok kategóriában közel 1300 YouTube-csatornát listáznak, hogy a legérdekesebb és/vagy legnépszerűbb videósokat is megtalálja a neten.","shortLead":"Egy olyan oldalt mutatunk, ahol sok kategóriában közel 1300 YouTube-csatornát listáznak, hogy a legérdekesebb és/vagy...","id":"20181021_best_youtube_classified_a_legjobb_youtube_csatornak_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a11aa73-8766-4ff6-8422-e36d9f608d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_best_youtube_classified_a_legjobb_youtube_csatornak_listaja","timestamp":"2018. október. 21. 11:03","title":"Itt megtalálja a YouTube legjavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618de1fc-50c7-4a02-86f1-54cb32954036","c_author":"Lévai András","category":"tudomany","description":"2050-re a világ népességének kétharmada él majd városokban, ezért az épületek energiahatékonysága döntő fontosságú lesz.","shortLead":"2050-re a világ népességének kétharmada él majd városokban, ezért az épületek energiahatékonysága döntő fontosságú lesz.","id":"20181021_Jonnek_a_metropoliszok_ahol_par_ev_mulva_mar_hegyi_levegot_szivhatunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=618de1fc-50c7-4a02-86f1-54cb32954036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba43569-126b-4d90-a33a-87334ef59b16","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_Jonnek_a_metropoliszok_ahol_par_ev_mulva_mar_hegyi_levegot_szivhatunk","timestamp":"2018. október. 21. 17:30","title":"Jönnek a metropoliszok, ahol pár év múlva már hegyi levegőt szívhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia, Németország és Franciaország is közös nyilatkozatot adott ki, a tényeket kérik számon a szaúdi államon Dzsamál Hasogdzsi halála ügyében.\r

\r

","shortLead":"Nagy-Britannia, Németország és Franciaország is közös nyilatkozatot adott ki, a tényeket kérik számon a szaúdi államon...","id":"20181021_Egyre_tobb_orszag_iteli_el_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ca0ed3-644f-4459-9f72-ea068a53fd9a","keywords":null,"link":"/vilag/20181021_Egyre_tobb_orszag_iteli_el_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasat","timestamp":"2018. október. 21. 17:44","title":"Egyre több ország ítéli el a szaúdi újságíró meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc47c4e5-e4a5-43d3-b5ad-3f6f42e0205f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gémesi György, Gödöllő polgármestere erőltetett Facebook-videóban magyarázta el, hogy városának hajléktalanszállóján minden rendben van, de aki nem akarja elfogadni a szabályokat, annak a rendőrségi intézkedés során meg is lesz a következménye.","shortLead":"Gémesi György, Gödöllő polgármestere erőltetett Facebook-videóban magyarázta el, hogy városának hajléktalanszállóján...","id":"20181020_Az_elso_hajlektalan_elitelese_utan_Godollo_polgarmestere_keri_ne_adjanak_nekik_enni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc47c4e5-e4a5-43d3-b5ad-3f6f42e0205f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab94c2b-6d0e-41e9-b39d-4ce194e8e97f","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Az_elso_hajlektalan_elitelese_utan_Godollo_polgarmestere_keri_ne_adjanak_nekik_enni","timestamp":"2018. október. 20. 14:19","title":"Az első hajléktalan elítélése után Gödöllő polgármestere kéri, ne adjanak nekik enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242f498a-3af1-4980-86f7-cd67195cc9f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Válaszul a Microsoft Surface tabletjeire, a Samsung a napokban bemutatta tavalyi Galaxy Bookjának utódját, a Galaxy Book 2-t, amely laptop is egyben.","shortLead":"Válaszul a Microsoft Surface tabletjeire, a Samsung a napokban bemutatta tavalyi Galaxy Bookjának utódját, a Galaxy...","id":"20181020_samsung_galaxy_book2_ketto_az_egyben_laptop_tablet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=242f498a-3af1-4980-86f7-cd67195cc9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1d77c7-9be9-492a-848d-f559191a872a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_samsung_galaxy_book2_ketto_az_egyben_laptop_tablet","timestamp":"2018. október. 20. 14:03","title":"Itt a Samsung új, windowsos laptopja, amely mindig fent van a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","shortLead":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","id":"20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4d80a1-6f6b-4019-a647-5b5b1b3e98d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Több mint félmillióan tüntettek Londonban a Brexit ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]