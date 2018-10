Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn például felejtse el a Lánchidat, de délelőtt 11-től délután 2-ig az M3-as bevezető–Hősök tere Andrássy út-útvonalat is lezárják.","shortLead":"Hétfőn például felejtse el a Lánchidat, de délelőtt 11-től délután 2-ig az M3-as bevezető–Hősök tere Andrássy...","id":"20181008_Ma_erkezik_Erdogan_lezarjak_a_fel_varost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5d67c5-5a62-4558-864b-f74ea30939fd","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181008_Ma_erkezik_Erdogan_lezarjak_a_fel_varost","timestamp":"2018. október. 08. 07:21","title":"Ma érkezik Erdogan, lezárják a fél várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban arról volt szó, szolidaritási alapot hoznak létre, de először nem árulták el, mi lett a kezdeményezéssel. A többi ellenzéki párt jótékonykodik, a kormánypárti képviselők hazaviszik a kétszázezer pluszt.","shortLead":"Korábban arról volt szó, szolidaritási alapot hoznak létre, de először nem árulták el, mi lett a kezdeményezéssel...","id":"20181008_Az_MSZP_nem_mondja_meg_mire_koltik_a_megemelt_fizetesuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7c6d48-9e52-4c1c-a294-6c16f3e0916c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Az_MSZP_nem_mondja_meg_mire_koltik_a_megemelt_fizetesuket","timestamp":"2018. október. 08. 08:24","title":"Az MSZP nem mondta meg, mire költik a megemelt fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608612a3-7eae-4d7d-bdba-8eaaf758e54b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin, amely helyett napokon belül egy közeli mesterséges szigeten nyílik új, ultramodern halpiac. ","shortLead":"Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin...","id":"20181007_Bezart_a_vilag_legnagyobb_halpiaca_a_tokioi_Cukidzsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=608612a3-7eae-4d7d-bdba-8eaaf758e54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa04455-4bb6-4865-a76b-3015ad9ea385","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Bezart_a_vilag_legnagyobb_halpiaca_a_tokioi_Cukidzsi","timestamp":"2018. október. 07. 16:25","title":"Bezárt a világ legnagyobb halpiaca, a tokiói Cukidzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfefe585-aebb-469c-9556-0f0922420312","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Chicago Marathon: Farah Európa-csúccsal győzött.","shortLead":"Chicago Marathon: Farah Európa-csúccsal győzött.","id":"20181007_Europacsuccsal_nyert_a_maratoni_futo_olimpiai_bajnok_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfefe585-aebb-469c-9556-0f0922420312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e93581-d328-48d2-897b-894485a6bd33","keywords":null,"link":"/sport/20181007_Europacsuccsal_nyert_a_maratoni_futo_olimpiai_bajnok_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 07. 18:50","title":"Európa-csúccsal nyert a maratoni futó olimpiai bajnok Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatabányai Szent Borbála Kórházban nem kis időbe telik, mire az ember fogszabályzóhoz jut. Egész pontosan 3-4 évbe. ","shortLead":"A tatabányai Szent Borbála Kórházban nem kis időbe telik, mire az ember fogszabályzóhoz jut. Egész pontosan 3-4 évbe. ","id":"20181008_Embertelen_varakozasi_idore_panaszkodik_Akkor_mit_szol_ehhez_Tatabanyan_34_evet_kell_varni_fogszabalyozasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d78f63c-c64f-4d7a-a0a5-20854718e32f","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Embertelen_varakozasi_idore_panaszkodik_Akkor_mit_szol_ehhez_Tatabanyan_34_evet_kell_varni_fogszabalyozasra","timestamp":"2018. október. 08. 15:30","title":"Embertelen várakozási időre panaszkodik? Akkor mit szól ehhez: Tatabányán 3-4 évet kell várni fogszabályozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dac677f-3c6e-4369-9f63-fc2213ed729f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ajándékozáson a közben Magyarországra érkezett Erdogan felesége is részt vett. ","shortLead":"Az ajándékozáson a közben Magyarországra érkezett Erdogan felesége is részt vett. ","id":"20181008_Nem_jottek_ures_kezzel_a_torokok_Budapestre_orvosi_muszert_hoztak_ajandekba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dac677f-3c6e-4369-9f63-fc2213ed729f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac95fa2-39b4-4dbf-a199-6a629817485a","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Nem_jottek_ures_kezzel_a_torokok_Budapestre_orvosi_muszert_hoztak_ajandekba","timestamp":"2018. október. 08. 17:06","title":"Nem jöttek üres kézzel a törökök Budapestre, orvosi műszert hoztak ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","shortLead":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","id":"20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b419fd-1182-4769-8c7b-b7b9043a7254","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","timestamp":"2018. október. 07. 13:10","title":"Közbeszerzést sértett, 8 millió forintra büntették a MÁV-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293a5ab7-0b43-4a71-a310-3c878dd6e168","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem viselte el, hogy az utasok kritizálták, amiért késett a busz.","shortLead":"Nem viselte el, hogy az utasok kritizálták, amiért késett a busz.","id":"20181007_Elege_lett_egy_buszsofornek_az_utasokbol_megis_ot_vittek_pszichiatriara_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=293a5ab7-0b43-4a71-a310-3c878dd6e168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6537e0-4750-409b-96c0-e7391b0ea606","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Elege_lett_egy_buszsofornek_az_utasokbol_megis_ot_vittek_pszichiatriara_Romaniaban","timestamp":"2018. október. 07. 13:29","title":"Elege lett egy buszsofőrnek az utasokból, mégis őt vitték pszichiátriára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]