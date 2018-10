Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7b7539c-2fb9-416f-9d40-cdd35a09d9ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassítás nélkül rohant bele az előtte álló kamionba a román határ közelében egy kisbusz tavaly nyáron, a tragédiában három ember meghalt. A férfi könnyeivel küszködött a bíróságon, de hiába, két és fél év börtönre ítélték.","shortLead":"Lassítás nélkül rohant bele az előtte álló kamionba a román határ közelében egy kisbusz tavaly nyáron, a tragédiában...","id":"20181025_44_orat_vezetett_a_tragikus_balesetet_okozo_sofor_nem_kerulhette_el_a_bortont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b7539c-2fb9-416f-9d40-cdd35a09d9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a931b6-97ed-44fa-8e19-c9901628a80e","keywords":null,"link":"/elet/20181025_44_orat_vezetett_a_tragikus_balesetet_okozo_sofor_nem_kerulhette_el_a_bortont","timestamp":"2018. október. 25. 21:11","title":"44 órát vezetett a tragikus balesetet okozó sofőr, nem kerülhette el a börtönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha egymilliárd forintnál is többet fizetni az ügyvédeknek. A kiszabott büntetés ugyanis akár tíz-százmilliárdos is lehet. Az étkezési utalványokkal kapcsolatos pereknél azonban hiábavaló az igyekezet.","shortLead":"Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha...","id":"20181026_tizmilliardos_karteriteseket_fizet_az_allam_cheque_dejeuner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaee1940-f42f-4e20-8029-9699dac5d8fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_tizmilliardos_karteriteseket_fizet_az_allam_cheque_dejeuner","timestamp":"2018. október. 26. 13:00","title":"Tízmilliárdos kártérítéseket fizet az állam a Fidesz-kormány döntései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f5a73-8d26-4a0e-910f-3e2aaa2ec781","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai Yosemite Nemzeti Parkban található Taft Pointnál történt a tragikus eset.","shortLead":"Az amerikai Yosemite Nemzeti Parkban található Taft Pointnál történt a tragikus eset.","id":"20181026_halalba_zuhant_ket_turista_egy_nepszeru_amerikai_kilatorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065f5a73-8d26-4a0e-910f-3e2aaa2ec781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a382c3-6188-455b-88e4-a26b3b0016a8","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_halalba_zuhant_ket_turista_egy_nepszeru_amerikai_kilatorol","timestamp":"2018. október. 26. 14:34","title":"Halálba zuhant két turista egy népszerű amerikai kilátóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf61f84-8287-4b0e-a620-f2bc8bf06767","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Floridában tartóztattak le egy férfit. ","shortLead":"Floridában tartóztattak le egy férfit. ","id":"20181026_Letartoztattak_egy_embert_az_amerikai_csobombak_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf61f84-8287-4b0e-a620-f2bc8bf06767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515f735e-b9d7-4195-851b-dabaa5ae2dd9","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Letartoztattak_egy_embert_az_amerikai_csobombak_ugyeben","timestamp":"2018. október. 26. 17:24","title":"Letartóztattak egy embert az amerikai csőbombák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A program nem sok mindent ért el eddig, de ez nem akadályozza a kormányt abban, hogy egy 365 millióból felújított villát adjon székhelyül Azbej Tristannak és csapatának. ","shortLead":"A program nem sok mindent ért el eddig, de ez nem akadályozza a kormányt abban, hogy egy 365 millióból felújított...","id":"20181025_Egy_Naphegy_teri_villat_kap_a_Hungary_Helpsert_felelos_allamtitkarsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1108cf94-48d9-46d4-92d3-1c580c02737c","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Egy_Naphegy_teri_villat_kap_a_Hungary_Helpsert_felelos_allamtitkarsag","timestamp":"2018. október. 25. 19:42","title":"Egy Naphegy téri villát kap a Hungary Helpsért felelős államtitkárság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Balog a Református Egyházat választotta a képviselőség helyett, a Fidesz és a KDNP pedig Budai Gyulát Balog helyére.","shortLead":"Balog a Református Egyházat választotta a képviselőség helyett, a Fidesz és a KDNP pedig Budai Gyulát Balog helyére.","id":"20181025_Ismet_a_parlamentben_Budai_Gyula_Balog_Zoltan_helyere_lep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a3e6c8-f6e0-4c43-bb6f-61353b69737d","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Ismet_a_parlamentben_Budai_Gyula_Balog_Zoltan_helyere_lep","timestamp":"2018. október. 25. 17:00","title":"Ismét a parlamentben Budai Gyula, Balog Zoltán helyét kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015 óta él a szabály, hogy a nettó 15 milliárd forintos forgalmat elérő kereskedelmi egységeknek be kell zárniuk, ha két éven keresztül nem termelnek nyereséget. Az összeghatárt feljebb vitték, a célkeresztbe azonban minden szektor bekerült.","shortLead":"2015 óta él a szabály, hogy a nettó 15 milliárd forintos forgalmat elérő kereskedelmi egységeknek be kell zárniuk, ha...","id":"20181025_Nemcsak_az_Aldira_a_MOLra_is_rakuldene_a_kormany_a_NAVot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167b5b24-8578-4132-91f5-c46b35c01a41","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Nemcsak_az_Aldira_a_MOLra_is_rakuldene_a_kormany_a_NAVot","timestamp":"2018. október. 25. 13:53","title":"Nemcsak az Aldira, a MOL-ra is ráküldené a kormány a NAV-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente kétszer megborítjuk a biológiai ritmusunkat az óraátállítás miatt. Most épp többet aludhatunk majd, ami sokaknak jól hangzik, de nem biztos, hogy jót is tesz.","shortLead":"Évente kétszer megborítjuk a biológiai ritmusunkat az óraátállítás miatt. Most épp többet aludhatunk majd, ami sokaknak...","id":"20181026_Most_egy_oraval_tobbet_aludhatunk_de_biztos_hogy_jo_ez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09460862-cd55-4eff-8a7b-99a4c4ba2d0d","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Most_egy_oraval_tobbet_aludhatunk_de_biztos_hogy_jo_ez","timestamp":"2018. október. 26. 13:20","title":"Most egy órával többet aludhatunk, de biztos, hogy jó ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]