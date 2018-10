Kimentek a meghívók a média számára: alig egy hónappal a nagy szeptemberi iPhone-bemutató után újabb rendezvényt tart az Apple, ezúttal New Yorkban. A palettán ezúttal is elsősorban hardvereszközök szerepelnek.

Kissé meglepő helyszínen, ugyanis nem az Apple Park Steve Jobsról elnevezett színháztermében, hanem New Yorkban, a BAM (Brooklyn Academy of Music) Howard Gilman operaházban október 30-án, helyi idő szerint délelőtt 10 órakor tartja újabb rendezvényét az Apple, „There’s more in the making” címmel.

© Apple

Akárcsak a szeptemberi eseményen, ezúttal is hardverek lesznek a középpontban, frissül néhány Mac-modell, és persze az iPad Pro is. Ez utóbbinál várhatóan marad az LCD kijelző, viszont vékonyabb lesz a kerete, támogatni fogja a Face ID-t (azaz lesz TrueDepth kamerája). Elképzelhető, hogy nem lesz rajta fejhallgató-csatlakozó, és arról is beszélnek, hogy az Apple USB-C-re cserélné a Lightning-csatlakozót. A készülék 11”-es és 12,9”-es változatban jelenne meg.

Frissítések várhatók a MacBook-vonalon is, elsősorban a 12”-es MacBookot illetően. Hallani arról is, hogy az Apple előállhat egy olcsóbb, Retina kijelzővel szerelt notebookkal, ez az eszköz a MacBook Air családba érkezne. 2014. óta először frissülne a Mac mini – az update a készülék belsejét, elsősorban a processzorát érintené. Arra is van esély, hogy a rendezvényen szóba kerül majd a 2019-ben érkező moduláris Mac Pro is.

A rendezvényt az Apple streamelni fogja weboldalán és az Apple TV-n is, sőt az is elképzelhető, hogy – a szeptemberi bemutatóhoz hasonlóan – a Twitteren is.

