[{"available":true,"c_guid":"82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple erősítette meg egy sajtóközleményben, hogy először fog sajátmárkás átlátszó tokot kínálni iPhone-hoz, méghozzá az iPhone XR-hez. A telefon megjelent, ám egyelőre nyoma sincs a toknak.","shortLead":"Az Apple erősítette meg egy sajtóközleményben, hogy először fog sajátmárkás átlátszó tokot kínálni iPhone-hoz, méghozzá...","id":"20181030_apple_iphone_xr_atlatszo_tok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518d0647-e0d7-40fc-b43a-4d2160a01247","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_iphone_xr_atlatszo_tok","timestamp":"2018. október. 30. 17:03","title":"Árulják az iPhone XR-t, de hol van az átlátszó Apple-tok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megoszlanak a vélemények arról, mennyire sikerült jól a RED Hydrogen One nevű mobilja. A cég a holografikus kijelzőt emlegetve reklámozta a mobilt az elmúlt több mint egy évben, az elő tesztek szerint viszont nem sikerült túl jól a dolog. Annyira egészen biztosan nem, hogy 370 ezer forintot megérjen a dolog.","shortLead":"Megoszlanak a vélemények arról, mennyire sikerült jól a RED Hydrogen One nevű mobilja. A cég a holografikus kijelzőt...","id":"20181029_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461bb7ad-6aca-43fd-99e3-f3115b8fb03b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","timestamp":"2018. október. 29. 20:03","title":"Az év bukása lesz? Sokat ígért, de keveset adhat a holografikus kijelzős mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Székesfehérvári Járásbíróság más érvek alapján találta Alaptörvény-ellenesnek a hajléktalanokat büntető szabálysértési törvényt, mint a kaposvári. Így már két beadvány van az Alkotmánybíróság előtt. ","shortLead":"A Székesfehérvári Járásbíróság más érvek alapján találta Alaptörvény-ellenesnek a hajléktalanokat büntető...","id":"20181029_Ujabb_birosag_torpedozta_meg_a_hajlektalantorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe7b379-1fbc-4087-81d4-63781df2e40f","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Ujabb_birosag_torpedozta_meg_a_hajlektalantorvenyt","timestamp":"2018. október. 29. 10:44","title":"Újabb bíróság torpedózta meg a hajléktalantörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02254434-990c-48bd-a525-cf03c5340cce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából harminc légitársaság érintett, a csomagkezelő cég közben gőzerővel egyeztet a szakszervezetekkel.","shortLead":"Nagyjából harminc légitársaság érintett, a csomagkezelő cég közben gőzerővel egyeztet a szakszervezetekkel.","id":"20181030_Ujabb_140_jaratot_toroltek_Brusszelben_a_csomagkezelok_sztrajkja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02254434-990c-48bd-a525-cf03c5340cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52482af1-0e78-48fb-a933-78f767293589","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Ujabb_140_jaratot_toroltek_Brusszelben_a_csomagkezelok_sztrajkja_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 11:40","title":"Újabb 140 járatot töröltek Brüsszelben a csomagkezelők sztrájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június és szeptember elejét idéző értékeket jegyezhettek fel a meteorológusok.","shortLead":"Június és szeptember elejét idéző értékeket jegyezhettek fel a meteorológusok.","id":"20181029_melegrekord_idojaras_orszagos_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75e04da-8afb-4e16-97be-a834a699d54e","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_melegrekord_idojaras_orszagos_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2018. október. 29. 17:55","title":"Sorra dőltek hétfőn a melegrekordok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6dca6c-f3d6-4269-a920-a2be9fefc7bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olaszországi cudar időjárás és komoly esőzések nyomán kiáradt Trentino Alto Adige egyik folyója, a Brenta. A víz sodrásának a halak sem tudtak ellenállni, megkapó látvány, ahogyan az úttesten fickándozva igyekeznek a mélyebb víz felé. ","shortLead":"Az olaszországi cudar időjárás és komoly esőzések nyomán kiáradt Trentino Alto Adige egyik folyója, a Brenta. A víz...","id":"20181029_Kiontott_a_folyo_halak_ficankolnak_az_uttesten_Olaszorszagban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6dca6c-f3d6-4269-a920-a2be9fefc7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e3d23d-22ba-4c8c-974a-3b936db7d370","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Kiontott_a_folyo_halak_ficankolnak_az_uttesten_Olaszorszagban__video","timestamp":"2018. október. 29. 12:24","title":"Kiöntött a folyó, halak ficánkolnak az úttesten Olaszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ország lazít a veszélyeztetett állatok csontjából készült termékekre vonatkozó tilalmon.","shortLead":"Az ország lazít a veszélyeztetett állatok csontjából készült termékekre vonatkozó tilalmon.","id":"20181030_Ujra_lehet_kereskedni_Kinaban_tigris_vagy_orrszarvucsontokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d73d8c7-a8fa-432c-a9d8-eec6dadee4b0","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Ujra_lehet_kereskedni_Kinaban_tigris_vagy_orrszarvucsontokkal","timestamp":"2018. október. 30. 10:03","title":"Újra lehet kereskedni Kínában tigris- vagy orrszarvúcsontokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés minden idők egyik legnagyobb frontembere előtt – Rami Malek kétségtelenül nagyszerű, szimbolikusan is magányos alakításával. Kritika.","shortLead":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés...","id":"20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f9ef4-d45a-4bfa-9490-eefbbce04459","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","timestamp":"2018. október. 29. 20:00","title":"Freddie Mercury halhatatlan, de a róla szóló mozi nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]