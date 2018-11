Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Háromezer forintot kért az intézmény a szülőszobába belépő hozzátartozóktól arra hivatkozva, hogy fedezniük kell a védőruha árát. Az Európai Roma Jogok Központja szerint ez a szokatlan eljárás jogsértő. Pereltek és győztek: a bíróság első fokon 5 millió forintra bírságolta a kórházat. Belépőt szedett egy Borsod megyei kórház a szülőszobába érkezőktől 2018. november. 03. 22:02

Masszív közhelyek, szentimentális elképzelések, de felesleges félelmek is övezik a párválasztás világát, noha a tudományos kutatások ezek egy részét ma már tévesnek ítéli. Közülük mutatunk be néhányat. Ámor nyila és az evolúció: tévhitek a párválasztásról 2018. november. 02. 20:00

Nyolcvannégy éves korában meghalt Mario Segale, akiről elnevezték a népszerű videojáték, a Super Mario hősét. Meghalt a "valódi" Super Mario, aki hiába várta a csekkeket 2018. november. 02. 16:57

Az eddigi ideiglenes elnököt, Gafur Rahimovot választották meg a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) vezetőjének. Szervezett bűnözéssel gyanúsítja az USA a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség új vezetőjét 2018. november. 03. 17:10

Páratlan diadalmenet volt Faludy György hazatérése, amikor 32 évnyi emigráció után tapogatódzó látogatásra érkezett Budapestre. Legendás Villon-fordítása 100 ezer példányban jelent meg, alig győzte a dedikálásokat, sokan köszöntötték az MDF-től az SZDSZ elődszervezetén és a Fidesz-alapító szakkollégistákon át Csoóri Sándorig és Mészöly Miklósig. Szokatlan nemzeti egységben szerették agyon 1988-ban, nálunk költővel ilyen azóta sem történt 2018. november. 04. 15:30

Szíriai kormányerők lőtték pénteken az idlíbi demilitarizált ütközőövezetet, az ágyúzásban legkevesebb nyolc ember életét vesztette. Az eddigi legsúlyosabb támadás az idlíbi demilitarizált ütközőövezet ellen 2018. november. 02. 21:33

A kelet-ukrajnai szakadárok, vagy az őket segítő orosz erők lelőtték az EBESZ nagyméretű drónját, miután az észrevett egy orosz rakétakilövőállást. A drón még azt is látta, hogy Oroszország felől több konvoj is belépett a szakadárok ellenőrzése alatt lévő területre. Észrevett egy rakétaállást a drón – lelőtték 2018. november. 02. 16:48

Életveszélyesen megsérült egy amerikai katona, akit áramütés ért a ferencvárosi pályaudvaron, amikor felmászott egy harci járműveket szállító tehervonatra – értesült az ATV. Életveszélyesen megsérült egy amerikai katona a ferencvárosi pályaudvaron 2018. november. 02. 21:17