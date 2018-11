Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db0a54e-31d4-4f91-a7e7-75246c4f94d1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem sokat lacafacázott a kormány: nemzeti ünnepeken, gyásznapokon csak állami megemlékezést lehet tartani az összes fontos, szimbolikus helyszínen. Az ellenzék kereshet magának más terepet. Jogvédők szerint súlyosan aggályos a tervezet, önkényesen kiválasztott területek is vannak rajta. Márki-Zay Péter szerint ostoba és demokráciaellenes a javaslat, de \"kis kellemetlenség árán\" megoldják így is. Hadházy Ákoson sem fogtak ki, ahogy a Momentum sem esett kétségbe: kénytelenek lesznek a Lendvay utcában tüntetni. ","shortLead":"Nem sokat lacafacázott a kormány: nemzeti ünnepeken, gyásznapokon csak állami megemlékezést lehet tartani az összes...","id":"20181107_gyulekezes_tuntetes_korlatozas_nemzeti_unnep_orban_kormany_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db0a54e-31d4-4f91-a7e7-75246c4f94d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609a4ca6-850b-48d4-9e6e-f6235b366c79","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_gyulekezes_tuntetes_korlatozas_nemzeti_unnep_orban_kormany_ellenzek","timestamp":"2018. november. 07. 18:25","title":"Övék itt a tér: Orbánék vajon hogy bírják majd szusszal a sok szereplést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási siker volt a többek között Hawking személyes tárgyait is elárverező online aukció. ","shortLead":"Óriási siker volt a többek között Hawking személyes tárgyait is elárverező online aukció. ","id":"20181108_Tobb_mint_100_milio_forintot_adtak_Hawking_kerekesszekeert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a710630-9669-4fdb-8cdc-021a656c38fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_Tobb_mint_100_milio_forintot_adtak_Hawking_kerekesszekeert","timestamp":"2018. november. 08. 21:00","title":"Több mint 100 millió forintot adtak Hawking kerekesszékéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azokat büntették így, akik nem érték el a kitűzött értékesítési célokat.","shortLead":"Azokat büntették így, akik nem érték el a kitűzött értékesítési célokat.","id":"20181107_Csotanyt_etettek_es_vizeletet_itattak_az_alkalmazottakkal_egy_kinai_cegnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baed2d4-a9a7-4de4-9288-a20a1683ecbf","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Csotanyt_etettek_es_vizeletet_itattak_az_alkalmazottakkal_egy_kinai_cegnel","timestamp":"2018. november. 07. 09:41","title":"Csótányt etettek és vizeletet itattak az alkalmazottakkal egy kínai cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f9fad9-20c8-4c54-9de9-c6eb0a26901c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kulcskérdés továbbra is az: miként lehetne elkerülni a szigorú határellenőrzés visszaállítását Észak-Írország és az Ír Köztársaság között.","shortLead":"A kulcskérdés továbbra is az: miként lehetne elkerülni a szigorú határellenőrzés visszaállítását Észak-Írország és...","id":"20181107_Az_ir_kerdes_miatt_tovabbra_is_zsakutcaban_a_Brexittargyalasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31f9fad9-20c8-4c54-9de9-c6eb0a26901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3693f-f484-4393-b5cb-9c54b64bc7d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Az_ir_kerdes_miatt_tovabbra_is_zsakutcaban_a_Brexittargyalasok","timestamp":"2018. november. 07. 13:37","title":"Az ír kérdés miatt továbbra is zsákutcában a Brexit-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU mellett áll ki az LMP ifjúsági szervezete és a Momentum is. Az LMP volt társelnöke az utóbbi megmozduláson szólal majd fel.","shortLead":"A CEU mellett áll ki az LMP ifjúsági szervezete és a Momentum is. Az LMP volt társelnöke az utóbbi megmozduláson szólal...","id":"20181107_Szel_Bernadett_nem_az_LMP_hanem_a_Momentum_tuntetesen_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b90b2bb-845c-4fb1-927f-901060ea42fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Szel_Bernadett_nem_az_LMP_hanem_a_Momentum_tuntetesen_beszel","timestamp":"2018. november. 07. 17:35","title":"Szél Bernadett nem az LMP, hanem a Momentum tüntetésén beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9f8c56-3932-434d-a059-10a40a7a49f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább bővül a Mészáros család csárdája.","shortLead":"Tovább bővül a Mészáros család csárdája.","id":"20181107_Az_orszag_egyik_legnagyobb_kamionparkoloja_lesz_Meszaros_Lorince","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9f8c56-3932-434d-a059-10a40a7a49f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0070ac90-8f24-4418-8f4c-76f51b98b877","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Az_orszag_egyik_legnagyobb_kamionparkoloja_lesz_Meszaros_Lorince","timestamp":"2018. november. 07. 05:46","title":"Az ország egyik legnagyobb kamionparkolója lesz Mészáros Lőrincé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A horvát és olasz rendőrök közös akcióban több hónap nyomozás után először négy horvát, majd egy szerb állampolgárt tartóztattak le, akik még januárban több millió dollár értékben loptak el ékszereket a velencei Dózse-palotából.","shortLead":"A horvát és olasz rendőrök közös akcióban több hónap nyomozás után először négy horvát, majd egy szerb állampolgárt...","id":"20181108_Elfogtak_a_velencei_kiallitasrol_ertekes_gyemantokat_lopo_delszlavokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfb97f3-7fd0-4623-870d-09359c34cf44","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Elfogtak_a_velencei_kiallitasrol_ertekes_gyemantokat_lopo_delszlavokat","timestamp":"2018. november. 08. 21:06","title":"Elfogták a velencei kiállításról értékes gyémántokat lopó délszlávokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606bce5-55ac-4f6f-9bdf-d74eaef4fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szeged-csanádi megyéspüspök korábban azzal az indokkal tiltotta le a beszélgetést, hogy a kérdések „nem aktuálisak”.","shortLead":"A szeged-csanádi megyéspüspök korábban azzal az indokkal tiltotta le a beszélgetést, hogy a kérdések „nem aktuálisak”.","id":"20181108_Szamomra_az_ugynokmult_sosem_volt_kerdes__megis_kozli_a_KissRigoval_keszult_letiltott_interjut_a_Magyar_Hang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b606bce5-55ac-4f6f-9bdf-d74eaef4fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ed3495-e7a0-43ab-afa7-ebe0625d8b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Szamomra_az_ugynokmult_sosem_volt_kerdes__megis_kozli_a_KissRigoval_keszult_letiltott_interjut_a_Magyar_Hang","timestamp":"2018. november. 08. 10:18","title":"„Számomra az ügynökmúlt sosem volt kérdés” – mégis közli a Kiss-Rigóval készült letiltott interjút a Magyar Hang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]