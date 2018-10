Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eacacb22-34c6-42fd-8ee2-ba659d9f0444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás Tunisz forgalmas részén történt, egy nő követte el. ","shortLead":"A robbanás Tunisz forgalmas részén történt, egy nő követte el. ","id":"20181029_Ongyilkos_merenylo_robbanthatott_Tunezia_fovarosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eacacb22-34c6-42fd-8ee2-ba659d9f0444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0f8ee9-4527-456c-8aca-9ec78400e3f8","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Ongyilkos_merenylo_robbanthatott_Tunezia_fovarosaban","timestamp":"2018. október. 29. 15:24","title":"Öngyilkos merénylő robbanthatott Tunézia fővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"De például a doktori értekezésének másolata és a bomberdzsekije is megvásárolható az online árverésen, ahol Newton, Darwin és Einstein egyes dokumentumaira is lehet licitálni. ","shortLead":"De például a doktori értekezésének másolata és a bomberdzsekije is megvásárolható az online árverésen, ahol Newton...","id":"20181030_Ez_lesz_az_alomarveres_geekeknek_Hawking_kerekesszeke_is_elado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc206369-368a-4feb-ab3b-f93a135a4f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_Ez_lesz_az_alomarveres_geekeknek_Hawking_kerekesszeke_is_elado","timestamp":"2018. október. 30. 21:20","title":"Ez lesz az álomárverés geekeknek: Hawking kerekesszéke is eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament liberális frakciójának, az ALDE-nak a vezetője szerint nem migrációs, hanem politikai válságban élünk. ","shortLead":"Az Európai Parlament liberális frakciójának, az ALDE-nak a vezetője szerint nem migrációs, hanem politikai válságban...","id":"20181030_Verhofstadt_az_csak_Orban_meseje_hogy_az_EU_nem_akarja_megallitani_a_bevandorlast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210c9cee-2022-42af-9e8b-76f6f5b7280d","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Verhofstadt_az_csak_Orban_meseje_hogy_az_EU_nem_akarja_megallitani_a_bevandorlast","timestamp":"2018. október. 30. 19:54","title":"Verhofstadt: Az csak Orbán meséje, hogy az EU nem akarja megállítani a bevándorlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fcf0c5-b9c4-4f75-9cf5-e80423c25fd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hatalmas teherautó-abroncs olyan sokba kerül, hogy meg sem fordul senki fejében, hogy egy kisebb-nagyobb probléma miatt kidobják.","shortLead":"Ez a hatalmas teherautó-abroncs olyan sokba kerül, hogy meg sem fordul senki fejében, hogy egy kisebb-nagyobb probléma...","id":"20181029_a_nap_videoja_igy_javitanak_egy_meregdraga_autogumit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fcf0c5-b9c4-4f75-9cf5-e80423c25fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1948b4-84e3-4bce-a896-9e0217292529","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_a_nap_videoja_igy_javitanak_egy_meregdraga_autogumit","timestamp":"2018. október. 29. 08:21","title":"A nap videója: így javítanak egy méregdrága autógumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hivatalosan sosem jelentették be, de megbízható források azt állították, a Disney külön filmet készítene a Star Wars fejvadászáról. A Lucasfilm vezetője viszont most azt mondta: biztosan nem készül el a produkció, helyette minden energiájukat a The Mandalorian című sorozatra fordítják.","shortLead":"Hivatalosan sosem jelentették be, de megbízható források azt állították, a Disney külön filmet készítene a Star Wars...","id":"20181029_Most_mar_biztos_nem_kap_onallo_filmet_Boba_Fett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebcfea-41cb-4511-bb90-f63887845083","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Most_mar_biztos_nem_kap_onallo_filmet_Boba_Fett","timestamp":"2018. október. 29. 11:27","title":"Most már biztos: nem kap önálló filmet Boba Fett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dunaszerdahelyi férfi szerint az Anna & the Barbies énekesnője csak egyszer küldött neki elutasító üzenetet, és az a koncert lett volna utolsó találkozásuk, ahol végül letartóztatták.","shortLead":"A dunaszerdahelyi férfi szerint az Anna & the Barbies énekesnője csak egyszer küldött neki elutasító üzenetet, és...","id":"20181030_Sosem_mondta_ki_hogy_nincs_eselyem__interjut_adott_Pasztor_Anna_zaklatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef9f4-5731-4855-9338-d14e2dfd6e38","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Sosem_mondta_ki_hogy_nincs_eselyem__interjut_adott_Pasztor_Anna_zaklatoja","timestamp":"2018. október. 30. 08:12","title":"Pásztor Anna zaklatója nem fogta fel, hogy le van rázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b6f49e-e708-45a9-afa8-c061754b128e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hornung Ágnest váltja.","shortLead":"Hornung Ágnest váltja.","id":"20181029_A_maganszferabol_erkezik_a_PMbe_az_uj_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98b6f49e-e708-45a9-afa8-c061754b128e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4a54eb-91f0-4b52-aaa2-a900c6c2123e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_A_maganszferabol_erkezik_a_PMbe_az_uj_allamtitkar","timestamp":"2018. október. 29. 11:55","title":"A magánszférából érkezik a PM-be az új államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai aktivista erősen kételkedik abban, hogy választáson le lehet győzni a Fideszt. Abban pedig még erősebben kételkedik, hogy a mostani pártok jelenlegi formájukban erre képesek lehetnek. Gulyás Márton visszatért, új néven indít videócsatornát, és azt mondja: politikai hatalmat kell szerezniük.","shortLead":"A politikai aktivista erősen kételkedik abban, hogy választáson le lehet győzni a Fideszt. Abban pedig még erősebben...","id":"20181029_Gulyas_Marton_Fasisztoid_rendszer_epult_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d850cd-7e7f-4795-ab3d-a8559bb7d809","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Gulyas_Marton_Fasisztoid_rendszer_epult_ki","timestamp":"2018. október. 29. 06:00","title":"Gulyás Márton: Fasisztoid rendszer épült ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]